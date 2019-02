Bei den Büttenabenden in der Festhalle am Steinacker in Ganderkesee dürfen sich die Närrinnen und Narren in diesem Jahr auf zahlreiche Neuerungen freuen. (Ingo Möllers)

Mit den vier Büttenabenden in der festlich geschmückten Sporthalle am Steinacker starten die Ganderkeseer Narren am Freitag, 15. Februar, wieder in die heiße Phase des Faschings. Wie gewohnt erwartet die Besucher wieder ein rund vierstündiges Showprogramm aus Garde- und Showtanz, Livemusik und Büttenreden. An diesem Tag wird sich auch das aktuelle Prinzenpaar Stefan I. (Hinderlich) und Claudia I. (Ordemann) erstmals in festlichen Gewändern dem Narrenvolk präsentieren.

Im Vorfeld hat das Regieteam um Kirstin Rohlfs und Jens Hambach angekündigt, insbesondere das Opening völlig neu gestaltet zu haben. „Daran werden über 50 Personen beteiligt sein, der ganze Raum ist involviert“, verrät Comedian Markus Weise, der die Abende moderiert. Neu am Start ist auch die Delmenhorster Band Delive, die die Lücke schließen soll, die die Faschings-Kultband Querbeat hinterlässt.

Feuerwehr und Turnverein Teil des Programms

Sie hat sich im vergangenen Jahr aus dem Geschehen zurückgezogen. Der etwa 30-köpfige Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee wird ebenso zum ersten Mal auf den Büttenabenden spielen. Hinzu kommen 18 Tänzerinnen und Tänzer der „Rock’n’Roller“ des Turnvereins Deichhorst, die nach zehnjähriger Abstinenz erstmals wieder beim Fasching mitmachen. „Das war ein großer Wunsch der Teilnehmer. Wir haben auch einige Tanzpaare wieder reaktiviert“, verrät Leiterin Nicole Buck.

Die Grüne Garde freut sich unterdessen, dass sie mit dem 27-jährigen Bo Loyall wieder einen Gardemajor in ihren Reihen hat. Der hauptberufliche Tanzlehrer war auch schon in Formationen des Grün-Gold-Clubs Bremen sowie bei der TSG Bremerhaven aktiv. Als Funkenmariechen löst Isabell Hillmann ihre Vorgängerin Mandy Wührdemann ab.

Alljährlich verfolgen die vier Aufführungen, die in diesem Jahr am 15. und 16. sowie am 22. und 23. Februar über die Bühne gehen, mehr als 3000 Faschingsfans. Der große Festumzug mit mehr als 100 Gruppen und zahlreichen Festwagen zieht dann am Sonnabend, 2. März, durch den Ganderkeseer Ortskern. Pünktlich um 14 Uhr wird Bürgermeisterin Alice Gerken die Strecke freigeben.