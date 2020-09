Am Rande der Ahlhorner Fischteiche fühlen sich auch viele Vogelarten wohl. (INGO MOELLERS)

Sanddünen, Heideflächen und Moore, unkultiviertes Ödland, so sah das Bachtal rund um Ahlhorn vor gut 120 Jahren noch aus. Heute befindet sich hier ein von Menschenhand gestaltetes Erholungsgebiet: die Alhorner Fischteiche. Durchzogen wird das Gebiet von dem kleinen Flüsschen Lethe, das bei Oldenburg in die Hunte mündet.

Anfang des 20. Jahrhunderts begann der Landeskulturfonds, eine Behörde des damaligen Oldenburgischen Staatsministeriums, das Bachtal an der Lethe zu kultivieren und Teiche für eine Fischzucht anzulegen. Ziel des Projekts war es, die Bevölkerung mit ausreichend Eiweiß zu versorgen. „Damals wurde hier vor allem traditionelle Karpfenteichwirtschaft betrieben. Der Karpfen fühlt sich in flachem, warmem Wasser wohl und ist unkompliziert in der Zucht“, sagt Rainer Städing, regionaler Pressesprecher der Niedersächsischen Landesforsten. Etwa 30 Jahre dauerten die Kultivierungsarbeiten an. In dieser Zeit wurden mehr als 50 Teiche angelegt, die von der Lethe mit Wasser versorgt werden. „Das ist ein ganz ausgeklügeltes System. Es wurde ein 15 Kilometer langes Grabensystem angelegt, das über ausgelotete Gefälle die Teiche mit frischem Wasser versorgt“, erläutert Städing.

Sören Ernst bewirtschaftet die Teiche nach traditioneller Art. (INGO MOELLERS)

Aktuell erstreckt sich das Erholungsgebiet über eine Fläche von 100 Hektar und wird von gut 35 vorwiegend organisch angelegten Teichen, die noch bis heute betrieben werden, durchzogen. Neben der Teichlandschaft wird das Gebiet vor allem vom Urwald Baumweg geprägt. Ein Wald, der mit einer Fläche von über 2000 Hektar zu einem der größten im Weser-Ems-Gebiet gehört. „Etwa 1870 begann man damit, das Bachtal aufzuforsten – und das sehr erfolgreich. 70 Jahre später wurde der Urwald Baumweg zum Naturschutzgebiet erklärt. Leider ist ein großer Baumbestand dem Sturm von 1972 zum Opfer gefallen. Mittlerweile hat sich der Wald aber wieder erholt“, berichtet der gelernte Förster. Der Wald ist nicht nur durch einige seiner seltenen Baumarten mit ihren teils bizarren Formen von geschichtlichem Wert. Hier wird nämlich teilweise bis heute eine historisch überlieferte Bewirtschaftungsform betrieben.

Der Erhalt der von Menschenhand gestalteten Landschaft, der Schutz von Flora und Fauna und natürlich die naturnahe, ökologisch ausgerichtete Aufzucht der Besatz- und Speisefische, die hier verkauft werden, stehen für die Teichwirtschaft Alhorn im Vordergrund. „Ökologie kommt vor Ökonomie, das ist uns ganz wichtig", betont Städing. Trotzdem spiele das Lethetal seit über 15 Jahren darüber hinaus auch eine wichtige Rolle als Erholungsgebiet und pädagogische Lehrstätte.

Für die Fische ist es wichtig, dass die Teiche gut belüftet und so mit Sauerstoff versorgt werden. (INGO MOELLERS)

Im Waldpädagogikzentrum sind regelmäßig Schulklassen zu Besuch, die in der vielfältigen Landschaft Wissen hautnah erleben können. Die Teichwirtschaft in Ahlhorn ist dabei die einzig öffentliche Einrichtung ihrer Art in Niedersachsen. Ein Grund mehr, einen Ausflug in das Naturschutzgebiet zu machen, findet Städing. „Aus meiner Sicht ist es eine reizvolle und spannende Landschaft mit einem ganz eigenen Flair. Das Besondere ist das einzigartige Zusammenspiel von Natur und Kultur. Hier findet sich das traditionelle Teichgut, der Urwald, aber auch denkmalgeschützte Gebäude, wie beispielsweise das alte Gefängnis, das unschwer an den Fenstergittern zu erkennen ist", beschreibt er die Vielfalt.

In der Wald- und Teichlandschaft kann man die Seele baumeln lassen und Natur erleben. Das gut ausgebaute Wegenetzwerk lädt zu Wanderungen, Fahrradtouren und ausgedehnten Spaziergängen ein. In den 1980er-Jahren wurde hier sogar große Politik betrieben: So war das Hatter FDP-Urgestein Eilert Tantzen bekennender Fan der Ahlhorner Fischteiche und mehrfach mit seinem Freund, dem damaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher, bei dessen Besuchen in dem Gebiet unterwegs.

Der Artenreichtum der Region beweist, dass sich hier nicht nur der Mensch wohlfühlt. Molche und Frösche, verschiedene Insektenarten, Rehe und Damhirsche oder auch Eisvögel und Fischadler tummeln sich im und um das Wasser. Das lockt regelmäßig Tierbeobachter ins Lethetal. „Wir haben hier oftmals Vogelbeobachter, die sich auf die Lauer legen. Auf unseren Teichen brütet der seltene Zwergtaucher, aber auch Graugänse und Schwäne sind hier heimisch“, verrät Städing.

Einen Ausflug zu den Ahlhorner Fischteichen empfiehlt der Naturfreund vor allem donnerstags und freitags. Dann ist nicht nur der Hofladen geöffnet, in dem frische und geräucherte Forellen, Karpfen und Aale sowie Wild aus der Forstamtsjagd verkauft werden, sondern auch das anliegende Ausstellungshaus. Dies ist das älteste Gebäude auf dem Kulturgut und steht unter Denkmalschutz. Früher als Hälterhaus genutzt, können Besucher hier heute auf drei Ebenen alles über die Geschichte der Teichwirtschaft, wie auch über das ökologische System des Feuchtgebiets erfahren.