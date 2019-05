Rund die Hälfte der Ganderkeseer Straßenlaternen ist bereits auf LED-Technik umgestellt. (Michael Bahlo)

Um das Klima zu schonen und die finanziellen Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung zu senken, erneuert die Gemeinde Ganderkesee gegenwärtig 362 abgängige sogenannte HQL-Leuchten und ersetzt sie durch moderne LED-Leuchten. „Die Stromeinsparung beträgt rund 86 Prozent im Vergleich zum bisherigen Leuchtsystem. So können rund 79 000 Kilowattstunden Strom im Jahr eingespart werden“, erklärt Gemeindesprecher Hauke Gruhn. Darüber hinaus würden zusätzliche 63 LED-Leuchten installiert, um in einzelnen Straßen eine bessere Ausleuchtung zu erreichen.

„Insgesamt werden an 53 Straßenzügen der Ortsteile Ganderkesee und Habbrügge gerade die Leuchten saniert“, erklärt Sabine Finke, Fachdienstleiterin Straßen und Verkehr. Die Gesamtkosten der aktuellen Baumaßnahmen betragen etwa 312 000 Euro, wobei die Gemeinde für die ausgeführte Sanierung einen Förderbetrag von rund 41 000 Euro erhält. „Gefördert wird aber ausschließlich der Austausch der Leuchtenköpfe, nicht aber die Erneuerung der Masten“, betont Finke.

Wenn die aktuelle Umrüstungsetappe erledigt ist, werden etwas mehr als die Hälfte der 3500 Straßenlaternen in der Gemeinde Ganderkesee auf LED umgestellt worden sein. Gemeinsam mit dem Kommunalservice Nordwest hatten sich Rat und Verwaltung im vergangenen Jahr darauf verständigt, das Tempo der Sanierung zu verdoppeln. So soll die Umstellung auf LED bereits innerhalb der nächsten vier Jahre erledigt sein. Ursprünglich sollte die Umrüstung noch acht Jahre dauern. Seit diesem Jahr stellt die Gemeinde dafür rund 400 000 Euro an Haushaltsmitteln zur Verfügung. Bislang gab es dort jährlich nur rund 200 000 Euro.

84 000 Euro Einsparpotenzial pro Jahr

Der Vorteil ist, dass die Gemeinde die maximale Stromeinsparung von rund 84 000 Euro pro Jahr nun deutlich früher erreichen wird. Da auf der anderen Seite aber auch negative Effekte gegengerechnet werden müssen, ändert sich die Amortisationszeit von rund 19 Jahren nur geringfügig. Klimaschutzmanager Lars Gremlowski freut sich jedenfalls darüber, dass die Sanierung der Straßenbeleuchtung so gut voran kommt. „Die Kohlendioxid-Einsparung beträgt dank der modernen LED-Technik etwa 172 Tonnen pro Jahr“, hat er ausgerechnet.

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit bezuschusst die aktuelle Umrüstung aufgrund eines Bundestagsbeschlusses gegenwärtig noch mit 20 Prozent. Ob es auch künftig eine Förderung aus Bundesmitteln geben wird, ist allerdings noch unklar. „Wir werden im September einen neuen Förderantrag für das Jahr 2020 stellen“, kündigt Hauke Gruhn an. Immerhin hat der Bund das Förderprogramm aber wohl nicht komplett eingestellt, wonach es zwischenzeitlich ausgesehen hatte. Mit der nationalen Klimaschutzinitiative hat das Ministerium seit 2008 zahlreiche Projekte initiiert und gefördert, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten.

Die CDU-Fraktion im Ganderkeseer Gemeinderat hatte die Verwaltung im vergangenen Jahr aufgefordert zu prüfen, ob möglicherweise auch die Vergabe der Straßenbeleuchtung an einen externen Anbieter infrage komme. Uwe Nordhausen, Geschäftsführer des Kommunalservice Nordwest, hatte den Politikern aber sehr überzeugend die Vorteile erklären können, die Zuständigkeit beim KSNW zu belassen und von einem sogenannten Betreibermodell Abstand zu nehmen. Der KSNW betreut nämlich nicht nur die Laternen in Ganderkesee, sondern auch jene in den Gemeinden Hude und Berne. Und sowohl das Personal als auch das Material seien auf diese Kapazität – insgesamt rund 7000 Leuchten – ausgerichtet.

Angesichts der deutlich gesunkenen Stromkosten hatte FDP-Fraktionschefin Marion Daniel angeregt, die Straßenlaternen in Ganderkesee morgens früher an- und abends später auszuschalten. Matthias Meyer, Fachdienstleiter Finanzen, bezifferte die Mehrkosten für jede Stunde, die die Laternen täglich länger brennen, auf 15 000 Euro.