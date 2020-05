Für den Parkplatz an der Kirchstraße liegt ein überarbeitetes Konzept vor. (Möllers)

Hude. Um die Klostergemeinde touristisch attraktiver zu machen, sollen sowohl der Parkplatz an der Kirchstraße, als auch ein planerisches Gesamtkonzept für den Rathauspark und den Rathausvorplatz entwickelt werden. Mit beiden Themen beschäftigt sich an diesem Mittwoch, 13. Mai, der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt. Außerdem steht die Beantragung von Städtebaufördermitteln auf der Tagesordnung.

Im November waren zwei Varianten für die Gestaltung des Parkplatzes an der Kirchstraße vorgestellt worden. Zu einer Entscheidung kam es seinerzeit aber noch nicht, weil 26 neuen Parkplätzen der Verlust von elf Parkplätzen entlang der Kirchstraße gegenüberstand. Außerdem sollten noch einige Fragestellungen mit den zuständigen Behörden geklärt werden.

Mit den Ergebnissen hat das Planungsbüro den Entwurf zwischenzeitlich überarbeitet und auch mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt. Diese hatte sich eine Begrünung gewünscht, damit die geparkten Fahrzeuge möglichst wenig zu sehen sind. Um ein möglichst einheitliches Ortsbild im Klosterbezirk zu realisieren, sollten außerdem der Straßenbelag, die Beschilderung wie auch die Abfallbehälter abgestimmt werden. Der überarbeitete Vorentwurf sieht jetzt auch eine Wegeführung von den Busparkplätzen zur Straße vor, die bei den Rückmeldungen noch nicht Thema war. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf rund 212 200 Euro, Planungskosten ausgenommen. Vorgesehen im diesjährigen Haushalt sind bereits 220 000 Euro. Mit einem Haushaltsrest von 15 000 Euro sollen zudem die Planungskosten gedeckt werden. Außerdem will die Gemeinde eine Förderung über das Leader-Programm in Höhe von 100 000 Euro beantragen.

Gelder will die Gemeinde auch über das Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ akquirieren. Basis dafür ist das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept für das Gebiet „Hude – Parkstraße“. Dieses erkennt sowohl bauliche und städtebauliche Mängel als auch funktionale und strukturelle Defizite. „Angesichts des Handlungsbedarfs und der entsprechenden Kosten sind allerdings weder die Eigentümer der Grundstücke und Gebäude noch die Gemeinde selbst in der Lage, die Maßnahmen zur Behebung der Probleme in absehbarer Zeit eigenständig umzusetzen“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Um in das Programmjahr 2021 aufgenommen zu werden, muss der Antrag bis Anfang Juni beim Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems vorliegen.

Mit der bevorstehenden Fertigstellung der Rettungswache und der Polizeistation ist auch das Rathausareal wieder in den Fokus gerückt. Im Zuge des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Ortsmitte habe sich herauskristallisiert, dass die Gestaltung der öffentlichen Grünanlagen, zu denen auch der Rathauspark gehört, eine wichtig Maßnahme darstelle, heißt es vonseiten der Verwaltung. Sollte die Gemeinde in das Städtebauförderbauprogramm 2021 aufgenommen werden, wären sowohl das Konzept als auch die Umsetzung förderfähig. Mit der Realisierung sei frühestens 2022 zu rechnen. Aktuell stehen im Haushalt nur 15 000 Euro für die Planung des Rathausparks zur Verfügung. Für den Rathausvorplatz müssten Mittel überplanmäßig bereitgestellt werden.

„Es handelt sich bei den Flächen um eine der letzten zusammenhängenden Grünanlagen im Kernort von besonderer Lage und Bedeutung“, erklärt die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrike Janz-Janzen in dem Antrag. Ziel der Planung solle eine einheitliche, innovative und landschaftstypische Gesamtgestaltung sein, die – je nach Haushaltslage – abschnittsweise realisiert werden könne.

Nach Auffassung der FDP-Fraktion sollte bei der Gestaltung der Restfläche im Parc d'Arnage auch der Schlauchturm mit einbezogen werden. Außerdem machen die Liberalen auf die Verkehrsführung aufmerksam. „Im Bereich der Einmündung der Lindenstraße in die Parkstraße kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen. Die Einsicht in die Parkstraße wird durch die parkenden Fahrzeuge und die Kurve beeinträchtigt“, erklärt die FDP-Fraktionsvorsitzende Marlies Pape. Sie bittet die Verwaltung zu prüfen, ob an der Parkstraße vor und nach der Einmündung je ein Parkplatz ausgespart werden kann, um die Einsicht zu verbessern. Eine Alternative wäre, die Lindenstraße in Richtung An der Weide als Einbahnstraße auszuweisen.



Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt tagt an diesem Mittwoch, 13. Mai, um 16 Uhr öffentlich in der Mehrzweckhalle am Huder Bach.