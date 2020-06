IGS-Schulleiterin Sigrid Radetzky (im Vordergrund) freut sich über drei Koffer mit jeweils 18 iPads. Für den Fachdienstleiter Schulen, Patrick Kolbe, und seine Kollegin Ronja Pawlowski ist dies erst der Anfang der 4,8 Millionen Euro, die Delmenhorst aus dem Digitalpakt erhalten wird. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. 160 000 Euro wurden bereits bewilligt, und die ersten Ausgaben getätigt. Der Digitalpakt Schulen von Bundes- und Landesregierungen bringt auch Geld nach Delmenhorst. 4,8 Millionen Euro stehen der Stadt theoretisch zu. Damit diese auch abgerufen werden können, beginnt in der Stadtverwaltung in der kommenden Woche ein neuer Mitarbeiter seine Arbeit, der die städtische Schul-IT im Fachdienst Schulen und Sport koordinieren und den Schulen entsprechende Konzepte liefern soll, damit nicht jede Schule ihr eigenes Süppchen kochen muss, erklärt Fachdienstleiter Patrick Kolbe.

„Schule hat sich definitiv gewandelt, seit ich vor 16 Jahren das Abitur gemacht habe“, sagt Kolbe und begründet damit die anstehenden Investitionen in die Schulen. Das Geld soll vornehmlich in die Infrastruktur fließen, also die Schulen ans Glasfasernetz anschließen und die Schulhäuser mit WLAN-Netzwerken ausstatten, was angesichts der Brandschutzauflagen in Bestandsbauten keine so leichte Übung ist. „Früher konnte unser Hausmeister ein defektes Kabel einfach ersetzen, heute muss zunächst die Brandsicherheit überprüft werden“, sagt die Schulleiterin der IGS, Sigrid Radetzky, deren Schule als eine der ersten in der Stadt vom Digitalpakt profitiert.

„Wir haben drei Koffer mit iPads anschaffen können“, sagt sie erleichtert, „denn Corona führt zu größerer Bildungsungerechtigkeit. Ob in einer Familie jedes Mitglied einen eigenen PC hat oder sich drei Kinder ein Smartphone teilen müssen, macht gerade in diesen Zeiten einen Unterschied, wo wir Arbeitsmaterialien digital verteilen.“ Dass jetzt zunächst in Endgeräte investiert werden konnte, ist auf beiden Seiten eine Reaktion auf die Corona-Pandemie. „Der Bedarf ist da und der Fachdienst hat unsere iPads so versichert, dass wir sie auch unseren Schülern für zu Hause leihen können“, sagt Radetzky.

Der technische Wandel führt zu großen Umwälzungen im Schulbetrieb: „Jede neue Infrastruktur muss erst mal gelernt werden und jede Umstellung erfordert Umgewöhnung, die wiederum Zeit kostet“, sagt Radetzky. Der dann neue IT-Koordinator wird also mit den Schulen einzeln abstimmen müssen, wie ein gemeinsames Vorgehen bewerkstelligt werden und die Lehrerschaft entsprechend fortgebildet werden kann. Denn: „Häufig fehlt es uns auch an Know-how. Ich profitiere zum Beispiel sehr von meinen jüngeren Kollegen“, sagt Radetzky. Aufrüstung und Fortbildung sind nun also die drängendsten Aufgaben. Danach, das ist das Ziel für die Zukunft, soll jeder Schüler ein eigenes Tablet bekommen. Schule wandelt sich also weiterhin.