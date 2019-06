Die Unfallursache ist noch unklar. (dpa)

Am Freitag hat sich auf der Autobahn 1 in der Richtung von Bremen nach Osnabrück kurz vor der Anschlussstelle Cloppenburg gegen 17 Uhr ein Unfall ereignet. Dabei wurde der Fahrer eines Kleintransporters schwer verletzt. Die A1 musste zeitweise komplett gesperrt werden. Kurz nach 20 Uhr gab die Polizei die A1 am Freitagabend wieder frei. Der Verkehr wurde zuvor einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Richtungsfahrbahn ist soeben komplett freigegeben worden. Kommt gesund ins Wochenende. *ds — Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch (@Polizei_DEL) 21. Juni 2019

Noch ist der Unfallhergang unklar. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Ortskundige wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. (mmi)

+++Dieser Text wurde um 20.15 Uhr aktualisiert+++