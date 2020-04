Die Blaumeise gilt als absoluter Sympathieträger in den heimischen Gärten. Zurzeit macht den Vögeln jedoch eine mysteriöse Krankheit zu schaffen. (Nabu Bremen/Bert Schreck)

Während das Coronavirus den Menschen in aller Welt zu schaffen macht, beobachten die Aktiven des Naturschutzbundes (Nabu) gegenwärtig eine mysteriöse Krankheit bei Blaumeisen. „Die Tiere wirken aufgeplustert und apathisch und sterben in sehr kurzer Zeit“, berichtet Hans Fingerhut, Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe Ganderkesee. Allein aus der Gemeinde liegen ihm bereits vier Meldungen mit insgesamt zwölf toten Vögeln vor. „Vor knapp zwei Wochen wurden die ersten verendeten Blaumeisen in Bergedorf beobachtet, in den vergangenen Tagen sind zwei weitere Meldungen aus dem Ortskern und eine aus Immer hinzugekommen“, erklärt Fingerhut.

Inzwischen ist bekannt, dass die Blaumeisen-Krankheit aktuell in weiten Teilen Deutschlands zu beobachten ist. So heißt es in einer Mitteilung des Nabu, dass die ersten Fälle ab 11. März in Rheinland-Pfalz und den angrenzenden Regionen am Mittelrhein in Hessen bekannt geworden seien. Bis zum 8. April seien über 60 Fälle mit über 150 toten Meisen aus einer Region zwischen dem Westerwald in Rheinland-Pfalz über Mittelhessen bis ins westliche Thüringen gemeldet worden.

Von der Krankheit betroffen seien vor allem Blaumeisen, in einzelnen Fällen aber auch Kohlmeisen oder andere kleine Singvögel. Die erkrankten Vögel würden meist in der Umgebung von Futterstellen in Gärten beobachtet und fielen dadurch auf, dass sie nicht mehr auf ihre Umwelt reagieren würden, etwa keine Fluchtversuche mehr unternehmen, wenn Menschen sich nähern würden. Weitere Symptome seien Atemprobleme, Teile des Kopfgefieders würden ausfallen, die Augen seien verklebt. Die erkrankten Meisen nähmen kein Futter mehr auf oder könnten anscheinend nicht mehr schlucken. Manche kranke Vögel wirkten, als hätten sie unstillbaren Durst.

Häufig würden bis zu fünf tote Meisen aus einem Garten gemeldet, was auf eine große Ansteckungsgefahr hindeutet. „Es liegt nahe, dass die Krankheit besonders dort übertragen wird, wo viele Vögel aufeinandertreffen, also etwa an Futterstellen“, erklärt Fingerhut. Daher rät der Nabu dazu, die Fütterung und die Bereitstellung von Tränken sofort einzustellen, sofern mehr als ein kranker Vogel im Garten zu beobachten ist – sozusagen als „Social Distancing“ für Blaumeisen.

Krankheitsart noch ungeklärt

„Die Art der Krankheit ist zurzeit noch völlig ungeklärt. Alle in Frage kommenden Infektionserkrankungen passen nicht wirklich zu den Symptomen,“ erklärt Fingerhut weiter. Eine Parallele zum Coronavirus schließe er aber ausdrücklich aus. Die Ursache könnte ein Virus sein, aber auch andere Krankheitsauslöser seien möglich. Um das herauszufinden, seien veterinärmedizinische Untersuchungen notwendig, die das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg (BNITM) sowie nach Absprache auch die zuständigen Kreisveterinärämter vornehmen. Auch Fingerhut will Menschen dazu bewegen, tote Vögel an das BNITM zu schicken. Beim Hantieren rät der Nabu aber unbedingt dazu, Handschuhe oder eine umgestülpte Plastiktüte zu verwenden. Außerdem sollte man sich im Anschluss gründlich die Hände waschen.

Weitere Informationen zur Meisenkrankheit sowie zum Umgang mit toten Vögeln finden sich auch online unter www.nabu.de/meisensterben. Dort gibt es auch ein Formular, über das kranke oder vermutlich an der Krankheit gestorbene Blaumeisen gemeldet werden können. Die Finder sollten dabei möglichst genaue Angaben zu Fundort, -datum, den näheren Umständen und zu den Symptomen der Vögel machen.

„Dem Usutu-Virus, das vor zwei Jahren viele Amseln befallen hat, ist man sehr schnell auf die Spur gekommen“, erinnert sich Fingerhut. Inzwischen hätten sich die Bestände bereits wieder gut erholt. Fingerhut hofft, dass auch die Blaumeisen-Krankheit keine allzu großen Schäden anrichtet. „Blaumeisen sind zwar keine Seltenheit, aber absolute Sympathieträger in unseren Gärten“, erklärt er.