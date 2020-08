Thema erledigt: Seit Kurzem hat die Stadtverwaltung einen neuen Türknauf im Wildeshauser Rathaus installiert. Ihn ziert jetzt das Stadtwappen mit der Alexanderkirche und ihrem Namenspatron. (Ingo Möllers)

Als im Dezember des vergangenen Jahres an einem Türknauf des historischen Rathauses der Kreisstadt vermeintliche Hakenkreuze entdeckt wurden, schlugen die Wellen hoch. Die Stadtverwaltung ließ die beiden Türknaufe umgehend entfernen. Schmucklose Holzplatten verdeckten die verwaisten Befestigungslöcher. Offenbar wollten die Verantwortlichen im Stadthaus eine erneute Diskussion vermeiden. Denn still und heimlich wurde in der Sommerferienzeit eine neuer Türknauf an der Rathaustür an der Westerstraße angebracht.

Der neue Türknauf besteht aus Metall. Den Kopf ziert nun das Wildeshauser Stadtwappen. Dargestellt sind die beiden Türme der Alexanderkirche und der heilige Alexander unter der Rosette. Eingerahmt wird das Wappen vom Schriftzug „Stadt Wildeshausen.“ Gab es früher zwei Türknaufe, ist jetzt an der Innenseite der Tür eine Klinke angebracht.

Heimatforscher und Historiker mutmaßten über die Entstehung und das Alter der entfernten Türknaufe. Im Dritten Reich, unter den Nazis, könnten sie montiert worden sein. Nach dem Ende der braunen Diktatur womöglich umgearbeitet, um die Hakenkreuzsymbolik zu entfernen. Doch niemanden waren danach die vermeintlichen Symbole der NS-Zeit aufgefallen. Auch in einer drei Jahrzehnte alten bauhistorischen Dokumentation zum Wildeshauser Rathaus sind keine solchen Eintragungen zu finden. Nicht einmal die Denkmalpflege, die sich erst in den vergangenen Jahren intensiv mit der Beleuchtung und den Fugen des altehrwürdigen Rathauses beschäftigte, wurde aufmerksam.

Kein Relikt aus Nazi-Zeit

Die Vermutung, dass die beiden Beschläge möglicherweise während der Nazizeit installiert worden sein könnten, erwiesen sich inzwischen nachweislich als falsch. Denn der Wildeshauser Kunstschmied Wilhelm Nehrkorn hatte beide Türknaufe erst 1969 nach dem Muster des Originals angefertigt. Bei den Verzierungen handelte es sich demnach um eine Swastika, ein Ornament, dass bereits 10 000 vor Christus schon in Asien und Afrika verwendet wurde.

Ethnologen entdeckten die Swastika allerdings erst im 19. Jahrhundert in verschiedenen Kulturen des Altertums. Zum Teil wurde sie als Zeichen einer indogermanischen Rasse der „Arier“ verklärt. Antisemitisch und rassistisch wurde die Swastika von der deutschen völkische Bewegung gedeutet. Weil die Stadtoberen künftig aber jeder Diskussion aus dem Weg gehen wollten, verschwanden die beiden alten Türknaufe in den Archiven des Bürger- und Geschichtsvereins.

Historiker finden es dagegen durchaus sinnvoll, mit sich den NS-Insignien auseinander zu setzen. Denn auch heute noch, 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Herrschaft, sind diese an vielen Orten zu entdecken. Und sie sind immer auch Zeugen eines der schwärzesten Kapitel der deutschen Geschichte. Kunsthistoriker und Politikwissenschaftler plädieren auch deshalb für einen offeneren Umgang mit diesen architektonischen Zeitzeugen.

Für „reichlich albern“ findet der Hamburger Politikwissenschaftler Peter Reichel den Versuch, die noch vorhandenen sichtbaren Insignien der NS-Zeit zu beseitigen. „In der Stunde der Not war alle Emblematik einschließlich der Hymne belastet„, sagt Reichel schon 2005 in einem Interview mit dem Magazin Stern. Aus heutiger Sicht seien manche Nazi-Bauten wie die Wolfsburger Autostadt sogar „prototypisch für Industrie und Technik“, sagt er.

Der Kunsthistoriker Matthias Donath sieht dagegen in den übrig gebliebenen Nazi-Symbolen einen pädagogischen Wert. „Heute können sich viele gar nicht mehr vorstellen, von welchem Meer an Symbolen die Menschen im Dritten Reich umgeben waren", sagte er im gleichen Stern-Interview.

Die Stadtverwaltung blieb aber dennoch bei ihrer Entscheidung, die alten Türknaufe nicht wieder zu montieren. Welche andere Lösung es geben sollte, darüber wollte die Verwaltung noch im Frühjahr informieren. Das ist bislang nicht erfolgt. „Wir geben dazu keine weitere Pressemitteilung heraus“, sagte Hans Ufferfilge, Pressesprecher der Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung. Dafür ziert jetzt seit Ende Juli der neue Türknauf die Seitenpforte des historischen Rathauses. Für die Verwaltung ist das Thema damit offenbar erledigt.