Auch in Delmenhorst gibt es jetzt einen Freundeskreis für Alkoholgefährdete und deren Angehörige. An der Gründungsversammlung nahmen 18 Männer und Frauen teil. Der Freundeskreis – er ist die 30. Delmenhorster Selbsthilfegruppe – versteht die Alkoholabhängigkeit nicht bloß als Suchterkrankung, sondern als Familienkrankheit. Deshalb werden auch Familienangehörige und unter Umständen sogar Freunde als Mitbetroffene in die Gruppenarbeit einbezogen. Die neue Selbsthilfegruppe trifft sich künftig im Gemeindezentrum des Pfarramtes Bungerhof. Die Wurzel der Freundeskreisarbeit liegt in Baden-Württemberg. Mitte der Fünfzigerjahre entwickelten dort Patienten in verschiedenen Fachkliniken den Gedanken, dass persönliche Beziehungen und Freundschaften zur Stabilisierung der eigenen Persönlichkeit beitragen und somit die Grundlage zur Erlangung einer dauerhaften Alkohol-Abstinenz geschaffen werden kann. (6. April 1995)



Zweimal an einem Tag gab es im Landgasthaus Zur Pultern in Stickgras keinen freien Stuhl mehr. Für den außergewöhnlichen Andrang hatte Starfriseur Nico Pulia gesorgt, der auf Einladung der Friseurinnung Delmenhorst/Oldenburg-Land mit seinem Team der „Toni & Guy“-Akademie nach Delmenhorst gekommen war, um in zwei Veranstaltungen über die neuesten Haarmodetrends zu informieren. Pulias Stuttgarter Akademie ist nach dem Vorbild des „Toni & Guy“-Studios in London entstanden, das bereits seit 1976 eine auf die jeweilige Person abgestimmt Haarmode kreiert. Während des Workshops griff der Meister vor den insgesamt rund 600 Zuschauern auch selbst zur Schere und zeigte mit zweien seiner Schülerinnen an einem Model die Technik der neuen Schnitte und das Färben von Haarsträhnen. Apropos färben: Zurzeit sind Kupfer- und helle Blondtöne angesagt. (4. April 1995)



Der Reichsbund Delmenhorst denkt an seine eigene Zukunft und will die Weichen für kontinuierliche Nachwuchsgewinnung stellen. Laut dem Vorsitzenden Heinrich Sander soll deshalb in Delmenhorst nach den Sommerferien eine Reichsbund-Jugendgruppe gegründet werden. Konkrete Gründungsvorbereitungen seien bereits eingeleitet worden. Die Jugendgruppe soll behinderten und auch nicht behinderten Jugendlichen offenstehen. (5. April 1995)



Der Delmenhorster Kindergarten Sankt Christophorus hatte zu einer Spendenaktion für Rumänien aufgerufen, und die Resonanz übertraf die kühnsten Erwartungen. Mit Kleidung, Spielzeug und Bargeld sollen Kinderheime, ein Säuglingsheim und ein Heim für Behinderte bedacht werden. Die Spenden werden zunächst mit einem Lastwagen nach Cloppenburg gebracht, von dort aus gehen sie dann zusammen mit Spenden aus anderen Regionen nach Rumänien. (5. April 1995)



13 Schulen beteiligten sich diesmal an der Delmenhorster Stadtmeisterschaft im Hallenhandball. Sieger in den jeweiligen Altersklassen wurden die Mannschaften der Grundschule Deichhorst, der Wilhelm-von-der-Heyde-Realschule und des Gymnasiums an der Willmsstraße. (8. April 1995)



Bei einem Überfall auf die Filiale der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) in Groß Ippener hat ein 22 bis 25 Jahre alter Mann einen größeren Geldbetrag erbeutet, es sollen rund 30 000 Mark gewesen sein. Dank eines aufmerksamen Autofahrers wurde die Polizei frühzeitig alarmiert. Der 51-Jährige hatte im Vorbeifahren beobachtet, wie der 22 Jahre alte Filialleiter die Eingangstür der Bank aufschloss und im selben Moment ein Mann auf den Angestellten zustürmte und sich im Laufen eine Kapuze über den Kopf zog. Durch die Vielzahl an Banküberfällen im Raum Groß Ippener sensibilisiert, wendete der Zeuge sein Fahrzeug und behielt die kleine Filiale an der Ortsdurchfahrt im Auge. Währenddessen hatte der Räuber eine Waffe auf den Bankleiter gerichtet und ihn in den Tresorraum gedrängt. Dort zwang er ihn, den Tresor zu öffnen und das Bargeld in eine Plastiktüte zu legen. Dann musste sich der 22-jährige Angestellte auf den Bauch legen, und der Täter fesselte ihm mit einem Seil die Hände auf dem Rücken. Anschließend verließ der Bankräuber mit der Plastiktüte in der Hand die Sparkassenfiliale und rannte zu einem unweit geparktem blauen VW Golf mit dem Kennzeichen HE-JA 77, in dem eine kleinere Person auf ihn wartete. Nach Beobachtungen des Zeugen könnte es sich um eine Frau gehandelt haben. Der 51-jährige in Groß Ippener lebende Zeuge verfolgte das Fluchtfahrzeug auf der Autobahn bis zur Rastanlage Langwedel, wo er die Autobahnpolizei verständigen konnte. Zuvor hatte er schon in Groß Ippener einen Passanten auf den Überfall aufmerksam gemacht und ihn gebeten, die Polizei zu alarmieren. Als die Polizei in der Filiale eintraf, hatte sich der Überfallene bereits von seinen Fesseln befreien können. Eine sofort eingeleitete Fahndung – auch mit Hubschrauber – blieb erfolglos. Einen kleinen Erfolg gab es später dann doch noch: Im Nienburger Stadtgebiet entdeckten Polizeibeamte das Fluchtfahrzeug. Es war Ende März in Helmstedt gestohlen worden. (6. April 1995)



