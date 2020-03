Delmenhorst. Eigentlich hätte die Lindhorst-Gruppe, die derzeit an der Düsternortstraße eine neue Seniorenresidenz baut, vor Kurzem Richtfest feiern wollen. Doch aufgrund der aktuellen Lage fiel das Fest aus. Inzwischen nimmt der Bau, der im Frühjahr 2019 gestartet ist, aber immer weiter Gestalt an. Das Dach ist zum Teil schon eingedeckt, die Fassade steht auch soweit. Bis Ende dieses Jahres soll das Gebäude mitsamt Inneneinrichtung fertig sein. Wenn alles nach Plan läuft, soll noch zum 1. November die Übergabe an den Betreiber Mediko erfolgen und die Einrichtung eröffnen.

Das neue Heim bietet dann auf rund 4600 Quadratmetern Wohnfläche insgesamt 105 Bewohnern in Einzelzimmern Platz, die alle mit eigenem Bad ausgestattet und barrierefrei, zum Teil auch rollstuhlgerecht sind. Zwischen 18 und 26 Quadratmetern sind die Einzelzimmer groß. Diese sind in kleinere Wohngruppen mit etwa zehn bis 20 Bewohnern unterteilt, für die jeweils ein eigener Wohnbereich sowie eine kleine Küche zur Verfügung steht, in der auch mit den Bewohnern zusammen Kleinigkeiten oder auch Teile des Mittag- oder Abendessens hergestellt werden können. „Das kann auch teils therapeutische Züge haben“, erklärt Mark Schmitz, der die neue Einrichtung leiten wird. Wer sein Essen nicht im kleinen Wohnbereich einnehmen will, kann dies bei medizinischer Notwendigkeit aber auch auf dem eigenen Zimmer oder im großen Saal, der auch für Feste und andere Veranstaltungen genutzt werden kann, tun.

Darüber hinaus wird es eine große Vollküche in der Seniorenresidenz geben, in der täglich Mittag- und Abendessen frisch zubereitet werden. Dabei soll es auch ein Restaurantangebot im großen Saal geben, das von Nachbarn und anderen Externen wahrgenommen werden kann. Die Einrichtung wird auch über ein eigenes Blockheizkraftwerk verfügen und seinen eigenen Strom erzeugen. Aber auch Annehmlichkeiten wie ein eigener Friseur, eine Fußpflege sowie ein Wellness-Bereich mit Lichtkonzept und Hub-Badewannen können die Bewohner in dem Haus nutzen.

Hotel-Atmosphäre

Farblich und von der Einrichtung her soll das Ganze ähnlich einer Hotel-Atmosphäre werden. „Wir legen Wert darauf, dass es nicht zu klinisch gestaltet ist“, erklärt Holger Johannesmann von der Lindhorst-Gruppe. Schließlich würden die Senioren ja in der Residenz ihren Lebensabend verbringen und dort wohnen, entsprechend gemütlich und einladend soll alles sein. Im gesamten Haus gibt es auch bodentiefe Fenster, damit auch bettlegerige Bewohner jederzeit nach Draußen schauen können. Eigene Möbel können die Besucher mitbringen, nur das Niederflurbett ist standardmäßig in jedem Zimmer gesetzt.

Für Demenz-Erkrankte gibt es in der Einrichtung ebenfalls einen eigenen Wohnbereich, in dem für insgesamt 27 Bewohner Platz ist. Die Wohngruppe wurde dabei extra so konzipiert, dass eine Tagesstruktur ermöglicht werden kann und auch Raum für die Umsetzung ergo- und beschäftigungstherapeutischer Ansätze vorhanden ist. Auch der besondere Bewegungsdrang der Bewohner wurde dabei berücksichtigt: Es gibt einen großen Aufenthaltsraum von rund 100 Quadratmetern mit angrenzender Terrasse mit Zugang zum Garten.

Der Garten, der natürlich auch den anderen Bewohnern zur Verfügung steht, soll dabei sicher gestaltet werden und auch einige Hochbeete enthalten, in denen die Bewohner auch ein bisschen gärtnern können, wenn sie möchten. Sitzbereiche im Grünen werden ebenfalls ausreichend vorhanden sein.

Rund 80 000 Euro gibt die Lindhorst-Gruppe pro künftigem Bewohner für den Neubau aus, insgesamt also über acht Millionen Euro. Daher wird sich auch der Preis für einen Pflegeplatz entsprechend der Ausstattung „im oberen Drittel“ bewegen, wie Christian Cohausz, Geschäftsführer der betreibenden Mediko, berichtet.

Mark Schmitz als Einrichtungsleiter wird bereits ab 1. April anfangen, um rechtzeitig alles für den Start der Seniorenresidenz vorzubereiten. Außerdem kann er so auch bei der Ausgestaltung noch die ein oder andere eigene Idee oder Vorstellung mit einbringen. Am wichtigsten wird aber wohl die Akquise von Mitarbeitern sein, da es gerade im Pflegebereich bekanntermaßen einen Mangel an Fachkräften gibt. „Ich denke, wir bieten gute Rahmenbedingungen für Mitarbeiter“, betont Cohausz.

Rund 60 bis 70 Mitarbeiter sollen in der neuen Einrichtung tätig sein. Dabei werden die Dienstpläne möglichst flexibel gestaltet, um auch potenziellen Angestellten mit Kindern entgegenzukommen. Außerdem soll es Dinge wie Fahrkosten- und Essenszuschüsse geben. „Wer heutzutage Mitarbeiter finden möchte, kann sich nicht verstecken“, erklärt Cohausz. Da es sich bei der Einrichtung um ein privates Unternehmen handelt, sind die Gehälter nicht tarifgebunden. „Aber wenn wir nur den Mindestlohn zahlen würden, würden wir keine Mitarbeiter finden“, ist sich der Mediko-Geschäftsführer sicher. Sobald die Seniorenresidenz in Betrieb ist, sollen dort dann auch eigene Fachkräfte ausgebildet werden.