Vorerst sind die Debatten des Ganderkeseer Gemeinderats, auf unserem Foto bei seiner konstituierenden Sitzung 2016 zu sehen, nicht im Internet live zu verfolgen. (INGO MÖLLERS)

Ganderkesee. Es sollte eine Idee für mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz in der Kommunalpolitik sein: Die SPD-Fraktion im Ganderkeseer Gemeinderat hat beantragt, die Ratssitzungen künftig im Internet zu übertragen, um den Bürgern „mehr Teilhabe am politischen Geschehen im Rathaus zu geben“, wie Wortführer Marcel Dönike es formuliert. Doch sowohl die Verwaltung als auch der Verwaltungsausschuss lehnen das Ansinnen ab.

Völlig unverständlich ist es für Dönike schon, dass der Antrag ausschließlich im nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss behandelt worden ist: „Es gibt einen Antrag, in dem mehr Transparenz und Teilhabe für Bürger gefordert wird, und dieser wird dann nicht öffentlich behandelt“, sieht der Ratsherr im Verfahren einen krassen Widerspruch. Seiner Ansicht nach habe das Thema „definitiv eine öffentliche Debatte verdient. Die Bürger sollen erfahren, welche Fraktionen ihnen eine bessere Teilhabe an der Kommunalpolitik verwehren.“

Die Verwaltung argumentiert ihre ablehnende Haltung insbesondere mit dem technischen Aufwand: „Der Aufbau der Sitzungsrunde und die geübte Praxis des Sprechens aus der Runde erfordern mehrere Kameras und somit eine personelle Begleitung der Aufzeichnung, um zwischen den verschiedenen Kameraperspektiven zu wechseln“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Dies wäre nur bei einem Plenaraufbau mit Redebeiträgen vom Rednerpult (wie etwa in Delmenhorst) anders realisierbar. Die Kosten für die technische Grundausstattung beziffern die Experten im Rathaus auf einen Betrag zwischen 4000 und 10 000 Euro.

Datenschutzrechtliche Hürden

Außerdem seien auch rechtliche Aspekte zu beachten. So könnten Ratsmitglieder laut Niedersächsischer Kommunalverfassung verlangen, dass die Aufnahme ihres Redebeitrags oder die Veröffentlichung der Aufnahme unterbleibt. So müssten also organisatorische Vorkehrungen getroffen werden, um eine Unterbrechung der Aufzeichnung anzeigen und umsetzen zu können. Auch dies erfordere entsprechendes Bedien-Personal. Schließlich erfasse die gesetzliche Regelung nur die Mitglieder des Rates, nicht aber etwa Besucher, von denen stets eine Einwilligung eingeholt werden müsste, sobald Bild- und Tonaufnahmen von ihnen gemacht werden.

Besonderes das Jahr 2019 habe gezeigt, dass das öffentliche politische Interesse wieder stark gestiegen sei, argumentiert dagegen Dönike: „Die Zuschauerreihen waren gut besucht, und zu vielen Themen haben sich die Bürger selber informiert und die Entscheidungen begleitet“, hat er beobachtet. „In der heutigen Zeit verfügt man durchaus über die technischen Mittel, einen Livestream oder ein Abspeichern solcher Daten auf Abruf einzurichten, um eine möglichst breite Masse an Bürgern zu jeder Zeit zu erreichen“, erklärt der Ratsherr. Die Aussage, ob Aufwand und Mehrwert in keiner gesunden Relation stehen würden, könne man ohne einen entsprechenden Test gar nicht treffen. „Ein Livestream von Ratssitzungen wäre aus meiner Sicht eine Art Pilotprojekt. Und wenn das erfolgreich ist, könnte man auch über ein Streamen von Ausschusssitzungen beraten“, denkt Dönike bereits weiter. Denn dort werden die Themen sehr viel intensiver diskutiert.

In Folge des Antrages habe er durchweg positive Resonanz bekommen, berichtet Dönike: „Viele Bürger würden sich gerne mehr über die Politik vor Ort informieren. Aber dafür immer ins Rathaus zu kommen, ist besonderes für Berufstätige schwierig. Dies könnte mit einer Mediathek gut gelöst werden. Auch für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen wäre die Teilhabe an der örtlichen Politik einfacher.“ Und selbstverständlich sei der SPD-Fraktion bewusst, dass für einen Livestream auch die Geschäftsordnung des Rates geändert werden müsse.

Deshalb will sich Dönike mit dem Ergebnis auch nicht abfinden: „Wir leben in der Zeit der Digitalisierung, und das müssen auch Rat und Verwaltung akzeptieren. Diesen Antrag werde ich in einem halben Jahr erneut stellen. Und dann erwarte ich eine öffentliche Diskussion in den politischen Gremien. Das haben die Bürger verdient.“ Gerade in der heutigen Zeit gelte es, Bürgerbeteiligung groß zu schreiben. Das Streamen von Ratssitzungen sei dafür ein erster kleiner Schritt.

Das nächste Mal tagt der Gemeinderat übrigens an diesem Donnerstag, 12. Dezember, um 18 Uhr im Rathaus. Wer die Sitzung verfolgen will, muss sich bis auf Weiteres persönlich ins Rathaus begeben.