Die Volkshochschule in Delmenhorst hat ihr Online-Angebot deutlich ausgebaut. (Ingo Möllers)

Trotz der Corona-Pandemie möchte die Volkshochschule (VHS) in Delmenhorst weiterhin Angebote machen – oder gerade deshalb. Dafür wurde die Palette der Online-Kurse, die über Zoom stattfinden, deutlich ausgeweitet. Denn unter den „Highlights für den April“, wie Janina Pohlmann aus der Abteilung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sie nennt, befinden sich auch Angebote, die sich speziell auf die aktuelle Situation beziehen.

Da ist zum Beispiel die Digitalisierung, die in Zeiten der Pandemie ganz besonders den Alltag vieler Menschen bestimmt. Die VHS bietet dazu beispielsweise den Kurs „Online-Workshop iPad/iPhone: Datenschutzeinstellungen organisieren“ an. Er findet am Donnerstag, 15. April, von 18 bis 19.30 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 9,40 Euro. Wer seine wertvolle Lebenszeit nicht mit sinnlosem Herumdaddeln in den sozialen Netzwerken verbringen möchte, könnte an dem Kurs „Facebook, Instagram, Twitter – soziale Medien sinnvoll nutzen“ Interesse haben. Er wird ebenfalls am Donnerstag, 15. April, von 19 bis 20.30 Uhr für eine Teilnahmegebühr von neun Euro angeboten.

Um Eltern in der Krise mit ihren Herausforderungen zu unterstützen, bietet die VHS den Kurs „Elternschulung – Grundschüler in der Homeschool unterstützen“ an. Er findet am Donnerstag, 22. April, von 20 bis 21.30 Uhr statt und kostet neun Euro pro Teilnehmer.

Wer seine Freizeit sinnvoll für die besseren Zeiten nach der Pandemie nutzen möchte, kann zum Beispiel am Donnerstag, 29. April, von 20.15 bis 21.45 Uhr die „Schnupperstunde Spanisch“ (Teilnahmegebühr: neun Euro) oder am Donnerstag, 15. April, von 20 bis 21.30 Uhr den Kurs „Portugiesisch A1 ohne Vorkenntnisse“ (Kurs mit 14 Terminen, Teilnahmegebühr: 116 Euro) virtuell besuchen.

Und für diejenigen, die sich zu Hause fit halten wollen, kommt möglicherweise der Kurs „Strong Nation“ infrage – ein hoch intensives Workout, das ab Montag, 12. April, von 20 bis 21 Uhr an insgesamt zwölf Terminen stattfindet (Teilnahmegebühr: 63,80 Euro).

Alle weiteren Termine und Informationen sind online unter www.vhs-delmenhorst.de/online zu finden.