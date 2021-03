Nach einem Besuch in der Irrenanstalt hat der Bildhauer Siegbert Altmiks Textilien als neues Material für sich entdeckt. (fotos: INGO MöLLERS)

Seit gut neun Wochen ist alles bereit. Bereit dafür, gesehen zu werden. Denn in der Hoffnung bald wieder öffnen zu dürfen, hatte Frank L. Giesen bereits Mitte Januar die neue Ausstellung der Galerie am Stall in Hude aufgebaut. Doch der Galerist musste sich gedulden – bis jetzt. Nach mehr als vier Monaten Lockdown hat er seine Galerie an diesem Mittwoch, 10. März, erstmals wieder für Besucher geöffnet. Und diese betreten Neuland – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn unter diesem Titel steht die neue Ausstellung mit 25 Skulpturen von Siegbert Altmiks und zwölf Bildern von Sabine Seemann.

„Die beiden Künstler kennen sich gar nicht“, verrät der Galerist. Erst durch ihn seien sie zusammengekommen. In ihrer Materialität seien die Werke der beiden „total unterschiedlich, trotzdem passen sie in ihrer Farbigkeit unheimlich gut zusammen“, findet Frank L. Giesen. Gemein ist beiden Künstlern zudem, dass sie mit ihren Werken jeweils auf ihre ganz eigene Weise Neuland betreten.

Der Bildhauer Siegbert Altmiks, der bereits zweimal in Hude seine organisch inspirierten amorphen Steinskulpturen und plastischen Objekte ausgestellt hat, hat ein neues Material für sich entdeckt: Textilien. Diese alten Decken, Tücher und Stoffreste faltet, schichtet und wickelt er so, dass daraus kompakte plastische Gebilde entstehen. Dazwischen arbeitet er auch schon mal alte Turnschuhe, Plastiktüten, Knöpfe oder Fransen ein. Jedes seiner Werke ist durch Acrylfarben und Wachs farblich gestaltet. „Er nutzt die Farbe nach eigenem Bekunden nicht als ästhetisches Mittel“, erklärt Giesen. Vielmehr wolle er sehen, wie die Farbe den Stoff durchsickert und was dabei herauskommt. „Er versucht so, Plastizität herzustellen“, ergänzt der Galerist.

Inspiration in der Irrenanstalt

Die Inspiration zu dieser neuen, textilen Werkgruppe hatte Siegbert Altmiks bei einem Residenzaufenthalt in einer Irrenanstalt. In der Nähe von Essen gibt es laut Giesen eine Klinik, die Künstlern die Möglichkeit gibt, dort zu wohnen und zu arbeiten – allein, aber auch mit den Patienten. „Bei einem solchen Besuch hat er gesehen, wie einige Patienten immer wieder ganz akkurat etwas zusammengefaltet haben. Das hat ihn darauf gebracht, das auch einmal auszuprobieren“, erklärt der Galerist.

Aus dem Skizzenblock herausgerissen sind die landschaftlichen Zeichnungen von Sabine Seemann. (INGO MöLLERS)

Bei diesem Ausprobieren sind kompakte, plastische Textilgebilde entstanden, die an geschnürte Bündel erinnern, wie sie etwa Zimmermannsleute auf Wanderschaft bei sich tragen. „Seine Objekte spiegeln somit nicht nur den gestalterischen Prozess wider, sondern sind auch ein Symbol für Aufbruch und Mobilität“, meint Giesen. Zugleich erinnern sie aber auch an Menschen, die ihr weniges Hab und Gut zusammengerafft haben und auf der Flucht sind. „So etwas wie diese Werke habe ich bisher noch nirgends gesehen“, erklärt Frank L. Giesen.

Genau wie Altmiks geht auch Sabine Seemann, die eigentlich für ihre farbkräftige, pastose Leinwandmalerei bekannt ist, mit der Werkgruppe, die derzeit in der Galerie zu sehen ist, einen neuen Weg. Die Inspiration für ihre Werke hat die Ottersbergerin nicht in einer Irrenanstalt gefunden, sondern draußen in der Natur. Dort fertigt sie in ihrem Skizzenbuch mit Kreide oder Ölstiften Zeichnungen von landschaftlichen Szenarien an. Die Palette reicht von einem Graben in einem Neubaugebiet an ihrem Wohnort bis hin zu einem Küstenstreifen in Kroatien. „Man erkennt noch, dass es eine Landschaft ist, aber sie ist abstrahiert“, erklärt Giesen. Denn ihr gestalterischer Prozess führt sie weg von dem zu skizzierenden Ausgangspunkt hin zu einer Abstraktion, wobei diese mal mehr, mal weniger ausgeprägt ist. Dieser Prozess findet fast immer draußen statt. Im Atelier arbeitet Seemann nur selten eines ihrer Werke aus dieser Werkgruppe noch einmal nach. „Vielleicht setzt sie noch mal etwas Acrylfarbe ein“, sagt der Galerist. Mehr aber nicht. Schließlich seien es Skizzen, die nicht zuletzt am Mittelteil – der Lochung des Skizzenblockes – ganz deutlich zu erkennen sind. „Dass man sieht, dass die Zeichnungen aus einem Skizzenblock gerissen sind, erhöht die Spannung ihrer Zeichnungen“, findet Frank L. Giesen. Seemanns malerische Arbeiten bilden nach seiner Ansicht eine perfekte Ergänzung zu den plastischen Textilobjekten von Altmiks. „Sie ergänzen und reiben sich zugleich“, meint Giesen.

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Neuland“ ist bis Sonntag, 21. März, zu sehen. Geöffnet ist die Galerie am Stall, Am Ebenesch 4, in Hude jeweils mittwochs bis freitags sowie sonntags und feiertags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr. Der Besuch der Ausstellung ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich (E-Mail:info@galerie-am-stall.de oder Telefon: 0 44 08 / 8 09 98 48). „Ich möchte einfach nicht, dass jemand draußen warten muss“, erklärt der Galerist Frank L. Giesen. Es gelten die bekannten Corona-Hygieneregeln.