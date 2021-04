Hier soll das Urgeschichtliche Zentrum entstehen: in der alten Feuerwehr am Huntetor. Ob die einstigen Fahrzeughallen abgerissen werden, ist noch unklar. (INGO MöLLERS)

Für das Urgeschichtliche Zentrum Wildeshausen (UZW) sollen in dieser Woche weitere Pflöcke eingeschlagen werden. Am Mittwoch, 14. April, um 18.15 Uhr im Ratssaal stehen das Betriebskonzept und die Folgekosten auf der Tagesordnung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Tourismus, Sport und Kultur. Einen Tag später will der Stadtrat darüber entscheiden. Vor fünf Wochen war die Sitzung des Fachausschusses kurzfristig abgesagt worden, weil die Fraktionen noch Redebedarf hatten (siehe auch).

Am Mittwoch wird auch die Frage auftauchen, ob die Fahrzeughalle der alten Feuerwehr abgerissen wird, um dort eine neue Ausstellungshalle zu bauen, oder ob sie saniert wird. Das UZW soll eine Nutzfläche von 400 Quadratmetern erhalten – verteilt auf zwei Etagen. Im Erdgeschoss soll eine Ausstellung geschaffen werden, im Obergeschoss Platz für Museumspädagogik als außerschulischen Lernort.

Für den Betrieb des UZW stehen jährliche Kosten von 100.000 Euro im Raum. Während die Stadt eine Hälfte übernehmen will, sollen die anderen 50.000 Euro durch weitere Partner im noch zu gründenden Trägerverein finanziert werden. Als mögliche Partner sind der Landkreis Oldenburg, der Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest, die Oldenburgische Landschaft, der UZW-Förderverein und der Verkehrsverein Wildeshausen im Gespräch.

Personell sind für das Museum eine fachliche Leitung (Dreiviertelstelle) des wissenschaftlichen, personellen und finanziellen UZW-Betriebs sowie eine halbe Stelle für die Museumspädagogik vorgesehen. Während die Stadt die Personalkosten dafür erst ab 2024 in den Haushalt eingestellt hat, hält der Förderverein einen Vorlauf zum Aufbau des Museums für erforderlich. Deshalb müsse das Personal vor der Eröffnung des UZW eingestellt werden.

Das Geld für das UZW kommt aus dem Förderprogramm „Lebendige Zentren“, aus dem die Stadt sechs Millionen Euro erhält. Weitere drei Millionen muss die Stadt beisteuern. Die Kosten für Umbau, Abriss, Sanierung und Neubau der alten Feuerwehr hat die Stadtverwaltung auf rund vier Millionen Euro beziffert.

Mit dem Urgeschichtlichen Zentrum als Kernprojekt soll das Gebiet an der Hunte zwischen Herrlichkeit und Burgpark aufgewertet werden. Erst durch die UZW-Pläne wurde die Förderung möglich. Darüber hinaus will der Bund weitere 500.000 Euro nur für die Ausstellung zur Megalithkultur zahlen.

CDU stellt geplantes Museum infrage

Der CDU-Stadtverband und die Ratsfraktion stellen das Urgeschichtliche Zentrum Wildeshausen (UZW) allerdings infrage. „Ist das Projekt UZW sinnvoll, bezahlbar und den Bürgern unserer Stadt nützlich?“, schreibt Vorsitzender Wolfgang Sasse in einer Pressemitteilung kurz vor der Fachausschusssitzung. Die CDU erklärt, sie werde das Projekt grundsätzlich positiv begleiten, solange sich die Kosten für die Nutzung und das Konzept in einem vertretbaren Rahmen bewegen. Aufgaben, Beteiligungen, Betreibermodell und Finanzierung müssten aber in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Bekanntlich wollte Sasse schon im November das UZW aus finanziellen Gründen kippen.

Gleichzeitig bringt die CDU jetzt die Herrlichkeit mit den denkmalgeschützten Gebäuden ins Spiel, aus denen die Polizei bald auszieht. Dafür wird eine Nachnutzung gesucht. Die Stadt hat zu Ideen aufgefordert. Sowohl das UZW als auch die Herrlichkeit gehören zum Förderprogramm „Lebendige Zentren“, für das der Bund sechs Millionen Euro zugesagt hat.