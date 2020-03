Willms-Schulleiter Stefan Nolting wartet bisher noch vergebens auf Schüler für die Notfallbetreuung. (Ingo Möllers)

Die ersten Tage in den Schulen der Stadt sind ruhig verlaufen. Sogar sehr ruhig: „Hier sind null Schüler“, sagt Stefan Nolting, Schulleiter des Gymnasiums an der Willmsstraße. „Das ist schon eine Überraschung, aber wir haben auch frühzeitig mit den Eltern kommuniziert“, ergänzt er.

Dass die Schulen am Montag für erst einmal fünf Wochen geschlossen wurden, um das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus zu senken, wissen die Eltern tatsächlich bereits seit Freitag. Doch für Eltern, die im Gesundheitsbereich, im medizinischen und pflegerischen Bereich, bei der Polizei, im Rettungsdienst, Katastrophenschutz, bei der Feuerwehr oder im Vollzugsbereich arbeiten, haben die Schulen Notbetreuungen für deren Kinder bis zum achten Jahrgang eingerichtet. „Wahrscheinlich hangeln sich jetzt die meisten Eltern von Woche zu Woche. Die meisten haben wohl die erste Woche privat organisiert und sehen dann weiter. Ich kann mir vorstellen, dass die Notbetreuung in den kommenden Wochen vermehrt in Anspruch genommen wird“, sagt Nolting.

Andreas Bohlen, Schulleiter der Realschule Delmenhorst, sieht das ähnlich. Auch hier sind bislang keine Kinder erschienen. „Aber natürlich kann man sein Kind im gesamten Zeitraum der Schulschließungen über das Notfalltelefon anmelden. Wir sind hier“, sagt er und meint die Schulleitungen, die alle in ihren Schulen präsent sind. „Und wir haben gut zu tun“, ergänzt Stefan Nolting. „Die Klassenfahrten und Ausflüge fallen aus. Die müssen wir alle kündigen und Kosten zurückerstatten.“ Das kommen weitere organisatorische Aufgaben.

Das gilt auch für die Lehrkräfte. Die bleiben in den kommenden Wochen zwar zu Hause, um sich nicht anzustecken und ihre eigenen Kinder zu betreuen, müssen aber doch Einiges für ihren Beruf erledigen. „Erst einmal haben sie ja bereits geschriebene Klassenarbeiten und Klausuren zu korrigieren“, sagt Nolting. Des Weiteren nutzen die Lehrkräfte die Zeit, um Projekte zu planen und innerhalb ihrer Fachdienste Dinge zu organisieren. „Sie treffen sich innerhalb ihrer Fachgruppen und arbeiten ab, wofür sonst die Zeit fehlt. Aber es kommen nie mehr als zwölf oder 15 Kollegen auf einmal in die Schule“, erzählt Marco Vernisi, zweiter Oberschulkonrektor an der Oberschule Süd. „Zudem arbeiten die Kollegen Unterricht aus und überarbeiten Materialien“, ergänzt er.

Lehrer kontaktieren, um sich Aufgaben geben zu lassen

Und dann sind da ja noch die Schüler. „Unsere Lehrkräfte können per E-Mail kontaktiert werden. So können zum Beispiel die Oberschüler ihre Facharbeiten abgeben. Aber auch alle anderen können ihre Lehrer kontaktieren, um sich Aufgaben geben zu lassen“, sagt Nolting. Online-Unterricht gebe es am Willms nicht. „Das Kultusministerium hat angeordnet, dass der Unterricht ausfällt. Deshalb unterrichten wir auch nicht online.“

An der Realschule wird das anders gehandhabt. Dort werden die Schüler digital mit Aufgaben versorgt, genauso wie am Max-Plack-Gymnasium. „Die Schule fällt ja nun lange aus. Wer weiß, wie lange. Da müssen wir ja irgendwie den Stoff durchnehmen“, sagt Andreas Bohlen. An der Oberschule Süd entscheidet jeder Lehrer selbst, wie viel Unterrichtsmaterial den Schülern zur Verfügung gestellt wird. Der Abschlussjahrgang hingegen wird regelmäßig mit Stoff versorgt. Die Aufgaben dürfen laut Kultusministerium aber nicht bewertet werden. Dass den Schülern am Ende des Schuljahres Unterrichtsstoff fehlen könnte, fürchtet Marco Vernisi nicht: „Es kommt ja auch mal vor, dass ein Lehrer zwei Wochen krank ist. Dann bekommt man den Stoff ja auch wieder aufgeholt. Und wenn man die Osterferien abzieht, ist die angeordnete Schulschließung erst einmal nicht viel länger.“

Auch an der BBS I bleibt man zunächst entspannt. „Die IHK-Prüfungen sind erst einmal ausgesetzt. Auch in den Berufsfachschulklassen finden die Prüfungen später statt“, berichtet Schulleiterin Katja Mönnig. Die Abiturienten kehren am 15. April in die Schule zurück. Sie sind an der Berufsbildenden Schule ein Sonderfall, denn an den Regelschulen gibt es in diesem Jahr wegen der Rückkehr von G 8 zu G 9 keinen Abiturjahrgang.

Wirklich bitter ist der Schulausfall für die Berufsschüler, die nicht wöchentlich, sondern im Block unterrichtet werden, wie beispielsweise die Bankkaufleute. Für sie hat die BBS I alles an digitalen Hilfsmitteln aufgefahren, was geht. Während die Berufsschüler während der Schulschließung in ihren Betrieben bleiben, können sie verschiedene Online-Plattformen und -Systeme nutzen, um schulisch auf dem Laufenden zu bleiben.

Die allererste digitale Dienstbesprechung

Das gilt auch für all die anderen Schüler der BBS I. „Die Schüler und Lehrer können per E-Mail Kontakt zueinander aufnehmen und sogar per Videokonferenz. Wir haben gestern auf diesem Wege unsere allererste digitale Dienstbesprechung mit 70 Teilnehmern abgehalten. Das hat wunderbar funktioniert“, erzählt Hendrik Nordmann, stellvertretender Schulleiter der BBS I. „Auch die Lehrkräfte nutzen diese Tools untereinander, zum Beispiel in ihren Fachgruppen. Denn sie bekommen jede Woche klare Arbeitsaufträge, die sie erledigen sollen. Es soll eben nicht der Verdacht aufkommen, dass sie jetzt bezahlten Urlaub machen“, fügt er hinzu.

Genaue Informationen zu der Notbetreuung an den Schulen sind auf den Internetseiten der jeweiligen Schulen zu finden oder telefonisch in den Sekretariaten zu erfragen.