Um für Fußgänger und Radfahrer die Querung der Langenberger Straße zu erleichtern, soll eine Ampel gebaut werden. (INGO MöLLERS)

Die Langenberger Straße an der Einmündung zur Gemeindestraße Am Bahndamm in Hude zu queren, ist für Fußgänger und Radfahrer bislang durchaus gefährlich. Denn die Verkehrssituation ist an dieser Stelle recht unübersichtlich. Eine Fußgängerampel soll das ändern. Die Errichtung dieser Signalanlage wird für die Klostergemeinde nun aber deutlich teurer als ursprünglich geplant. Dies geht aus einer Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt hervor, der an diesem Mittwoch, 2. September, um 16 Uhr in der Peter-Ustinov-Schule tagt.

Die geschätzten Gesamtkosten für die neue Ampelanlage an der Landesstraße 876 liegen laut den Ausschussunterlagen bei nunmehr 90 500 Euro. Das sind 20 500 Euro mehr, als bei einer ersten Kostenschätzung veranschlagt wurden. Geschuldet ist dieser neuerliche Kostenanstieg Änderungen am Planungsentwurf, die der Landkreis Oldenburg und die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr eingereicht haben. Um die Mehrkosten finanziell zu schultern, schlägt die Gemeindeverwaltung Einsparungen bei den Maßnahmen zur Dorferneuerung von Altmoorhausen/Hemmelsberg vor. Allerdings heißt es in diesem Zusammenhang: „Eine Umsetzung von Maßnahmen ist für 2020 nicht vorgesehen.“

Dass die Verkehrssituation an der Langenberger Straße an der Einmündung zum Bahndamm unübersichtlich und gefährlich ist, ist schon lange bekannt. Bereits 2017 hatten die Freien Wähler Handlungsbedarf angemeldet. Im Herbst 2018 wiederholte Ursula Budde, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, ihre Forderung mit dem Hinweis: „In den letzten Monaten ist es mehrfach zu gefährlichen Situationen gekommen.“ Es dauerte allerdings noch anderthalb Jahre bis im Frühjahr 2019 endlich die Entscheidung zugunsten des Baus einer sogenannten Dunkelampel fiel. Denn obwohl es sich um eine Landesstraße handelt, trägt die anfallenden Kosten nicht der Landkreis Oldenburg als Träger der Straße, sondern die Gemeinde Hude. Der Grund: Nach einer Überprüfung der verkehrlichen Gesamtsituation in dem betreffenden Bereich kam der Landkreis Oldenburg zu dem Ergebnis, „dass die Anzahl der Querungen der L 867 zu gering ist“. Die Voraussetzung für eine Ampel auf Kosten des Trägers der Straßenbaulast sei nicht erfüllt. Die Behörde habe jedoch keine Bedenken gegen eine Dunkelampel, wenn diese ein Dritter – also die Gemeinde Hude – errichtet (wir berichteten).

Mit der Planung für die Errichtung einer Ampel hatte die Gemeindeverwaltung schließlich das Büro Thalen Consult beauftragt. Ende vergangenen Jahres stellte dieses zwei Planungsvarianten zur Verfügung. Die erste Variante sieht den Fußgängerüberweg unmittelbar im Einmündungsbereich der Gemeindestraße Am Bahndamm vor. Bei der zweiten Variante ist der Fußgängerüberweg leicht zur Ortsmitte hin zwischen den Zufahrten zu den Objekten an der Langenberger Straße 7 und 11. Für beide Planvarianten hatte der Rat im Dezember 2019 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 70 000 Euro eingestellt.

Zweite Variante fällt durch

Dass diese Mittel nun doch nicht ausreichen werden und weitere Gelder überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden müssen, ergibt sich aus der Stellungnahme des Landkreises Oldenburg und der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, denen beide Planvarianten zur Prüfung übersandt wurden. Wie die Gemeindeverwaltung in ihrer Beschlussvorlage für den Ausschuss erläutert, schlossen diese die zweite Planvariante „aufgrund der örtlichen Gegebenheiten“ aus. Und an der ersten Variante musste das Planungsbüro gemäß der Vorgaben des Landkreises Oldenburg und der Straßenbaubehörde weitere Änderungen vornehmen. Was konkret dahinter steckt, wird Michael Reker vom Planungsbüro in der Ausschusssitzung am Mittwoch vorstellen.

Laut einer Auflistung der Gemeindeverwaltung entfällt der größte Teil der Kosten mit 59 000 Euro auf die Ampelanlage. Bauliche Veränderungen sowie Anforderungen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr schlagen mit 19 000 Euro zu Buche. Hinzu kommen noch die Planungskosten, die sich durch den Zusatzaufwand auf nunmehr 12 500 Euro erhöht haben. „Weiter ergeben sich für den laufenden Betrieb der Ampelanlage voraussichtlich jährliche Kosten in Höhe von 1000 Euro“, führt die Gemeindeverwaltung in ihrer Beschlussvorlage weiter aus.

Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt muss an diesem Mittwoch nun darüber entscheiden, ob die Mehrkosten von 20 500 Euro überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden. Sollte dies der Fall sein, müssen noch der Verwaltungsausschuss (19. September) und der Rat (24. September) grünes Licht geben.