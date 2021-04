Rascho Saadi macht einen Neustart: Dafür hat er sich einen gebrauchten Wagen gekauft und für seine Zwecke ausgerüstet. (Hergen Schelling)

Als Rascho Saadi am Abend des 21. Februar auf dem Gelände der Westfalen-Tankstelle am Westring ankam, war er nach eigenen Angaben ziemlich verzweifelt: Der Imbisswagen, den er gerade mal drei Wochen zuvor übernommen hatte, stand lichterloh in Flammen (wir berichteten). In den Tagen danach allerdings war der 26-Jährige dann ziemlich erbost: Denn in sozialen Netzwerken wurde darüber spekuliert, ob er die beliebte Fressbude, die seit Jahren an der Stelle stand, womöglich selber angezündet habe.

„Dass Leute so etwas posten, hat mich sehr traurig gemacht“, sagt der junge Iraker, der seit neun Jahren in Wildeshausen lebt. Rascho Saadi betreibt in der Stadt zwei Friseursalons, er spielt Fußball im VfL Wittekind, hat sich einen großen Freundes- und Bekanntenkreis aufgebaut. Umso mehr ärgerten ihn die unterschwelligen Unterstellungen. „Da war die Rede von Versicherungsbetrug – dabei hatte ich noch gar keine Versicherung abgeschlossen“, berichtet er.

Saadi hatte den gebrauchten Imbisswagen am 1. Februar erst dem Vorbesitzer abgekauft. Der Friseurmeister, der neben seiner Ausbildung immer mal wieder in Pizzerias und anderen Gastronomiebetrieben gejobbt hatte, wollte selber allerdings nur am Anfang und danach vielleicht mal ab und zu Pommes, Bratwurst und Hotdogs über die Theke reichen. Er ist mit seinen zwei Friseursalons gut ausgelastet. Den Wagen sollte sein Vater übernehmen, der vor fünf Jahren aus dem Irak übergesiedelt ist.

Sehr gute Lage

In den ersten Wochen lernte der Sohn den Vater an, das Geschäft ging trotz der Pandemie-Einschränkungen gleich gut los. Der Verzehr direkt am Wagen war zwar nicht möglich, aber es gab genügend Kunden, die nach dem Tanken kamen oder bei der Fahrt über den Westring kurz anhielten für eine Bratwurst, einen Hotdog oder eine Portion Pommes. „Die Lage hier ist sehr gut“, findet Saadi. Außerdem ist der Imbisswagen ein beliebter Treffpunkt, hat etliche Stammkunden, die vor Corona dort auch gern länger verweilten.

Rascho Saadi hofft, dass dies bald wieder möglich sein wird. Den Imbiss will er an diesem Montag wieder öffnen, er hat sich einen gebrauchten Wagen gekauft und diesen mit eigenen Mitteln hergerichtet, er ist so gut wie fertig. Auch sein Vater wird dann mitarbeiten und soll den Wagen schließlich allein betreiben. Täglich von 11 bis 18.30 Uhr gibt es Speisen und Getränke – künftig auch alkoholische, denn Saadi hat eine Zapfanlage eingebaut. Sobald die Umstände es zulassen, möchte er Tische und Bänke aufstellen und hofft, dass der Imbiss dann wieder zum beliebten Treffpunkt wird.

Ach ja, da war noch der Brand. Wie Rascho Saadi sagt, sei das Feuer wohl ausgebrochen, nachdem ein Freund von ihm ein Thermostat eingebaut hat. Er hoffe, dass die Haftpflichtversicherung des Freundes den Schaden begleiche. Befreundet sei man jedenfalls weiterhin.