Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich am Freitagmorgen auf der Anton-Günther-Straße in Delmenhorst ereignet. Wie die Polizei mitteilt, beabsichtigte eine 43-jährige Autofahrerin aus Delmenhorst, mit ihrem Fahrzeug von einem Grundstück nach links auf die Anton-Günther-Straße einzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 55-jährigen Delmenhorsters, der mit seinem Wagen die Anton-Günther-Straße in Richtung Syker Straße befuhr. Trotz der Kollision, bei der Sachschaden in Höhe von 5000 Euro entstand, setzte die Unfallverursacherin ihre Fahrt unbeirrt fort, konnte aber durch die Polizei ermittelt werden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.