Im Badezimmer mit einem nachhaltigeren Leben zu beginnen, ist das einfachste, findet Pia Sattler. Egal, ob man es mit fester Bodybutter oder etwas anderem macht – Hauptsache, man fängt an. (Tammo Ernst)

„Das große Problem ist, dass viele Menschen einfach nicht wissen, wo sie anfangen sollen“, sagt Pia Sattler, Inhaberin des Freiraum Unverpacktladens. Und es stimmt ja auch: Wenn es um einen nachhaltigeren und abfallfreieren Lebensstil geht, erscheint der Berg der Herausforderungen gigantisch. Und dann ist da noch die Angst, dass Nachhaltigkeit und Müllvermeidung mit ungewolltem Verzicht zu tun haben könnten.

Um ein klares Ziel, einen Fokus zu bekommen, rät Sattler zu Folgendem: „Am besten beginnt man mit der Umstellung mit einem Raum beziehungsweise mit einem Lebensbereich. Das Badezimmer eignet sich besonders gut. Das ist überschaubar, und man kann mit kleinen Schritten viel bewirken. Die allermeisten Menschen, fangen damit an, sich statt Duschgel oder flüssiger Handseife ein festes Seifenstück zu kaufen. Und das ist ein guter Start. Denn so ist man schon mal die Plastikflaschen in der Dusche und auf dem Waschbecken los – und das Mikroplastik darin gleich mit.“

Sattler rät davon ab, im Enthusiasmus die Dinge zu überstürzen. Lieber solle man Schritt für Schritt vorgehen. Wenn also die letzte Flasche Duschgel aufgebraucht ist, kann man sie beim nächsten Einkauf einfach durch ein Seifenstück austauschen. Das gleiche gilt für Shampooflaschen. Sogar Haarspülung, Haarkur und Körperpeeling lassen sich durch nachhaltigere Alternativen aus dem Unverpacktladen oder Selbstgemachtes ersetzen. Als Peeling kann man zum Beispiel ganz einfach Kaffeesatz nutzen. Und eine Apfelessig-Rinse kann als Haarspülung genutzt werden (Rezept, siehe Infokasten). Sie ist sogar gut für die Kopfhaut und gegen Schuppen.

„Es gibt aber auch Menschen, die keine Lust, kein Talent oder keine Zeit zum Selbermachen haben. Mir geht das auch so. Und das ist völlig in Ordnung“, sagt Pia Sattler. Das ist auch ein Grund, weshalb sie das Sortiment ihres Ladens so breit und umfangreich gefächert hat. Wer sich eben nicht damit auseinandersetzen möchte, wie bitteschön man Zahnpasta selbst herstellen kann, findet gleich mehrere Alternativen im Unverpacktladen des Vertrauens – in Form von Pasta, Pulver oder Tabletten, sogar zum Abfüllen. Und auch für die gewöhnliche Plastikzahnbürste, Interdentalbürsten und Zahnseide gibt es kompostierbaren Ersatz, zum Beispiel aus Holz oder Bambus.

Auch bei der Gesichts- und Körperpflege kann man auf Plastikverpackungen und schädliche Inhaltsstoffe verzichten. "Ganz ähnlich wie bei der Seife, gibt es auch hier feste Bodybutter. Handcreme gibt es ebenfalls fest oder im Glas, Gesichtspflege und Körperöl auch. Wer unempfindliche Haut hat, kann für die nötige Feuchtigkeit auch einfach das Blatt einer Aloe-Vera-Pflanze abschneiden und das Gel darin wie eine Crème auftragen. Für den Schutz trockener Winterhaut im Gesicht und am Körper kann man auch Kokosöl aus dem Glas verwenden. Dieses lässt sich auch zum Abschminken verwenden. Dafür braucht man nicht einmal Wattepads. Man kann sie aus einem alten, doppelt gelegten Lappen oder Handtuch selbst nähen und immer wieder verwenden – selbst zum Entfernen von Nagellack. Zwar bleiben dann nach dem Waschen Farbrückstände zurück, aber nutzbar sind sie nach wie vor. Apropos Nagellack: "Ich habe endlich eine Marke für rundum nachhaltigen Nagellack gefunden, die ich in mein Sortiment aufnehmen möchte", sagt Pia Sattler, "genauso wie dekorative Kosmetik."

Wer sich regelmäßig schminkt, weiß, dass dabei auch mal etwas daneben gehen kann. Wie oft greift man da zu Wattestäbchen, um kleinere und größere Patzer auszubessern. Die braucht man aber gar nicht, wenn man stattdessen die Ecke eines Waschlappens oder ein Stück Toilettenpapier benutzt. Und wenn man doch nicht darauf verzichten mag, kann man sie mit Pappstiel und Bio-Baumwolle kaufen. Auch das Toilettenpapier lässt sich überdenken. Die umweltfreundlichere Alternative ist Recyclingpapier. Nutzt man aber eine Po-Dusche, lässt sich noch mehr von dem wertvollen Papier einsparen – von größeren Sitzungen auf der Toilette abgesehen, kann man es sogar ganz weglassen und braucht sich nur noch mit einem Handtuch abzutrocknen.

