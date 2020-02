Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch einen Brandanschlag auf das Festzelt des Ganderkeseer Faschings an der Raiffeisenstraße verübt. Betroffen war „nur“ das Vorzelt, in dem die Garderobe untergebracht ist. „Der Sicherheitsdienst war während des Feuers vor Ort und hat auch die Feuerwehr alarmiert, sonst wäre sicher Schlimmeres passiert“, erklärte GGV-Sprecher Timo Vetter in einer ersten Stellungnahme. Bereits am Montag und Dienstag hatte es Einbrüche in das Festzelt gegeben, bei denen die Diebe unter anderem alkoholische Getränke stahlen. Wenn die Brand- und Versicherungsgutachter fertig sind, sollen etwa 20 Meter Zelt ausgetauscht werden, kündigte Vetter an.

Die Vorfälle würden die Vorbereitungen für den Ganderkeseer Fasching zwar nicht einfacher machen, aber alles werde bis Sonnabend fertig, sodass der Fasching wie geplant stattfinden könne, versicherte der GGV-Sprecher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Delmenhorst unter der Rufnummer 04221/15590 entgegen.