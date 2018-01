Der 18-Jährige konnte von der Polizei festgenommen werden. (Symbolbild) (Björn Hake)

Durch sein mutiges Einschreiten hat am Samstag ein Mann in Delmenhorst einen Raubüberfall auf einen Supermarkt vereitelt. Das berichtet die Polizei.

Mit vorgehaltener Waffe hatte ein 18 Jahre alter Mann aus Bremen am Samstagabend gegen 20 Uhr die Kassiererin des Marktes in der Konrad-Adenauer-Allee aufgefordert, ihm das Geld aus ihrer Kasse zu übergeben. Als ein 31-Jähriger dies beobachtete, zögerte er keinen Moment, berichtet die Polizei. Er brachte den Mann zu Boden und hielt ihn zusammen mit weiteren Zeugen so lange fest, bis die Polizei da war.

Für die Angestellten des Supermarktes war der Vorfall ein großer Schock. Zwei von ihnen mussten laut Polizei medizinisch versorgt werden. Der Täter wird nun einem Haftrichter vorgeführt. (cah)