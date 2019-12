Der Aufzug im Delmenhorster Bahnhof zu den beiden Gleisen zwei und drei fällt längerfristig aus. (INGO MÖLLERS)

Schwer bepackt, nicht nur mit einem Koffer, sondern vielleicht auch noch mit einer zusätzlichen Reisetasche zum Zug zu kommen, war in jüngster Zeit in Delmenhorst nicht immer ganz so einfach. Noch schwieriger hatten es Menschen mit Rollatoren oder im Rollstuhl. Denn die beiden Aufzüge im Delmenhorster Bahnhof sind in den vergangenen Wochen immer mal wieder ausgefallen, der Weg zum Gleis führte nur über die Treppe. Und auch ausgerechnet kurz vor den Feiertagen, an denen zahlreiche Menschen in die Heimat oder zu Verwandten und Bekannten reisen, gab es mit den Fahrstühlen wieder ein Problem. Inzwischen läuft der Aufzug an Gleis eins aber wieder, während der Aufzug zu Gleis zwei und drei wohl längerfristig ausgefallen ist. „Wir arbeiten intensiv gemeinsam mit unserem Dienstleister und dem Hersteller an der nachhaltigen Instandsetzung der beiden Aufzüge“, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn dazu mit. Es seien bereits mehrere mögliche Ersatzteile eingebaut worden – was jedoch leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht habe.

Inzwischen ist klar, dass für den Aufzug zu Gleis zwei und drei die komplette Steuerung erneuert werden muss. „Hierbei handelt es sich um eine größere Instandsetzung, die leider kurzfristig nicht möglich ist“, erläuterte die Sprecherin. Derzeit werde das notwendige Angebot für die Instandsetzung der Steuerung erstellt.

Dass die Aufzüge immer mal wieder nicht benutzbar sind, ist insbesondere für mobilitätseingeschränkte Menschen ein Problem. „Aber auch ältere Menschen mit schwerem Gepäck haben Schwierigkeiten, da hoch oder runter zu kommen“, monierte Ulf Kors, Vorsitzender des Seniorenbeirates Delmenhorst. An den Beirat sind in den vergangenen Wochen immer wieder Beschwerden über die kaputten Aufzüge eingetrudelt, weswegen sich Kors auch selbst bei der Bahn nach einem möglichen Austausch der Anlagen erkundigte.

Mittlerweile ist man auch zu dem Entschluss gekommen, dass es komplett neue Fahrstühle geben soll. Die beiden Aufzüge in Delmenhorst werden laut Bahnsprecherin im Rahmen eines bundesweiten Austauschprogrammes ausgewechselt. Allerdings müssen sich die Bahnreisenden dafür noch ein bisschen in Geduld üben. Die Maßnahme ist nämlich erst für die zweite Jahreshälfte 2020 geplant. „Bis dahin werden wir selbstverständlich alles Notwendige veranlassen, um die Aufzüge weiterhin für unsere Kunden verfügbar zu halten“, erklärte die Sprecherin.

Über die Entscheidung, die Aufzüge komplett zu erneuern, zeigte sich auch Ulf Kors erfreut. „Da die Aufzüge so marode sind, bringt es auf Zeit ja nichts, die immer nur wieder zu reparieren“, sagte er. „Das sollte man jetzt schnellstmöglich in Angriff nehmen.“

Damit auch trotz des längeren Ausfalls des zweiten Aufzuges die Reisenden gut zu ihren Zügen kommen, hat sich die Bahn eine Übergangslösung einfallen lassen: „Wir werden durch betriebliche Regelungen (Gleisverlegungen) die Einschränkungen für mobilitätseingeschränkte Reisende so gering wie möglich halten“, erklärte die Sprecherin. Außerdem soll zusätzlich an dem betroffenen Aufzug ein Hinweis angebracht sowie die Stadt darüber informiert werden.

Passagiere haben außerdem die Möglichkeit, sich im Internet über den aktuellen Zustand der Aufzüge im Vorfeld einer Reise zu informieren. Unter www.bahnhof.de/bahnhof-de/bahnhof/Delmenhorst-1037796 ist genau einsehbar, welcher Aufzug gerade in Betrieb ist und welcher nicht. Wer mobilitätseingeschränkt ist, kann darüber hinaus zusätzlich seine Reise bei der Mobilitäts-Zentrale der Bahn unter der Telefonnummer 01 80 / 6 51 25 12 (für 20 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, bei Mobilfunk maximal 60 Cent pro Anruf) anmelden. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für unsere Kunden und arbeiten mit Hochdruck an einer nachhaltigen Lösung“, heißt es seitens der Deutschen Bahn.