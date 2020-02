Die Polizei fahndet nach drei mutmaßlichen Räubern. (Symbolbild) (Björn Hake)

Ganderkesee-Hohenböken. Drei maskierte Täter haben in der Nacht zu Freitag, 14. Februar, die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Dorfstraße in Hohenböken überfallen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, hätten die Angreifer zwischen 1.10 und 1.15 Uhr versucht, gewaltsam in die Wohnung einzudringen. Dazu hätten sie die Hausbewohner unter Androhung von Gewalt eingeschüchtert. Nach kurzer Zeit sei es den Bewohnern aber gelungen, die Täter in die Flucht zu schlagen. Alle drei mutmaßliche Räuber waren männlich, mutmaßlich jugendlich oder heranwachsend und trugen zur Tatzeit dunkle Kleidung. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 43 31 / 94 10 in Verbindung zu setzen.