Auf der Baustelle der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Wichernstifts rollen inzwischen die Bagger. Wegen des moorigen Untergrunds haben die Arbeiter in den vergangenen Wochen 375 Pfähle in die Erde getrieben. (INGO MÖLLERS)

375 Löcher hat ein großer Bohrer über Wochen in den Untergrund gebohrt und mit Beton verfüllt. Auf diesen Pfählen, die rund 30 Meter tief ins Erdreich ragen, wird in den kommenden zwei Jahren die neue Kinder- und Jugendpsychiatrie des Wichernstifts errichtet. Und da sich der Untergrund in diesem Bereich als sogenannte „Torflinse“ darstellt, wird eben eine entsprechende Pfahlgründung notwendig. „Das ist zwar ein aufwendiges Verfahren, das aber auch den Vorteil hat, dass wir nicht so viel Aushub brauchen und noch mehr Bäume schützen können“, erklärt Wichernstift-Vorstand Mario Behrends.

Nachdem der Baustart mehrfach verschoben worden ist, freut sich Behrends, das jetzt endlich auch sichtbar voran geht. „Die Corona-Krise hat auch uns vor einige Herausforderungen gestellt, letztlich ist aber bis jetzt fast alles glatt gegangen“, erklärt er. Ein Gewerk hätten die Verantwortlichen neu ausschreiben müssen, weil eine Firma coronabedingt Insolvenz anmelden musste.

Ob der ursprünglich vorgesehene Eröffnungstermin Mitte 2022 gehalten werden kann, sei zurzeit noch nicht verlässlich abzusehen. „Ich bin aber zuversichtlich, dass wir den Klinik-Neubau auf jeden Fall noch 2022 in Betrieb nehmen können“, erklärt er. Von den Gesamtkosten in Höhe von rund 27 Millionen Euro kommen 21,3 Millionen Euro aus dem Krankenhausförderprogramm des Landes Niedersachsen.

Entwürfe von 20 Architektenbüros

Insgesamt 20 Architekturbüros hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt, aus dem der Entwurf des Münchener Büros Freudenfeld+Krausen+Will schließlich als Sieger hervorgegangen ist. Während die Patientenzimmer und Stationen im Erdgeschoss untergebracht sein werden, entstehen im Obergeschoss vornehmlich Therapieräume. „Der Baukörper wird unter weitgehender Schonung des parkartigen, teils sehr alten Baumbestandes auf dem freien östlichen Teil des Grundstücks situiert. Dadurch kann die naturnahe mittlere und westliche Zone nahezu unangetastet bleiben und der Charakter der Gesamtanlage erhalten werden“, heißt es in der Projektbeschreibung der Architekten.

Rückgrat des Gebäudes ist eine zentrale Achse, die als „innere Straße“ die Stationen sowie die Intensivstation auf möglichst kurzem Weg erschließt. Sie erlaube eine gute Orientierung im Gebäude, verbinde durch offene Treppen und einen geräumigen Aufzug die beiden Stockwerke miteinander und biete Begegnungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten für Patienten, Personal und Besucher, wie die Architekten erklären. Die lange Sichtachse ist vor allem auch deshalb wichtig, weil die Verantwortlichen des Wichernstifts hoffen, den Einsatz von Nachtwachen auf diese Weise deutlich reduzieren zu können. Beidseitig angelagert sind die Häuser der Stationen, jede mit einer eigenen Haustür. Jede Station habe direkten Zugang zu jeweils eigenen, in die Parklandschaft des Klinikgeländes integrierten Freibereichen als auch zu introvertierten, geschützten Höfen.

Gegenwärtig verfügt die Klinik über eine Nutzfläche von etwa 3000 Quadratmetern, der Neubau wird dem Team von Chefarzt Rasmus Bernhardt etwa 4000 Quadratmeter Platz bieten. Die Zahl der Betreuungsplätze wird sich durch den Neubau dagegen nicht ändern. Es bleibt bei 51 vollstationären und neun teilstationären Plätzen am Standort Ganderkesee, hinzu kommen 20 weitere teilstationäre Plätze in den Außenstellen Brake und Cuxhaven. Schon jetzt freut sich Behrends auf einen „wunderbaren Bau“, der zahlreiche Möglichkeiten biete.

Zukunft alter Räume unklar

Die bestehenden Räume sind über 60 Jahre alt und waren ursprünglich als Lehrlingsheim konzipiert. Die Gebäude sind horizontal und vertikal versetzt, was sehr unübersichtlich ist und den Mitarbeitern lange Wege beschert. Was mit der alten Kinder- und Jugendpsychiatrie künftig passieren soll, haben die Wichernstift-Verantwortlichen gegenwärtig noch nicht entschieden. Ein Abriss komme aber nach wie vor nicht in Frage, betont Behrends.

Außerdem kündigte der Wichernstift-Vorstand weitere Baumaßnahmen an. So soll mittelfristig auch die Wichernschule einen Neubau erhalten. Langfristig rücke auch das Gebäude der Altenpflege in den Blick, wobei dies von vornherein für diese Bestimmung konzipiert worden sei und immer noch hervorragend funktioniere, wie Behrends erklärt.