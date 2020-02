Der alte Bunker an der Langenwischstraße hat eine neue Funktion: Er dient künftig als Unterkunft für Fledermäuse. (INGO MÖLLERS)

Enge verwinkelte Gänge, feuchte Wände, Dunkelheit – der alte Luftschutzbunker an der Langenwischstraße in Delmenhorst dürfte dem einen oder anderen Besucher sicher einen Schauer über den Rücken jagen. Für die hiesigen Fledermäuse jedoch ist er das perfekte Quartier zum Überwintern. Für den fledermausgerechten Umbau des Bunkers hat sich der örtliche Verein des Naturschutzbundes (NABU) stark gemacht. Aus gutem Grund, wie Diplom-Biologe Uwe Handke, Zuständiger für den zoologischen Bereich bein NABU, erklärt. „Normalerweise überwintern die Fledermäuse in hohlen Bäumen, Stollen, Spalten oder Erdkellern. Solche Rückzugsmöglichkeiten gibt es aber immer seltener“, sagt der Biologe. Deshalb seien die kleinen Säugetiere, die fast ein halbes Jahr von Mitte November bis Ende März Winterschlaf halten, immer häufiger auf künstliche Winterquartiere angewiesen. Der Fledermausbunker an der Langenwischstraße ist in Delmenhorst der fünfte seiner Art.

Willi Seelhorst hat bereits einige Unterkünfte für Fledermäuse umgebaut. Auch bei der Umgestaltung des Bunkers an der Langenwischstraße hat er die Baumaßnahme geleitet. (INGO MÖLLERS)

Das Herrichten solcher fledermausfreundlichen Zufluchtsorte erfordert dabei einiges an Know-how, wie Chemiker Willi Seelhorst, der die Baumaßnahmen leitete, berichtet. Der gelernte Maurer hat in der Vergangenheit eigenen Schätzungen zu Folge zwischen 10 bis 15 Bunker sowie einen Erdkeller im Landkreis Oldenburg in Fledermaus-Unterschlüpfe verwandelt. „Die Schwierigkeit dabei liegt darin, genügend Feuchtigkeit in die Bunker zu bekommen und diese konstant zu halten“, erklärt Seelhorst. „Die Fledermäuse brauchen ein frostfreies Quartier mit 80 bis 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, um den Winter zu überstehen.“ Andernfalls würden die Insektenfresser austrocknen und verenden. Um das zu verhindern, wurde ein Wasserauffangbecken im Bunker installiert. Durch den mit einem Abflussrohr ausgestatteten Schornstein und ein angelegtes Bassin auf dem Bunkerdach gelangt Regenwasser in eine bereits gut gefüllte Badewanne im Inneren des Bunkers. Dort verdampft das Wasser und setzt sich an den Wänden ab. Außerdem wurden Hohlblocksteine und andere Versteckmöglichkeiten angebracht, in denen es sich die Winterschläfer gemütlich machen können.

Gefördert wurde das Projekt zum größten Teil von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung. Im April vergangenen Jahres hatte der NABU einen entsprechenden Förderungsantrag dazu gestellt. Ende vergangenen Jahres konnte das Winterquartier dann fertiggestellt werden. Etwa 4500 Euro haben die Umbauarbeiten gekostet. Rund 1000 Euro für die verzinkte Tür – einer der teuersten Posten beim Umbau, wie Handke berichtet – wurden von der Stadt Delmenhorst bereitgestellt. Die Tür ist mit einem Schlitz versehen, durch den die Tiere ein- und ausfliegen können. Neben finanziellen Mitteln war vor allem tatkräftiges Engagement gefragt. „Der Bunker war nicht verschlossen. Es kamen immer wieder Leute hierher und haben Müll hinterlassen. Zuletzt stand hier sogar eine Couchgarnitur“, berichten Holger und Claudia Oekermann. Ihnen gehört das Grundstück, auf dem das neue Fledermausdomizil steht. Jetzt sind sie froh, dass der alte Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg endlich eine sinnvolle Nutzung hat.

Einen ersten Bewohner gibt es schon: Der Naturschutzbund hat in Delmenhorst einen alten Luftschutzbunker zum Winterquartier für Fledermäuse umgebaut. (FOTOS: INGO MÖLLERS)

Einen ersten Bewohner beherbergt der neue Winterunterschlupf bereits. Eine kleine Wasserfledermaus, neben Langohrfledermäusen ein typischer Gast in hiesigen Fledermausbunkern, schlummert in einer Ecke des Baus. Ein Glücksfall, wie Seelhorst findet. „Es kann drei bis vier Jahre dauern, bis die Fledermäuse ein solches Winterquartier entdecken“, erklärt er. Wurde der Unterschlupf einmal für gut befunden, kommunizieren die Tiere untereinander und verbreiten die Nachricht. Zudem sei es auch standortabhängig, wie schnell und von wie vielen Tieren die Bunker genutzt werden, erklärt Bettina Janßen, Vorsitzende der örtlichen NABU-Gruppe. „Fledermäuse sind sehr neugierige Tiere. Schon im Herbst nach der Brutzeit fliegen sie umher und suchen nach geeigneten Winterquartieren“, berichtet Janßen. Außerdem werden die Quartiere auch während der Paarungszeit im Sommer von den fliegenden Säugetieren genutzt. „Dann können sich schon mal 30 bis 40 Tiere in den Bunkern aufhalten“, erzählt Seelhorst.

Zukünftig soll das Quartier etwa einmal im Jahr zur Winterzeit kontrolliert werden. „Man darf die Tiere ja auch nicht stören“, betont Handke. Allein die Anwesenheit zu vieler Menschen im Bunker und der dadurch erhöhte CO2-Gehalt in der Luft würde die Tiere aus ihrer Winterruhe wecken und überlebenswichtige Energiereserven verbrauchen, so der Biologe. Seelhorst und Janßen ihrerseits sind guter Hoffnung, dass sich in den nächsten Jahren viele Fledermäuse in ihrem neuen Winterdomizil einrichten werden.