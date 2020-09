Im Juli hat der Spielplatz an der Straße Am Fabrikhof eröffnet und wertet seither den Wollepark auf. (INGO MöLLERS)

Bei dem Wort „Wollepark“ denken wohl die meisten Delmenhorster an hohe Wohnblöcke und vielleicht auch ganz pauschal an einen sozialen Brennpunkt. Dabei kann schnell in Vergessenheit geraten, dass sich im Herzen des Quartiers ein Landschaftspark befindet, der mit einem Teich und sattem Grün einen Ausgleich zu dem grauen Beton der umliegenden Bauten schafft. Die Stadt will diesen Park insgesamt deutlich aufwerten, um seine Rolle als Naherholungsgebiet zu stärken. Über ein greifbares Ergebnis des 2018 aufgestellten Entwicklungskonzepts konnten sich im Juli die Kinder freuen: Am Fabrikhof eröffnete ein neu gestalteter Spielplatz. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung den Weg für ein nächstes Teilprojekt frei gemacht. Im Norden der Anlage soll für 300 000 Euro aus Richtung Thüringer Straße und Pommernstraße ein neuer Parkzugang entstehen.

Der Weg von der Bushaltestelle Thüringer Straße in den Park führt derzeit noch zum Teil über Trampelpfade. Das soll sich grundlegend ändern. Die Landschaftsarchitekten des Büros Wiebold aus Osnabrück haben einen 3,5 Meter breiten Pflasterweg geplant, der an dem Sprachheilkindergarten vorbei führt und an den Parkweg anschließt. Ein besonderes Augenmerk legten die Planer auf die Barrierefreiheit. „Die zahlreichen Hochborde im Bereich des Parkeingangs und des Wendehammers Pommernstraße werden durch barrierefreie Übergänge ersetzt oder neu angeschlossen, damit künftig auch bewegungseingeschränkte Personen den Eingang problemlos nutzen können“, heißt es in dem Planungskonzept.

Neben dem Wendehammer der Pommernstraße soll ein offener Platz mit Bänken zum Verweilen entstehen. Gegenüber des Straßenendes beginnt ein Weg, über den viele Kinder die nahegelegene Parkschule erreichen. Der Schulweg soll mit spielerischen und umweltpädagogischen Elementen eine Aufwertung erfahren. „Der Bereich erhält so eine neue Bedeutung als Eingang in den ,Entdeckerwal'“, schreiben die Planer. Mit einigen Straßenlaternen soll sich auch die Beleuchtung verbessern und einen angstfreien Zugang zum Park ermöglichen. Vorgesehen sind insektenfreundliche Lampen.

Von den geschätzten Kosten in Höhe von 300 000 Euro kommen 100 000 Euro aus den Mitteln der Stadt und sind bereits im Haushalt eingeplant. Das übrige Geld stammt aus Fördermitteln des Landes und des Bundes. Die Planungen des Parkzugangs waren durch die Corona-Pandemie ins Stocken geraten. Eine Beteiligung der Anwohner und lokaler Akteure erfolgte erst im August mit einer reduzierten Teilnehmerzahl. Im Entwicklungskonzept für den Landschaftspark ist vorgesehen, alle sechs Zugänge umzugestalten. Auch eine Calisthenics-Anlage soll der Wollepark bekommen. Diese ermöglicht ein Ganzkörpertraining, eine Variante steht bereits in den Graftanlagen.