Oliver Hoyer ist der "Respekt Coach" für Delmenhorst. Das bundesweite Präventionsprogramm gibt es bereits seit einem Jahr auch vor Ort. Die Stelle von Hoyer ist beim Jugendmigrationsdienst vom Diakonischen Werk mit angesiedelt, um den sich Stephanie Alkoyun federführend kümmert. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Ausgrenzung, Gewalt, Rassismus und religiös-bedingtes Mobbing: Das alles sind Probleme, die an vielen Schulen bestehen. Und auch in den Delmenhorster Bildungseinrichtungen muss oftmals mit solchen Problemen umgegangen werden. Doch die Schulen sind dabei nicht allein. Seit inzwischen einem Jahr unterstützt das bundesweite Präventionsprogramm „Respekt Coaches“ die Bildungseinrichtungen. Dabei geht es vor allem darum, soziale Kompetenzen von Schülern zu fördern und ihr Demokratieverständnis zu stärken. Insgesamt wird das Präventionsprogramm der Respekt-Coaches an rund 190 Standorten angeboten, einer davon ist Delmenhorst. Hiesiger Ansprechpartner ist Respekt-Coach Oliver Hoyer.

Anders, als es die Bezeichnung „Coach“ vielleicht vermuten lässt, ist seine Aufgabe aber weniger die direkte Arbeit mit Einzelpersonen. Sein Kernauftrag ist vielmehr die Netzwerkarbeit in den Schulen. „Ich organisiere etwa in Absprache mit der Schulleitung geeignete Gruppenangebote für die Schüler“, erklärt Hoyer. Dazu tritt er mit Trägern der politischen Bildung und der Extremismusprävention in Verbindung und vermittelt entsprechende Projekte an die jeweilige Kooperationsschule.

Das Programm soll Respekt, Toleranz und den Abbau von Vorurteilen an Schulen fördern. Ziel dabei ist es, den Blickwinkel der Jugendlichen zu erweitern und unterschiedliche Weltanschauungen und Lebensweisen besser zu verstehen. Durch die Projekte sollen Jugendliche dann beispielsweise lernen, sich vor Radikalisierung zu schützen und zu stabilen und demokratisch gebildeten Bürgern zu werden, erklärt der Sozialarbeiter. Er kümmere sich auch um die administrativen Tätigkeiten, wie etwa Fördergelder zu beantragen und entsprechende Anträge zu stellen.

So hat sich beispielsweise auch die Schulleitung der Delmenhorster Berufsbildenden Schulen (BBS) I an ihn gewandt, als diese in der Schülerschaft mit Problemen zu kämpfen hatte. Dabei ist es laut Hoyer um verschiedene Drogen- und auch Mobbingprobleme gegangen. Er habe dann einen passenden Workshop an die Schule vermitteln können. Aus dem Angebot sei schließlich hervorgegangen, dass viele der Probleme aus der Orientierungslosigkeit der Schüler entstanden seien – diese würden vor einer ungewissen beruflichen Zukunft stehen und wüssten nicht, wie ihr weiterer Werdegang aussehen solle. Mittelfristig soll deswegen nun an der BBS I eine Vollzeitstelle für Sozialarbeit geschaffen werden, um die Jugendlichen besser betreuen zu können, erläutert Hoyer.

Beteiligt hat sich der Respekt-Coach auch an der Delmenhorster „Nacht der Jugend“, die Anfang November auf dem Nordwolle-Gelände stattgefunden hat. Dort war er mit einem Stand zum Thema „Ausgegrenzt fühlen“ vertreten.

Derzeit arbeitet Hoyer bereits an seinem nächsten Projekt, das im kommenden Jahr stattfinden soll: Er möchte gemeinsam mit dem Kommunalen Präventionsrat der Stadt Delmenhorst und dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ eine interaktive Wanderausstellung über den Islam nach Delmenhorst holen. „Begleitend dazu wird es auch verschiedene Workshops geben“, kündigt er an.

Die Stelle des Respekt-Coaches ist direkt mit dem Delmenhorster Jugendmigrationsdienst (JMD) verknüpft, der in Delmenhorst beim Diakonischen Werk angesiedelt ist. Der JMD setzt das Präventionsprogramm im Auftrag des Bundesjugendministeriums um. Ergänzend bietet der JMD sozialpädagogische Beratung und Begleitung für Schüler mit Migrationshintergrund an, die einen besonderen Unterstützungsbedarf beim Übergang von der Schule in das Berufsleben brauchen. „Durch diese individuelle Beratung soll verhindert werden, dass fehlende Lebensperspektiven zu einem Radikalisierungsfaktor werden können“, erläutert Stephanie Alkoyun vom JMD. Sie betont, dass das bundesweite Programm „Respekt Coaches“ ein wichtiges und sinnvolles Vorhaben zur Demokratiebildung bei Jugendlichen sei.