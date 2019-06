Nachdem in einem Workshop neue Vorschläge entwickelt wurden, gibt es wieder einen Hoffnungsschimmer für den Baumschutz in der Gemeinde Ganderkesee. (Janina Rahn)

Mit einem Beratungsangebot, einer groß angelegten Informationskampagne sowie der Aussicht darauf, dass sich die Gemeinde an den Kosten für Schutz- und Pflegemaßnahmen von Bäumen beteiligt, könnte der Baumschutz in der Gemeinde Ganderkesee auf neue Füße gestellt werden. Vertreter der Fraktionen, der Verwaltung, von Naturschutzverbänden, Orts- und Heimatvereinen sowie Grundeigentümern haben das Thema bei einem Workshop im Mai intensiv beraten. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie es gelingen kann, erhaltenswerte Baumbestände zu schützen, und wie man einen neuen, fraktionsübergreifenden Konsens in dieser Frage herstellen kann. Die Ergebnisse des Workshops sind an diesem Mittwoch, 5. Juni, Thema im Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Rathaus.

Die Teilnehmer der Workshops haben festgestellt, dass sich Grundstückseigentümer nicht selten mit der Verantwortung für ihre Bäume überfordert fühlen und sie deshalb gern beseitigen wollen. So entstand die Idee, dass die Gemeinde Eigentümer von unter Schutz gestellten Bäumen dabei unterstützt, die sich ergebenden Belastungen zu tragen. So solle sich die Gemeinde etwa an den jeweiligen Kosten für Verkehrssicherheits-Kontrollen, für Baumpflegearbeiten, für die Laubentsorgung sowie für eine Haftpflichtversicherung beteiligen. Die Details sind bislang aber noch nicht geklärt. So geht es etwa um die Frage, wie die Gemeinde mit erhaltenswerten Bäumen verfährt, die bislang nicht förmlich unter Schutz gestellt worden sind. Oder auch, ob die Gemeinde die Kosten komplett übernimmt, oder ob sie sich anteilig oder mit einer Pauschale an der Baumpflege beteiligt.

Vielen Grundstückseigentümern fehle es offenkundig an fachkundiger Beratung – sowohl in rechtlicher Hinsicht als auch hinsichtlich der Bedeutung von Bäumen für den Naturschutz und für das Ortsbild. Deshalb soll – so die Idee aus dem Workshop – die Verwaltung ein Beratungsangebot schaffen, das jeder Baumeigentümer kostenlos und unverbindlich in Anspruch nehmen kann, und das ihm im konkreten Einzelfall Vorschläge für seinen Umgang mit den Bäumen unterbreitet. Dazu gehört ausdrücklich auch eine Beratung zu Neupflanzungen. Diese Beratung soll möglichst unter Hinzuziehung fachkundiger Dritter, zum Beispiel der Forstbetriebsgemeinschaft oder freiberuflich tätiger Sachverständiger geleistet werden.

„Manche Grundstückseigentümer streben die Beseitigung von erhaltenswerten Baumbeständen aus Gründen an, die einer sachgerechten Bewertung der zu beachtenden Belange nicht standhalten“, schreibt die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage. So würden Blüten, Pollen, Früchte oder Blätter, die von erhaltenswerten Bäumen herabfallen, keine Beseitigung dieser Bäume rechtfertigen – auch wenn sie die Instandhaltung von Gebäuden und Grundstücksflächen erschweren. Gleiches gilt für zeitweiligen Schattenwurf oder für die Beeinträchtigung des Satellitenempfangs. Um den betroffenen Eigentümern eine sachgerechte Abwägung ihrer Entscheidung zu erleichtern, haben die Workshop-Teilnehmer angeregt, eine umfassende Informationskampagne auf den Weg zu bringen. Deren Ziel ist es, in der Gemeinde ein positives Umfeld für den Erhalt von Bäumen zu schaffen. Jeder, der seine Bäume stehen lässt, soll „zu Recht stolz sein dürfen und Anerkennung finden“, heißt es.

Auch wenn sich sämtliche Teilnehmer für Maßnahmen zur Erhaltung von Bäumen ausgesprochen haben, ist eine generelle Baumschutzsatzung in der Gemeinde aber nach wie vor keine mögliche Option. Die Diskussion über die Neuregelung des Baumschutzes ist aufgekommen, weil die über viele Jahre hinweg geübte Praxis, erhaltenswerte Baumbestände im konkreten Einzelfall als „Geschützte Landschaftsbestandteile“ unter Schutz zu stellen, keine politische Mehrheit mehr gefunden hat. Seitdem dürfen Grundeigentümer Baumbestände auf privaten Grundstücken ohne Einwirkungsmöglichkeit der Gemeinde beseitigen – sofern die Bäume nicht bisher schon unter Schutz gestellt worden sind. Insbesondere Natur- und Umweltschutzverbände sind aber mit dem gegenwärtigen Verfahren nicht glücklich.