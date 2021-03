Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstagabend gegen 19.35 Uhr zwei Leitpfosten einer Anschlussstelle der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Ganderkesee beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Unbekannte in Fahrtrichtung Oldenburg und beabsichtigte diese an der Anschlussstelle Hude zu verlassen. Dabei kam er in der Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Gesucht wird ein Fahrer eines silbernen SUV mit Delmenhorster Zulassung. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf rund 100 Euro. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Hinweise zu dem Mann nimmt die Autobahnpolizei unter 0 44 35 / 9 31 60 entgegen.