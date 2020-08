Hendrik Lüürs, Kommunalbetreuer bei der EWE-Netz (links), zeigt Delmenhorsts Oberbürgermeister Axel Jahnz das neue Glasfaserkabel: Rund 190 Faserstränge pro Kabel werden direkt bis in die Wohnung verlegt. (INGO MÖLLERS)

„Ich bin stolz darauf, dass wir in Delmenhorst die Ersten sind“, sagte Oberbürgermeister Axel Jahnz beim symbolischen ersten Spatenstich für die Verlegung eines neuen Breitbandnetzes in der Stadt. Am Montagnachmittag kam er aufs Gelände des Umspannwerkes der EWE an die Fischstraße. Dort war schon vor gut einer Woche ein Containerbau „vollgestopft mit Technik“ aufgestellt worden, berichtete Hendrik Lüürs von der EWE-Netz. Der fensterlose Bau bleibt verschlossen, Lüürs verriet am Rande der Feierstunde nur das pure Gewicht der Station: Der Kasten wog rund 70 Tonnen, als ihn ein Kran an diese Stelle hob. Aus diesem Technikgebäude heraus sollen künftig 10 000 Delmenhorster Haushalte mit modernsten Glasfaseranschlüssen versorgt werden.

„Diese Glasfaserkabel leiten aktuell bis zu 1000 Mbit pro Sekunde durch, sie gelten als zukunftssichere Technik und sind für weitaus höhere Geschwindigkeiten geeignet“, sagte Christoph Meurer, Geschäftsführer der Firma Glasfaser Nordwest. Er führt das vor allem auf die rein optische Übertragungstechnik zurück, die viel weniger störanfällig sei als die jahrzehntelang verwendeten Kupferkabel.

Das Gemeinschaftsunternehmen Glasfaser Nordwest, zu gleichen Anteilen im Besitz von Telekom und EWE, soll den Netzausbau im gesamten Oldenburger Land bewerkstelligen. Insgesamt würde man innerhalb der kommenden zehn Jahre wohl anderthalb Millionen Privathaushalte an das derzeit technisch leistungsfähigste Kommunikationsnetz anschließen. „Unser Projekt ist diskriminierungsfrei“, betonte Frank Scheper, Regionalmanager bei Glasfaser Nordwest. Obwohl das Unternehmen Telekom und EWE gehöre, würde man auch jedem anderen Telekommunikationsdienstleister die neue Leitung bereitstellen.

Ab sofort starten die Bauarbeiten im Stadtosten. Zwischen Eisenbahnstrecke und Hasporter Damm werden die ersten Kabel verlegt. Aufgegraben werden dafür Fuß- und Radwege, „nur ganz selten müssen wir auch die Fahrbahn nutzen“, sagt Hendrik Lüürs. 7400 Haushalte in Stickgras könnten im ersten Durchgang angeschlossen werden. „Auch Unternehmen und Schulen werden profitieren“, ergänzte Axel Jahnz. „Es nützt ja nichts, die Schulen über den Digitalpakt mit modernster Hardware auszustatten und dann würden sie gar keine Verbindung haben“, sagte Jahnz.

Zuerst verlege man die Hauptstränge, erklärte Frank Scheper. Im November würde zu Bürgerversammlungen eingeladen, dann starte man die Vermarktung der schnellen Internetzugänge. Das Besondere, es würden Hausanschlüsse mit FTTH-Technik geschaffen: Nach dem Prinzip „fiber to the home“ (FTTH) verläuft die Glasfaserleitung tatsächlich vom großen Verteilerkabel über die grauen Verteilerkästen am Straßenrand bis zur Wanddose in der eigenen Wohnung. Die Infrastruktur mit der Kupferkabeltechnik bleibe bestehen, die neuen Glasfasern werden parallel zu den alten Netzen verlegt.

Als großartiges Zeichen für Delmenhorst bezeichnete Christoph Meurer das Glasfaserausbauprojekt. „Das neue Netz sorgt für eine bessere Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für mehr Lebensqualität in der Region“, betonte Meurer. Da moderne FTTH-Glasfasernetze elementare Bausteine der Digitalisierung seien, „wird die neue Infrastruktur eine unmittelbare Auswirkung auf die Stadt haben“, ergänzte er. Bis Januar kommenden Jahres sollen die Arbeiten in Stickgras abgeschlossen sein, an die sich dann direkt der zweite Abschnitt anschließen soll. Dann wird ein Gebiet im Stadtnorden zwischen Friedens- und Schillerstraße erschlossen.

Dass es zur Kooperationsvereinbarung zwischen Glasfaser Nordwest und der Stadt Delmenhorst gekommen ist, sei in einer guten Partnerschaft begründet, sagte Meurer. Das hänge mit den Anforderungen an das durchaus anspruchsvolle Tiefbauprojekt zusammen. „Gemeinsam mit der Stadtverwaltung sowie den zuständigen Fachdiensten haben wir einen passenden Rahmen für die kommenden Ausbauarbeiten gesetzt“, erklärte Geschäftsführer Christoph Meurer, „jetzt sind alle Türen geöffnet“. Unterstützt werde man dabei durch effiziente Genehmigungsverfahren durch das Rathaus, „damit die Bürger und Unternehmen vor Ort noch schneller mit moderner Glasfaser versorgt werden können“. Denn ganz ohne Baustellen werde der Ausbau nicht funktionieren. Darauf legt auch Axel Jahnz Wert, denn bei den anstehenden Straßenausbauprojekten soll dann gleich der geplante Netzausbau mitbedacht werden. „Es lohnt sich doch nicht, die Straße zweimal aufzureißen, dann machen wir das lieber gründlich geplant auf einmal“, sagte der Oberbürgermeister.

Über die Investitionshöhe will Meurer keine Auskünfte geben, das sei ein „Geschäftsgeheimnis“. Man finanziere das Projekt vollständig ohne öffentliche Fördergelder.