Mit neuen Steuerungsmodellen hat man vor 25 Jahren mehr Effizienz und Straffung auch ins Delmenhorster Rathaus bringen wollen. (MÖLLERS)

Nächtliche Brandstiftung in einem Friseursalon an der Delmenhorster Parkstraße. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 160 000 Mark geschätzt. Das Feuer ist vermutlich mit Benzin getränkten Handtüchern gelegt worden, jedenfalls hat die Feuerwehr im Bereich der Tür eine Sprudelflasche entdeckt, in die Brandbeschleuniger abgefüllt worden war. Laut Kriminalpolizei haben sich die Brandstifter bei den Vorbereitungen sehr viel Zeit gelassen und in aller Ruhe die im Salon vorgefundenen Handtücher mit Benzin getränkt. Wie die Täter ins Geschäft gelangten, ist noch nicht geklärt. Ebenso fehlt noch das Motiv für die Brandstiftung. Nachts gegen 2.45 Uhr waren im oberen Stockwerk des Hauses Bewohner durch den Qualmgeruch auf den Brand aufmerksam worden. Sie hatten sofort die Feuerwehr alarmiert. Als der erste Löschzug eintraf, brannte bereits das Mobiliar in hellen Flammen. Es gelang den Wehrmännern aber schnell, das Feuer zu ersticken. (11. April 1995)



Schlanke Verwaltung – unter diesem Stichwort werden zurzeit landauf, landab in den Ämtern und Behörden neue Organisationsmodelle erprobt. Und auch im Delmenhorster Rathaus sollen künftig neue Steuerungsmodelle mehr Effizienz und Straffung in die Führungsebenen bringen. So wird zum 1. Mai das bisher eigenständige Steueramt aufgelöst und der Stadtkämmerei als Abteilung angegliedert. Dadurch werde laut Hauptamt eine halbe Stelle eingespart. Weitere Rationalisierungen und räumliche Anbindungen sollen später folgen, sie sind zurzeit wegen der Enge im Rathaus nicht möglich. (11. April 1995)



Die Delmenhorster Polizei hat viele „treue Kunden“. So war im vergangenen Jahr fast jeder zweite ermittelte Straftäter für die Polizei kein Unbekannter. Insgesamt gingen den Gesetzeshütern im Vorjahr 2789 Straftäter ins Netz, auf die 3971 der insgesamt 9625 im Stadtgebiet begangenen Straftaten entfielen. (12. April 1995)



Am 1. April ist die erste Leistungsstufe des Pflegegesetzes in Kraft getreten. Und das neue Gesetz biete viele Schwachstellen, wie der Delmenhorster Kreisvorsitzende des Verbandes der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Rentner Deutschlands (VdK), Gerhard Wilkeneit, mutmaßt. Es sei zu befürchten, dass viele Antragsteller leer ausgehen und deshalb rechtlich gegen negative Bescheide angehen werden. Der VdK rechne mit einer Prozesslawine. (12. April 1995)



Damit hatte die Delmenhorster „Gemeinschaft zur Erforschung außerirdischer Spuren“ (GEAS) nicht gerechnet: Überraschend viele Delmenhorster hatten sich im Klubraum der Gaststätte Zur alten Schmiede versammelt, um sich mit den Hintergründen des Kino-Hits „Stargate“ zu befassen. Im Mittelpunkt des Diskussionsabends standen die Fragen, welche geschichtlichen Tatsachen in den Film eingearbeitet wurden und ob „Stargate“ die Realität darstellen könnte. Der stellvertretende GEAS-Vorsitzende Oliver Koch wertete das große Echo auf die Veranstaltung als Beleg für das Interesse der Bevölkerung an den Themen seiner Organisation. Die Mitglieder der Gemeinschaft wollen sich in nächster Zeit schwerpunktmäßig der Ufo-Forschung widmen. Dabei sollen in der historischen Entwicklung der „Rosewell-Zwischenfall 1947“, die Ufo-Welle Belgien und „Nellis Air Force Range – das geheime Gelände in Nevada“ zur Sprache kommen. (15. April 1995)



Viele Landfrauen seien vom „Superfrau-Syndrom“ belastet, sagte die Landwirtschaftsdirektorin und Geschäftsführerin des Landfrauenverbandes Weser-Ems, Edda Albers, auf der jüngsten Versammlung des Landfrauenvereins Delmenhorster Geest. Albers sprach auf der Zusammenkunft in der Gaststätte Backenköhler in Stenum über den voranschreitenden Strukturwandel in der Landwirtschaft. Demnach hätten die Strukturveränderungen auch Auswirkungen auf die Familien im ländlichen Raum. Viele sind in herkömmlichen Leitbildern verhaftet und wiegen sich, so Edda Albers, gern in der Sicherheit des bekannten und gewohnten Althergebrachten. Die Landfrau von heute meistere dabei viele Aufgaben, die mit einer bestimmten Erwartungshaltung der Familie und des Umfeldes besetzt sind. Zum Beispiel als Bäuerin, Ehefrau, Mutter, Buchhalterin, Psychologin, Krankenschwester und vieles mehr. Das sei für viele Landfrauen belastend. Gleichwohl forderte die Referentin ihre Zuhörerinnen auf, Mut zu haben, neue Wege zu sehen und zu gehen. (15. April 1995)



Nachdem die Delmenhorster Sankt-Polykarpus-Gilde stets Pech mit ihrem Osterfeuer auf der Burginsel gehabt hatte – immer wieder war der Reisighaufen von Unbekannten schon vor dem Fest angesteckt worden –, entstand die Idee, stattdessen eine Aktion für Kinder auf den Graftwiesen zu veranstalten. Das war vor acht Jahren. Seitdem findet jedes Jahr am Ostersonntag auf einem österlich geschmückten Platz eine Veranstaltung für die Kinder statt. Mit bunt gefärbten Ostereiern, Bonbons, Schokolade und einem Osterbaum. Auch der „hammerschwingende Gildemeister“ Gerd Siemers war diesmal wieder dabei. Er nahm im Osterhasen-Kostüm selbst gemalte Bilder der Kinder entgegen, die bereits ab 9 Uhr erwartungsvoll mit Körben und Tüten und in Begleitung ihrer Eltern auf die Burginsel strömten. (18. April)



