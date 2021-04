Der parteilose Kandidat Uwe Schubert (von links) bewirbt sich mit Unterstützung der Huder Grünen, hier Vertreter der Partei Klaus Jakob, Karin Rohde und Birte Wachtendorf, für das Bürgermeisteramt in der Klostergemeinde. (Klaus Derke)

Er kennt die Klostergemeinde bestens. Uwe Schubert war schließlich 35 Jahre in der Huder Gemeindeverwaltung tätig, bevor er 2015 als Hauptamtsleiter zur Gemeinde Brake wechselte. Jetzt möchte der 64-Jährige noch einmal zurückkehren in seinen langjährigen Wirkungsort – und zwar als Bürgermeister. Als parteiloser Kandidat tritt er bei der Direktwahl am 12. September an. Unterstützt wird er vom Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen.

„Wir haben einen guten Kandidaten für Hude gefunden“, sagt Birte Wachtendorf vom Ortsvorstand. Die Entscheidung sei einstimmig ausgefallen. Es gebe inhaltlich sehr viele Schnittstellen. Schubert sei ein Mann mit Tatkraft und guten Ideen und bringe viel Erfahrung mit, so die Grünen.

Für Uwe Schubert ist Hude eine Gemeinde mit sehr viel Potenzial. Er will sich gerne mit Herzblut einbringen, um die Gemeinde gut aufzustellen für die Zukunft. Ganz oben auf Schuberts Agenda steht die nachhaltige Entwicklung, in sachlicher Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Ratsgremien. Der Bürgermeister habe dabei eine wichtige Rolle als Moderator. „Man kann sehr viel bewegen, wenn man Ziele gemeinsam entwickelt“, sagt Schubert. Das Zusammenwirken von Rat, Verwaltung und Bürgern sei ein entscheidender Punkt für die Zukunft. „Gemeinsam sind wir Huder stark.“

Blick auf einen großen Zeitrahmen richten

Schubert findet, dass Hude eine sehr liebens- und lebenswerte Gemeinde sei. Und er möchte die weitere Entwicklung in allen Teilen der Flächengemeinde maßgeblich mitgestalten. Er möchte etwas bewegen, seine Erfahrungen einbringen, nicht nur mit Blick auf die fünfjährige Wahlperiode, sondern auf einen größeren Zeitrahmen. „Wie soll Hude 2050 aussehen?“, so Schubert.

Es gelte, nachhaltige Visionen zu entwickeln. Beispielhaft nennt er ein ganzes Bündel von Maßnahmen: Klimaschutzpaket, Nachhaltigkeitsstrategien, Umsetzung des Niedersächsischen Wegs zum Naturschutz, Förderung der innerörtlichen Entwicklung und der Entwicklung der Dörfer im ländlichen Bereich. Wichtig sei, alle Ortsteile einzubeziehen.

Laut Schubert muss auch ein Haushaltskonsolidierungskonzept her, einhergehend mit einer Überarbeitung der Investitionsprogramme nach Prioritäten. Schubert sieht die Gemeinde in der Verantwortung für die Erhaltung des Grüns, insbesondere des Baumbestandes. Auch die Weiterentwicklung des Klosterbezirks und des kulturellen Angebots schreibt er sich auf die Fahnen. Wichtig sei auch, die Mobilitätsentwicklung zu gestalten, Angebote für schwächere Verkehrsteilnehmer auszubauen sowie für Barrierefreiheit zu sorgen. „Es gibt eine Menge zu tun“, sagt er.

Vergangene Woche hatte der parteilose Amtsinhaber Holger Lebedinzew verkündet, dass er nicht erneut kandidieren werde. „Es ist keine einfache Entscheidung für mich gewesen, ich übe das Amt nach wie vor sehr gerne aus und fühle mich auch nicht amtsmüde“, erläuterte der 61-Jährige in einer persönlichen Erklärung. Neben Uwe Schubert haben bislang drei weitere Kandidaten erklärt, dass sie die Nachfolge von Lebedinzew antreten wollen (wir berichteten).

Mittlerweile vier Bewerber

Mit Unterstützung der CDU geht der parteilose Stephan Tapper ins Rennen. Er ist Dozent und Ausbildungsreferent beim Niedersächsischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung. Der 52-jährige Jörg Skatulla wurde von den Huder Sozialdemokraten offiziell als Kandidat nominiert. Der Bürgermeisterwahlkampf ist ihm nicht fremd. In der Stichwahl um das höchste Amt in Hatten unterlag er 2014 dem jetzigen Amtsinhaber Christian Pundt nur knapp. Aus Wüsting kommt Dieter Dalle. Der 63-jährige Diplom-Ökonom tritt, nachdem er die FDP verlassen hat, als parteiloser Bewerber um das höchste Amt in Hude an.

Bis Ende Juli haben weitere Bewerber für das Bürgermeisteramt noch Zeit, ihre Kandidatur bei der Gemeinde offiziell anzumelden. Im Gegensatz zu Bewerbern, die von einer Partei direkt nominiert werden, müssen Einzelbewerber in der Gemeinde Hude, die nicht von einer Partei aufgestellt werden, 160 Unterstützungsunterschriften einreichen. Als unabhängiger Bewerber will Schubert sich jetzt auf den Weg machen und diese Stimmen sammeln.