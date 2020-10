Gemüse statt Billigfleisch: Das Mittagessen soll sich verändern. (Moellers)

Was macht gutes Essen aus? Bei dieser Frage geht es vielen Menschen schon lange nicht mehr nur um den Geschmack und den Gehalt an Nährstoffen. Auch der Kampf gegen den Klimawandel spielt sich bei umweltbewussten Bürgern auf dem Speiseteller ab. Denn ein aus Übersee importiertes Fleischprodukt ist mit einem deutlich höherem CO2-Ausstoß verbunden als die Kartoffeln des Bauerns von nebenan. Regional, saisonal und aus biologischen Anbau – so können Lebensmittel an Nachhaltigkeit gewinnen. In Delmenhorst könnten diese Kriterien künftig auch in Schulen und Kitas gelten. Die Grünen setzen sich im Stadtrat für die „Umstellung auf nachhaltiges Mensaessen“ ein. Im Jugendhilfeausschuss gab es in der jüngsten Sitzung mit einem einstimmigen Votum viel Zustimmung für diese Idee.

Ratsherr Uwe Dähne (Grüne) hatte als Anlass für die Umstellung die „Aufdeckung der skandalösen Arbeitsbedingungen in einigen Schlachtbetrieben“ genannt und verwies auf den eigenen Anspruch, Klimamusterstadt zu sein. „Neben dem ethischen Aspekt bedeutet Klimamusterstadt auch, dass Lieferwege kurz gehalten und damit die Transport bedingten Emissionen reduziert werden“, schreibt der Grünen-Politiker in der Begründung des Antrags. Der Schulausschuss hatte sich bereits Anfang September damit beschäftigt (wir berichteten) und ebenfalls mehrheitlich dafür gestimmt.

Olaf Meyer-Helfers, Fachbereichsleiter für Bildung, Sport und Kultur, informierte im Jugendhilfeausschuss darüber, dass mit dem Regionalen Umweltbildungszentrum (Ruz) Hollen aus der Nachbargemeinde Ganderkesee ein Konzept erarbeitet wird. „Die Umstellung darf nicht dazu führen, dass der Kostenbeitrag für die Eltern weiter steigt“, betonte er. Um dieses Ziel zu erreichen, sei es eine realistische Option, den Fleischkonsum zu reduzieren. „Der Trend geht ohnehin in Richtung fleischärmere Kost“, sagte Meyer-Helfers.

Schulen und Kitas sollen die Umstellung aber nicht alleine vollziehen, den Prozess will die Stadt mit Unterstützung des Ruz begleiten. In diesem Kontext läuft aktuell auch die Beantragung von Fördergeldern aus Mitteln des Bundes. Für ein Programm in einem Umfang von 200 000 Euro müsste Delmenhorst – verteilt auf drei Jahre – 20 000 Euro selbst zahlen. „Ich freue mich, dass wir hier auf einem guten Weg sind und die Dinge auch umsetzen können“, sagte Andrea Lotsios (SPD) im Ausschuss.

Olaf Meyer-Helfers kündigte an, dass es noch vor der nächsten gemeinsamen Sitzung des Schulauschusses am 29. Oktober genauere Informationen zu dem Nachhaltigkeitskonzept gibt. Danach will der Stadtrat am 17. November endgültig entscheiden.