Und wenn man schon bei den intimen Themen ist: Selbst während der Menstruation lässt es sich nachhaltig leben. Statt Binden oder Tampons, die sogar die Gesundheit gefährden können, kann man waschbare und wiederverwendbare Binden und Slipeinlagen nutzen. Wenn sie nach einiger Zeit trotz der 60-Grad-Wäsche etwas unansehnlich aussehen, reicht es, sie in einem Waschsoda-Bad einzuweichen (bei weißen Produkten) oder mit Olivenölseife zu behandeln. Statt Tampons sind Naturschwämmchen oder Menstruationstassen eine nachhaltige Alternative. In Sachen Verhütung kann man mit gutem Gewissen auf Kondome aus Naturkautschuk oder ein Diaphragma zurückgreifen.

Aber es gibt ja noch mehr Bereiche, in denen Abfallberge anfallen. Rasierer sind so ein Beispiel. Sie selbst bestehen aus Plastik, sind meist aufwendig verpackt und haben eine kurze Lebensdauer. Eine gute Alternative sind Rasierhobel. Man kauft sie einmal und nutzt sie ein Leben lang. Die Klingen sind von vier Seiten nutzbar, wenn man sie umdreht, sind umweltfreundlich und minimalistisch verpackt und kosten pro Stück nur wenige Cent. Nachhaltige After Shave-Präparate gibt es wiederum im Unverpacktladen, oder man nutzt auch hier Kokosöl. Das lässt sich übrigens auch prima fürs Haarstyling verwenden.

Ein schwieriges Thema im Sommer ist die Sonnencreme. Mit ihren Inhaltsstoffen und Nanopartikeln sind die meisten Produkte gefährlich für den Körper sowie die Gewässer und deren Bewohner. Und viele der unproblematischen Produkte hinterlassen auf der Haut und der Kleidung unerwünschte Rückstände. „Ich habe für den Laden endlich Sonnencreme gefunden, die keinen weißen Film auf der Haut hinterlässt, unbedenklich und nachhaltig ist“, freut sich Pia Sattler. Und ansonsten hilft es, sich viel im Schatten aufzuhalten und Kleidung zu tragen, die vor der Sonne schützt – zum Beispiel dünne, langärmelige Oberteile und Sonnenhüte.

Zur Person

Pia Sattler

hat Anfang April dieses Jahres den ersten Delmenhorster Unverpacktladen namens Freiraum an der Lange Straße eröffnet. Die Idee und das Vorhaben entsprangen während eines Familienurlaubs dem Besuch des ersten Unverpacktladens Deutschlands in Kiel. Doch mit den vielen Möglichkeiten eines nachhaltigen Lebens beschäftigt sich Sattler schon länger – etwa seit zehn Jahren. „Das kam mit der Mutterschaft“, sagt sie selbst. Nachdem sie zunächst Medienwirtschaft und Journalistik studiert und dann im Vertrieb gearbeitet hatte, entschied sie mit 31 Jahren, Nachhaltigkeitsmanagement zu studieren. Nach ihrem Besuch des Kieler Unverpacktladens dauerte es noch sechs Jahre bis zu ihrer eigenen Ladeneröffnung. „Ich steckte damals noch im Studium und war mit meinem zweiten Kind schwanger. Die Zeit war einfach noch nicht reif – weder für mich, noch für Delmenhorst“, erzählt sie. Sie nutzte die Jahre, um sich eine gewisse Expertise in Sachen Nachhaltigkeit anzueignen. Die macht sie sich in ihrem Laden zunutze: „Ich weiß, dass ich einen enormen Wissens- und Informationsvorsprung habe und möchte anderen den Start in ein nachhaltiges Leben und den Einkauf so einfach wie möglich machen, damit sie sich die viele Arbeit sparen und einfach loslegen können.“ Dabei verfolgt sie einige Prinzipien: Sie versucht so regional wie möglich einzukaufen, aber mindestens Fair Trade-, oder gar Direct Trade-Produkte. Und weil Nachhaltigkeit für sie mehr als nur Müllvermeidung ist, haben Rassisten, Homophobe, Sexisten und „Arschlöcher“, wie sie sagt, keinen Zutritt.

Weitere Informationen

Apfelessig-Rinse als Haarspülung

In einer Glasflasche einen Liter kaltes Wasser mit zwei Esslöffeln Apfelessig vermischen. Nach dem Haarewaschen etwas Rinse über das kalt abgespülte Haar und die Kopfhaut geben, anschließend noch einmal kalt ausspülen. Kalt, damit sich die Haarschuppen wieder anlegen können und das Haar nicht angegriffen wird. Dann das Haar normal trocknen. Der leichte Essiggeruch verfliegt spätestens dann.