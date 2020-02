Die Folien der Kuppeldächer sind bereits provisorisch wieder repariert worden. Alles weitere dauert länger. (Britta Fengler)

Deutlich länger als anfangs vermutet muss die Grafttherme nach dem Feuer am 12. Februar geschlossen bleiben. Das teilte Britta Fengler, Sprecherin der Stadtwerkegruppe Delmenhorst (SWD), zu der das Bad gehört, am Freitag mit. Bis Ende März bleibt die Therme komplett geschlossen. „Nach dem derzeitigen Stand ist aber davon auszugehen, dass der Sauna- und Wellnessbereich und die dazugehörige Gastronomie Ende März wieder in Betrieb genommen werden kann.“ Der Rest der Theme wird nach aktuellem Stand wahrscheinlich erst Ende Mai oder Mitte Juni wieder öffnen.

Dabei schien der Schaden, der durch den Kabelbrand in einem Schaltraum der Niederspannungsverteilung im Keller der Therme verursacht wurde, gar nicht so groß zu sein. Aber der Schein trog. Britta Fengler erläuterte in einer Stellungnahme der SWD das Ausmaß des vermeintlich kleinen Feuers: „Durch den Brand sind Rauch- und Rußschwaden in weite Teile der Grafttherme gezogen und haben diese kontaminiert. In Mitleidenschaft gezogen wurden zudem wichtige Schaltschränke für einen Großteil der Lüftung, für die Wasseraufbereitung und -umwälzung sowie für stationäre Heizflächen und die Duschwassererwärmung. Bei der Feststellung des Schadensumfanges hat sich ergeben, dass Schaltlinien komplett erneuert beziehungsweise ausgetauscht werden müssen. Dabei handelt es sich um umfangreiche Arbeiten.“

Doch die Handwerker konnten mit den Arbeiten noch nicht beginnen. „Derzeit sind spezielle Gebäudereiniger dabei, die Grafttherme zu dekontaminieren und zu neutralisieren“, erkärte Britta Fengler. Unter anderem hatte sich durch das bei dem Brand freigesetzte Chlorid in Verbindung mit Wasser Salzsäure im Keller gebildet, sodass der Raum auch nicht betreten werden konnte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Um 20.40 Uhr hatte die Brandmeldeanlage angeschlagen, die Polizei stellte beim Eintreffen am Bad starke Rauchentwicklung fest und ließ die Grafttherme, in der sich zu der Zeit noch rund 80 Gäste und Mitarbeiter befanden, umgehend evakuieren. Schon einen Tag nach dem Feuer schlossen die Brandermittler ein Fremdverschulden aus, sodass von einem technischen Defekt ausgegangen wurde. Neuere Erkenntnisse zu dem Aspekt seien auch nicht bekannt, sagte Britta Fengler.

Die beiden Kuppeln des Bades sind aber bereits wieder provisorisch repariert worden, führte Britta Fengler aus. Wie berichtet, hatte die Feuerwehr die Folien mit einem speziellen Verfahren gelöst, damit der Rauch aus dem Badbereich besser abziehen konnte. Durch die Lüftungsanlagen wurde der giftige Rauch nämlich im gesamten Bad verteilt. Die Mitarbeiter sollen laut SWD nun erst einmal Überstunden und Resturlaube abbauen. Danach sollen Schulungsmaßnahmen, Revisionen und Reiningunsgarbeiten vorgezogen beziehungsweise durchgeführt werden. „Sowohl die Mitarbeiter der Grafttherme als auch die beauftragten Firmen setzen alles daran, die Termine einzuhalten“, teilte Britta Fengler mit Blick auf die angepeilten Daten für die Wiedereröffnung mit.

Kurse werden nachgeholt

Kunden, die Kurse oder Wellnessangebote gebucht haben, wurden laut Britta Fengler bereits informiert, dass sie diese nun nicht wahrnehmen können. „Sobald die Grafttherme eröffnet und ihren Betrieb wieder aufnimmt, können die entsprechenden Kurse nachgeholt werden. Wer diese Möglichkeit nicht nutzen kann, hat auch die Möglichkeit, sich das Guthaben erstatten zu lassen“, heißt es seitens der SWD. Das für März geplante Saunaevent wird auf einen anderen Termin verschoben, die dafür bereits gekauften Tickets behalten aber ihre Gültigkeit. Die ausgefallenen Termine des Wellnessbereiches werden mit der Eröffnung ebenfalls nachgeholt. Informationen zum Procedere gibt es auch auf der Homepage grafttherme.de.