Die Bahnhofstraße will Murat Kalmis (FDP) zu einer "Freizeitmeile" mit viel Gastronomie umbauen. (INGO MÖLLERS)

Einen Bahnhof bezeichnen Städteplaner und Politiker gerne als „Visitenkarte der Stadt“. Es ist eine Floskel, in der viel Wahrheit steckt: Der erste Eindruck einer Stadt ergibt sich oft beim Verlassen des Bahnhofsgebäudes. In Delmenhorst steht direkt hinter dem ZOB immer ein verwaistes Gebäude, der sogenannte „Pavillon“. Die Werbung klebt noch an den Fenstern, Döner-Pita gibt es hier aber schon seit über zwei Jahren nicht mehr. Der Abriss ist beschlossene Sache, doch was folgt danach? Die Beantwortung dieser Frage lässt sich Delmenhorst in diesem Jahr 90.000 Euro kosten, ein Gesamtkonzept soll es richten. Verwaltung und Politik sind der Meinung, dass die Visitenkarte der Stadt mehr als einen neuen Anstrich braucht. Für Murat Kalmis, den frisch gekürten Oberbürgermeisterkandidaten der FDP, ist das ein willkommenes Wahlkampfthema. Er will gleich die ganze Bahnhofstraße in eine Freizeitmeile verwandeln.

Für einen möglichen Neubau anstelle des abgerissenen Pavillons hat der Ratspolitiker mehrere Nutzungen im Sinn. Er teilt die Idee der Grünen, eine Fahrradstation zu errichten. Auch den Vorschlag des Bürgerforums, das Stadtmarketing mit der Touristeninformation dort unterzubringen, hat die FDP-Fraktion bereits in einen Antrag gegossen. „Ich möchte auch, dass die Stadtbücherei an diesen Ort umzieht. Am äußersten Ende der Langen Straße steht sie derzeit im Abseits, am Bahnhof wäre die Verkehrsanbindung optimal“, sagt Kalmis. Ihm schwebt ein Ort mit hoher Aufenthaltsqualität und kostenlosem WLAN vor: „Junge Menschen sollen gerne hierher kommen, sich mit Freunden treffen und die Angebote der Bücherei nutzen.“

In diesem Jahr soll unter Beteiligung von Bürgern, Anliegern und Interessenver­bänden ein Konzept zur Zukunft des Bahnhofsgeländes entstehen. Auch einen Umzug der Bücherei könnte dieser Prozess hervorbringen. Für eine weitere Idee müsste es Kalmis aber wahrscheinlich in die Position des neuen Oberbürgermeisters schaffen: „Ich stelle mir eine Bahnhofstraße ohne Autos vor. Mit Wasser aus der Delme soll in der Mitte ein durchlaufendes Wasserspiel entstehen. Der neue Platz kann dann für Außengastronomie genutzt werden.“

Der so geschaffene Fußgängerbereich solle sich bis zur Kreuzung vor der Landessparkasse erstrecken. Dort gebe es dann den Anschluss zu der bestehenden Fußgängerzone. Mit einer „Freizeitmeile“ will Kalmis die Besucher der Stadt also auch in die City locken. Die Straße „Am Knick“, die zu einem gleichnamigen Parkplatz führt, wäre dann nicht mehr befahrbar. „Die Zufahrt ist aber auch über Koppelstraße und Westerstraße möglich“, erklärt Kalmis.

Taha Dagdeviren (Fotos: INGO MÖLLERS)

Die Auswahl an Gastronomie, die mit einer Bewirtung der Gäste im Freien die Bahnhofstraße beleben soll, ist derzeit allerdings überschaubar. Etabliert ist das Restaurant Akropolis, hinzu kommt ein Café, ein Bäcker und ein Döner-Imbiss. Reicht das, um die Bahnhofstraße zu beleben? „Ein solches Projekt kann auch Anziehungskraft entfalten, sodass Leerstände wieder angemietet werden“, argumentiert Kalmis.

Dass schon jetzt Gastronomen an der Bahnhofstraße etwas Neues wagen, zeigt sich dort, wo der Imbiss „Baz“ einmal türkische Spezialitäten verkauft hat. Der alte Name steht noch über der Tür, im Inneren laufen aber Umbauarbeiten. In der Mitte der Straße steht der Gastronom Taha Dagdeviren vor der Eröffnung von „BubbleTA“, einer Bar für Bubble Tea. Das süße Getränk ist ein Trend aus Taiwan, mit seinen bunten Kugeln ist es insbesondere bei Jugendlichen beliebt. „Zuerst wollte ich meine Bar in Bremen eröffnen. Doch dann habe ich mitbekommen, dass einige Delmenhorster für Bubble Tea extra nach Bremen fahren“, berichtet Dagdeviren. Auch Speiseeis will er verkaufen, später sollen auch süße Kleinigkeiten hinzukommen.

Dagdeviren kommt aus einer gastronomischen Familie, sein Vater betreibt zwei Restaurants. Die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, fiel trotz Pandemie. „Wir wollen noch ein anderes Fenster einbauen, sodass Außer-Haus-Verkauf möglich ist“, berichtet er. Von dieser Umbaumaßnahme ist die Eröffnung noch abhängig, wahrscheinlich soll es am 27. Februar losgehen.

Die Idee, aus der Bahnhofstraße eine Fußgängerzone zu machen, findet der Gastronom gut: „Das würde die Straße attraktiver machen. Vor meinem Laden könnte ich zwei bis vier Tische aufbauen, vielleicht auch mehr.“ Die Umgestaltung wäre ein Großprojekt, an denen es Delmenhorst gerade nicht mangelt. Das weiß auch der OB-Kandidat Kalmis. Über die Finanzierbarkeit will er noch nicht sprechen: „Dafür gibt es Planer, ich bin nur der Ideengeber. Wir reißen in Delmenhorst viel ab, das ist auch gut so. Aber jetzt müssen wir an die neuen Projekte ran.“

Zur Sache

Von Ideen zum Wahlprogramm

Wollepark, Hertie-Kaufhaus, das alte St.-Josef-Stift: An drei zentralen Punkten der Stadt haben Politik und Verwaltung den Weg für einen Abriss und eine Neugestaltung geebnet. Die Agenda für den Wahlkampf ist damit teilweise schon gesetzt. Bei seiner Wahl zum Oberbürgermeisterkandidaten der FDP hat Murat Kalmis seiner Partei aber auch darüber hinaus eine Reihe an Ideen vorgestellt. Die Hotelwiese an der Graft will er etwa mit einer Einrichtung für Tagespflege, Wohneinheiten und einem Restaurant bebauen. Zudem soll ein Ausbau des Bauamts ermöglichen, Baugenehmigungen in maximal drei Monaten zu erteilen. Im Kita-Bereich strebt Kalmis an, 24-Stunden-Dienste anzubieten. Wie viel davon aber in ein Wahlprogramm übergeht, entscheidet die Partei. Auch eine Kandidatenliste für den Stadtrat gibt es noch nicht. Darüber will die FDP vermutlich im Mai entscheiden.