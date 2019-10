Nägel auf der Dwoberger Straße

Unbekannte Täter haben am Freitagabend mehrere mit Nägeln präparierte kleinere Gegenstände auf die Fahrbahn der Dwoberger Straße geworfen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 20.35 Uhr in der Nähe des Bahnübergangs. Nach den bisherigen Erkenntnissen sind insgesamt drei Autos über die Hindernisse gefahren, wobei sie an den Reifen beschädigt worden seien. Zur Höhe des Gesamtschadens machte die Polizei keine Angaben.

Ein männlicher Zeuge soll zwei Täter dabei beobachtet haben, wie sie die Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen und zu Fuß in Richtung Oldenburger Straße geflüchtet sind. Das hatte der Mann, der sich allerdings vor dem Eintreffen der Polizei vom Ort des Geschehens entfernte, zuvor einem der geschädigten Autofahrer mitgeteilt. Die Ermittler bitten nun Zeugen – insbesondere den unbekannten Mann, der die Täter beobachtet hat – und gegebenenfalls weitere Geschädigte, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Telefon 0 42 21 / 15 59 115 zu melden.