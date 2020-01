Im neuen Bettenhaus der Klinik entstehen 36 Patientenzimmer. Die Einweihung ist für Dezember geplant. (INGO MÖLLERS)

Das Diakonische Werk will seine Fachklinik Oldenburger Land in Neerstedt vergrößern und plant dafür den Neubau eines Bettenhauses. Nachdem im vergangenen Jahr bereits die Fläche hinter dem historischen Altbau in Neerstedt vorbereitet wurde, konnten die Bauarbeiten nun zu Beginn dieses Jahres starten. „Aktuell wird an der Bodenplatte und am Keller gearbeitet“, berichtet Chefarzt Bernd Ströhlein. Dort soll auch das Blockheizkraftwerk eingebaut werden, mit dem die Klinikgebäude künftig beheizt werden.

Ströhlein, der seit Anfang November Chefarzt an der Suchtklinik für Menschen mit Beeinträchtigungen und Abhängigkeitserkrankungen ist, freut sich, dass die Klinik mit dem neuen Bettenhaus noch mehr Komfort für bieten wird. In dem Neubau wird es 36 Patientenzimmer geben, insgesamt hat die Klinik 48 Plätze. „Durch den Neubau können wir allen Patienten Einzelzimmer mit eigener Nasszelle anbieten“, erläutert Ströhlein das Vorhaben. Das sei eine deutlich Verbesserung, denn bislang waren die Patienten im Wesentlichen in Zwei-Bett-Zimmern untergebracht. Dass die Patienten dadurch isoliert werden könnten, sieht Ströhlein aber nicht. Der soziale Kontakt zwischen den Patienten, der für die Therapie wichtig ist, entstehe weiterhin in den Gemeinschaftsräumen der Wohngruppen.

Läuft alles nach Plan, soll der Neubau noch vor Weihnachten bezogen werden können. „Bisher ist alles im Zeitplan“, sagt der Klinik-Chef. Die Diakonie investiert in den Neubau, der wie die Fachklinik Weser-Ems in Oldenburg vom Bauunternehmen Hoff und Partner umgesetzt wird, insgesamt rund fünf Millionen Euro.

Vom Altbau aus können Ströhlein und die Patienten die Baufortschritte gegenwärtig direkt mitverfolgen. Beide Gebäude sollen später auch noch durch einen Verbindungsgang barrierefrei miteinander verbunden werden. „Für die Barrierefreiheit ist der Neubau ein wichtiger Schritt“, berichtet Ströhlein. Der Neubau erfolge im übrigen nach den Richtlinien, die die Rentenversicherungsträger vorgeben. Da die Klinik bislang nicht barrierefrei gewesen sei, hätten Patienten, die mobilitätseingeschränkt sind, auch nicht aufgenommen werden können. Für 2021 ist dann ein zweiter Bauschritt geplant, nachdem auch im sanierten Altbau mehr Platz für den medizinischen Bereich und die Therapieräume zur Verfügung stehen sollen.

Die Patienten verbringen im Durchschnitt zwischen zwölf und 21 Wochen in der Fachklinik. Die Anfragen kämen aus ganz Deutschland, da die Einrichtung mit ihrer Spezialisierung auf Suchtkranke mit Intelligenzminderung einzigartig im Bundesgebiet sei, wie die Diakonie mitteilt. Die Klinik behandelt abhängige Frauen und Männer ab 18 Jahren.

Eine Anmeldung sowie die Beantragung der Therapiekosten erfolgt in der Regel über eine Suchtberatungsstelle oder über den Sozialdienst einer Institution (etwa Krankenhaus, Wohnheim oder Betrieb). Als Behandlungsziel gilt, dass die Patienten die Fähigkeit erreichen, ohne Einnahme von Alkohol und/oder Drogen zu leben und in den sozialen und beruflichen Lebensalltag zurückzukehren. Vor Therapiebeginn sollte die Entzugsbehandlung (Entgiftung) abgeschlossen sein.

Die Entwöhnungsbehandlung in der Klinik umfasst therapeutische Sitzungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Gruppen zu speziellen Themen wie etwa Freizeit, Familie, Partnerschaft, ergänzen die psychotherapeutische Arbeit. Die Arbeitstherapie findet in den Bereichen Gärtnerei/Landwirtschaft, Holz/Metall/Haustechnik, Hauswirtschaft oder Cafeteria statt. In welchem dieser Bereiche ein Patient tätig wird, hängt von seinen gesundheitlichen Voraussetzungen und Interessen sowie von den erforderlichen Arbeitsabläufen der Klinik ab.