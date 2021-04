Seitdem das Stenumer Holz als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist, dürfen Besucher die Wege dort nicht mehr verlassen. Und die Anwohner dürfen auch ihre Kinder nicht mehr wie früher im Wald spielen lassen. Handbuch-Autor Martin Brinkmann bedauert dies. (Ingo Möllers)

Im Jahr 2017 hat Martin Brinkmann, stellvertretender Vorsitzender des Regionalen Umweltzentrums Hollen (Ruz), in seiner Freizeit damit begonnen, sämtliche Naturschutzgebiete im Landkreis Oldenburg in einem Handbuch zu beschreiben. Seitdem fügt er seinem Werk jedes Jahr neue Kapitel und Ergänzungen hinzu − gerade ist die fünfte Auflage erschienen. Die Naturschutzgebiete machen zwar immer noch den Kern des Buches aus, längst dient es aber auch als Orientierungshilfe im juristisch immer komplizierter werdenden Themenfeld Naturschutz. „Ich halte es für undemokratisch, wenn ein eigentlich einfaches Thema so verkompliziert wird, dass nur noch wenige Einzelpersonen, die sich damit beruflich auseinandersetzen, über das nötige Geheimwissen verfügen, um die Thematik zu verstehen“, erklärt der Autor.

So bietet das Handbuch inzwischen einen großen praktischen Nutzen für die Naturschutzarbeit in der Region: „Wenn man die Unterschiede zwischen Naturschutzgebieten und solchen nach der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Gebiete) nicht kennt, kann man irgendwann nicht mehr mitdiskutieren und läuft Gefahr, ausgekontert zu werden“, nennt Brinkmann nur ein Beispiel.

Wobei Naturfreund Brinkmann längst nicht alle behördlichen Unterschutzstellungen als sinnvoll erachtet. Etwa das Stenumer Holz: Hier gebe es es die besondere Situation, dass der Wald von drei Ortschaften unmittelbar umgeben ist, in denen mehrere hundert Kinder leben. „Das generelle Betretungsverbot für Naturschutzgebiete führt nun dazu, dass das dort bisher umfangreich durchgeführte Umweltbildungsprogramm für Schulkinder nur noch mit hohem bürokratischem Aufwand durchgeführt werden kann und die Kinder der Anwohner in ihrer Freizeit nicht mehr im Wald spielen dürfen! Die Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet hätte man wohl besser gelassen, zumal das Bewirtschaftungs-Programm der nächsten Jahrzehnte fortgesetzt wird“, analysiert der Autor. Und beim als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Osternburger Kanal handele es sich um einen Kanal, der naturferner kaum sein könne.

Lob für Landschaftsrahmenplan

Ein wesentlicher Anlass für die aktuelle Neuauflage war auch die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans, den die Untere Naturschutzbehörde erstmals seit 25 Jahren auf den Weg gebracht hat. Was für den Laien auf mehr als 350 Seiten Papier eher sperrig daherkommt, löst bei Brinkmann erst einmal wahre Begeisterungsstürme aus: „Das ist eine Vision, wie modernes Leben naturverträglich stattfinden kann. Dieses Leitbild ist großartig. Wenn das erreicht würde − zu schön um wahr zu sein“, schreibt er.

Bei näherer Betrachtung lese sich das Leitbild allerdings eher wie ein Märchen aus „Tausend und einer Nacht“: So werde die Utopie offensichtlich, wenn etwa von „intakten, nährstoffarmen Hochmoorgebieten“ die Rede sei, welche es praktisch nicht gebe, wie auch „strukturreiche Fließgewässer“ nur noch seltene Ausnahmen seien. Und echte Auen oder Auenwälder suche man gänzlich vergebens im Landkreis. Auch vom Anspruch, die Biodiversität zu fördern, lasse sich in der Realität gerade eher das Gegenteil beobachten. „Man kann fast zu jedem Punkt eine äußerst kritische Sicht einnehmen − aber genau deswegen funktioniert das Leitbild als Leitbild“, erklärt Brinkmann.

Trotzdem kommt er zu dem Fazit: „Man kann dieses Werk nicht hoch genug loben.“ Es sei von Fachleuten mit Verstand, Sachkenntnis und einem offensichtlichen Bedürfnis entwickelt worden, den Zustand der Natur im Landkreis sachgerecht zu erfassen und zu verbessern. Allerdings stelle sich die Frage, wie viel Durchsetzungskraft der neue Landschaftsrahmenplan, der ja keine rechtliche Bindung hat, entfalten kann. „Erfahrungsgemäß wird dies gering bleiben“, hat Brinkmann keine allzu hohe Erwartungen und fürchtet ein ähnliches Schicksal wie beim Klimaschutzkonzept: „Es wurde für eine interessierte Öffentlichkeit zu umfassend und zu kompliziert verfasst. Entsprechend gab es keine Unterstützung aus der Bevölkerung und letztlich wurde beim Klimaschutzkonzept wenig umgesetzt − weil es auch kaum einer je gelesen hat“.

Herz für die Bachmuschel

Aufgebaut hat Brinkmann die Rubrik „Fast ausgestorben“, in der er sich nicht nur mit Wolf, Biber und Nutria beschäftigt, sondern auch mit der seltenen Bachmuschel, von der es in der Delme das letzte Vorkommen in Norddeutschland gebe. „Um die Bachmuschel zu retten, ist mehr nötig als ein nettes Umstyling der Delme. Von der Quelle in Twistringen bis nach Delmenhorst braucht dieser Bach eine aufwendige und teure Komplettsanierung“, findet Brinkmann deutliche Worte.

In der Rubrik „Zurückgeblättert“ erinnert er an historische Persönlichkeiten, die den Naturschutz in der Region vorangebracht haben, wie etwa den „Umweltpionier“ Wilhelm Meyer, der in den 1930er-Jahren nicht nur die ersten Naturschutzgebiete in der Region ausgewiesen hat, sondern auch den Botanischen Garten in Oldenburg gründete. Aber auch der Förster und FDP-Politiker Eilert Tanzen, Heimatforscher Willy Innecken oder der Großenkneter Naturschützer Jürgen Oppermann finden Erwähnung.

Zu beziehen ist das „Handbuch der Naturschutzgebiete im Landkreis Oldenburg“ über den Buchhandel. Allerdings habe der Verlag gerade Lieferschwierigkeiten, berichtet Brinkmann. Vorbestellungen seien aber auf jeden Fall möglich.