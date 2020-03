Die neu eröffnete Rastanlage Engelmannsbäke Nord an der A 1 zwischen dem Ahlhorner Dreieck und der Anschlussstelle Wildeshausen-West bietet jetzt 50 Plätze für Lastwagen, 30 für Autos sowie eine moderne WC-Anlage. (Ansgar Behrens)

Nach 14 Monaten Bauzeit hat die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am vergangenen Wochenende mit der Rastanlage Engelmannsbäke Nord neuen Parkraum zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Wildeshausen-West für den Verkehr freigegeben. Die Baukosten für die aktuell eröffnete Rastanlage belaufen sich auf 4,2 Millionen Euro, die vom Bund getragen werden. Weiter Parkplätze sind in Planung.

„Das Pendant in Fahrtrichtung Süden soll im Sommer folgen“, erklärt Ansgar Behrens, Leiter des Fachbereichs Planung bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Beide Anlagen bieten jeweils Platz für 50 Lastwagen, 30 Autos, zwei Busse und einen Parkstreifen für Groß- und Schwertransporte. Vorher gab es auf der Nordseite nur acht, auf der Südseite nur sechs Stellplätze für Laster. Autofahrern standen auf der Nordseite bislang nur 25, auf der Südseite sogar nur 19 Parkplätze zur Verfügung. Neben der Vergrößerung der Parkplätze bietet die neue Anlage jetzt auch Toiletten. „Die moderne WC-Anlage verfügt über eine Selbstreinigung der wesentlichen Sanitärausstattung und sorgt so für einen hohen Hygienestandard“, berichtet Behrens.

Neuer Parkraum entlang der A 1 wird dringend benötigt: Derzeit weist der Abschnitt zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und dem Kreuz Bremen ein „beträchtliches Defizit an LKW-Parkständen auf“, wie Behrens ausführt. Nach den mit dem Bundesverkehrsministerium abgestimmten Zahlen aus dem „Konzept LKW-Parken an Autobahnen in Niedersachsen“ gibt es in diesem Abschnitt der A 1 eine Kapazität von 370 Lastwagen-Stellplätzen, davon 158 auf Rastanlagen des Bundes und 212 auf privaten Autohöfen. Schon 2008 lag der Fehlbedarf laut Behrens bei 248 Lastwagen-Stellplätzen, der nach einer Prognose für 2025 sogar noch auf 329 ansteigt – sofern kein zusätzlicher Parkraum geschaffen würde.

Mit diesen Zahlen vor Augen ist die Verkehrsbehörde schon seit Jahren dabei, vorhandene Parkplätze zu großen Rastanlagen mit WC-Gebäuden auszubauen. So wurden bereits im April und Dezember 2019 die Rastanlagen Delmetal Nord und Süd zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener erweitert. Das brachte schon mal 94 zusätzliche Laster-Parkplätze. Auch im Abschnitt zwischen Groß Ippener und dem Autobahndreieck Stuhr in Fahrtrichtung Bremen werden Mitte dieses Jahres noch die Bagger anrücken. Hier werden aus fünf LKW-Stellplätzen 51. Dieser Parkplatz ist derzeit noch namenlos.

Erst im Genehmigungsverfahren befinden sich die Ausbaupläne für die Tank- und Rastanlagen Wildeshausen-Süd und Nord. Insgesamt werden die dort vorhandenen je 30 Parkplätze auf 47 Stellplätze (Süd) beziehungsweise 54 Stellplätze (Nord) erweitert. Zu finden ist die Rastanlage zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Wildeshausen-Nord. Insgesamt entstehen im Rahmen des Gesamtpakets an der A 1 im Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Ahlhorner Heide und Stuhr 267 neue Lastwagen-Parkplätze. „Der Ausbau der PWC-Anlagen Engelmannsbäke zwischen dem Dreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Wildeshausen-West und die damit verbundene Erhöhung der zur Verfügung stehenden Stellplätze für LKW an der A 1 wird sich auf die Parkplatzsituation der übrigen Rastplätze positiv auswirken und zu einer verbesserten Verkehrssicherheit im Streckenabschnitt beitragen“, freut sich Behrens.

Der Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) beklagt schon seit Längerem mangelnde Parkplätze entlang der Autobahnen. Zwar habe das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in den vergangenen zwölf Jahren bundesweit fast 18 000 neue LKW-Stellplätze geschaffen. Laut einer Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen würden aber immer noch 23 000 zusätzliche Stellplätze benötigt, heißt es auf der Internetseite des GVN. Für das Jahr 2020 seien 100 Millionen Euro für den Bau zusätzlicher Rastanlagen an Autobahnen eingeplant.

Weitere Informationen

267

neue Parkplätze für Lastwagen entstehen im Rahmen des Gesamtpakets an der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Ahlhorner Heide und Stuhr.