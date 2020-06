Bei einem Unfall Mitte Juni auf der Autobahn 1 verendeten 500 der 850 geladenen Puten. Die Tierrechtsorganisation Peta hat deswegen Strafanzeige gestattet. (Nonstop New)

Groß Ippener/Stuhr. 500 Puten haben Mitte Juni bei einem Verkehrsunfall ihr Leben verloren. Das hat nun die Tierrechtsorganisation Peta auf den Plan gerufen. Sie hat gegen die Verantwortlichen bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg Strafanzeige erstattet – unter anderem wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und gegen die Tierschutztransportverordnung. Zur Begründung heißt es seitens der Tierrechtler: „Für Tiere sind die Transporte stets mit zahlreichen Risiken und Qualen verbunden: Sie leiden unter Hunger und Durst, sind erdrückender Enge und Temperaturschwankungen ausgesetzt.“ Das Verletzungsrisiko in den vollbelegten Transportern sei enorm. Immer wieder ereignen sich auch tödliche Unfälle, teilt Peta weiter mit. Die Tierrechtsorganisation fordert deshalb ein ausnahmsloses Verbot von Tiertransporten.

Auch bei dem Unfall auf der A 1 zwischen Stuhr und Groß Ippener war ein Großteil der 850 Puten umgekommen, die der verunfallte Transporter geladen hatte. Was war geschehen? Der Fahrer des Lastwagens war in eine Nachtbaustelle gefahren, überfuhr die Baken und kollidierte mit einem Sicherungsanhänger. Schließlich kam der Transporter von der Straße ab und landete im Graben, wo das Gespann umstürzte. Von den 850 Puten verendeten rund 500 Tiere im Transporter. Die restlichen Tiere wurden per Hand in ein Ersatzfahrzeug gebracht und zu einem nahe gelegenen Schlachthof transportiert, teilte die Polizei damals mit. Der 56-jährige Fahrer aus Cloppenburg wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Den entstandenen Schaden schätzten die Beamten auf rund 85 000 Euro. Die Unfallursache steht noch nicht fest. Da es bei dem Unfall keinen Personenschaden gab, erfolgt die Ermittlungsarbeit schriftlich, sprich, der Lastwagenfahrer wird schriftlich angehört, erläutert die Polizei auf Nachfrage. Bislang gebe es jedoch keine Hinweise, dass ein Verstoß seitens des Lastwagenfahrers vorliegt. „Der Fahrer war definitiv nicht zu schnell“, sagte ein Polizeisprecher.

„Schonende Tiertransporte gibt es nicht. Bei Unfällen sterben Puten, Schweine, Rinder oder Hühner qualvoll und langsam. Körperteile werden eingequetscht oder brechen. Die empfindlichen Tiere geraten in Panik, erleiden Kreislaufzusammenbrüche oder Herzinfarkte“, sagt Lisa Kainz, Agrarwissenschaftlerin und Petas Fachreferentin für Tiere in der Ernährungsindustrie.

Puten dürfen laut der Tierschutztransportverordnung bis zu acht Stunden am Stück befördert werden. Durch Ausnahmegenehmigungen sind die Transportzeiten jedoch oft sehr viel länger, erklärt die Tierschutzorganisation. Jedes Jahr werden weit über 600 Millionen Puten in deutschen Schlachthäusern getötet.