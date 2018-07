Bei der Post in Delmenhorst läuft es wieder (Symbolbild). (dpa)

In den vergangenen Wochen ist in Delmenhorst die Post teilweise gar nicht, oft dann erst mit großer Verspätung, in den Briefkästen der Anwohner gelandet. Inzwischen ist das Problem aber behoben, wie Jens-Uwe Hogardt, Sprecher der Deutschen Post, mitteilt. "Wir hatten Ende Juni ein paar personelle Engpässe", sagt er. Dabei kamen mehrere Faktoren zusammen. Zum einen ist Sommerzeit immer Urlaubszeit. "Wir wickeln im Sommer natürlich auch Urlaub ab", berichtet Hogardt. Das sei aber nicht das Ausschlaggebende gewesen. "Wir hatten einige Fluktuationen zu verzeichnen." Dazu kommen dann Krankenstände. Diese kurzfristig auszugleichen, habe sich Ende Juni etwas schwierig dargestellt. "Wir haben uns seit Anfang Juli aber bereits wieder stabilisiert und neues Personal eingestellt", sagt der Sprecher. Inzwischen seien auch die dadurch entstandenen Rückstände alle aufgearbeitet und alles nimmt wieder seinen gewohnten Gang.

Generell könnten es aber immer noch mehr Mitarbeiter sein. "Bedarf besteht immer", sagt Hogardt. Die Post suche, wie viele andere Unternehmen auch, laufend nach geeignetem Personal. Aber die akute Lage, die es Ende Juni gegeben hatte, sei erst mal überstanden.

Thomas Warner, Gewerkschaftssekretär für Postdienste in Bremen und Niedersachsen, sieht ein generelles Problem bei der personellen Lage bei der Deutschen Post. "Man plant da mit einem sehr engen Personalkorsett und wenn dann auch noch Kollegen krank werden, kann es natürlich schon mal zu Engpässen kommen", erklärt Warner, der vor allem die Befristungspolitik der Post kritisiert. "Da wird teilweise mit Befristungsquoten von zehn bis 13 Prozent gearbeitet", sagt er. Das habe zur Folge, dass sich immer häufiger Beschäftigte auch anderweitig umgucken würden, wodurch dann entsprechend die hohe Fluktuation zustande kommt. "Diese Lücken dann wieder zu schließen, ist natürlich schwierig", erklärt Warner.

Kurzzeitige Aushilfen

Zumal der Arbeitsmarkt inzwischen besser aussehe als noch vor einigen Jahren, was Befristungen angeht. "Jetzt im Sommer helfen dann auch oft Studenten aus, aber das ist natürlich nur kurzzeitig", sagt Warner. Ständig neue Mitarbeiter würden dann auch oft zu einer Belastung für die langfristigen Beschäftigten, die immer wieder Leute neu einarbeiten müssen und bei denen natürlich auch entsprechend Frustration aufkomme. "So etwas geht natürlich auch auf die Qualität", sagt er. Dadurch komme es dann auch oft zu krankheitsbedingten Ausfällen. Der Gewerkschaftssekretär beklagt aber nicht nur die Arbeitsbelastung der Angestellten und die Befristungspolitik, sondern auch die Regierung, die den gesetzlichen Rahmen dafür ermöglicht. "Es ist Zeit, dass die Regierung eine maximale Befristungsquote von 2,5 Prozent einführt", findet er. Denn das sei ja nicht nur bei der Post so, sondern in vielen verschiedenen Bereichen auf dem Arbeitsmarkt.

Hogardt bezeichnete die Arbeitsbedingungen bei der Deutschen Post als "vergleichsweise gut" zu anderen Unternehmen in der Branche. Schließlich gebe es einen Haustarif. Das bestätigte auch Warner. "Da sind wir bei einem Stundenlohn, der bei etwas über 13 Euro liegt", sagte er. Sonderzuzahlungen gebe es allerdings erst ab einer gewissen Zeit an Zugehörigkeit.

Nachdem die Post mehrere Wochen nun also verspätet in den Briefkästen einiger Stadtteile landete, sind es die Bewohner, die teils verärgert und geschädigt zurückbleiben. Theaterkarten, die nicht mehr rechtzeitig angekommen sind, sind verfallen, und auch Rechnungen oder Krankschreibungen kamen zum Teil viel zu spät erst bei den Leuten an. Haften tut die Post für diese Schäden allerdings nicht. "Für einfache Briefe gibt es keinen Ersatz und keine Haftung", erklärt Hogardt. Das sei aber auch eigentlich allen bekannt. Nur so könnten einfache Briefe so günstig angeboten werden. "Ein Kurierdienst kostet entsprechend mehr", sagt er. Auch bei Paketen sei das etwas anderes.