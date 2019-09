Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der bereits Freitagabend gegen 22 Uhr passiert ist: Demnach hielt ein 62-jähriger Ganderkeseer mit seinem Peugeot auf dem Geradeausfahrstreifen der Ludwig-Kaufmann-Straße (also in Fahrtrichtung Louisenstraße) an einer roten Ampel. Neben ihm stand ein 45-Jähriger aus Westerstede, der sich mit seinem BMW auf der Linksabbiegerspur eingeordnet hatte. Während dieser Rotphase näherte sich von schräg links aus der Wittekindstraße ein schwarzer Citroën, der plötzlich frontal zwischen die Wagen des 62-Jährigen und des 45-Jährigen fuhr und sich verkeilte. Laut Polizei soll der Citroën zum Unfallzeitpunkt mit zwei männlichen Personen besetzt gewesen sein, die zu Fuß die Flucht in Richtung Bahnhof ergriffen. Durch den Frontalzusammenstoß wurde der 62-Jährige leicht verletzt. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 13 000 Euro geschätzt. Zeugen, die am Unfallort Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu den flüchtigen Unfallverursachern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 in Verbindung zu setzen.