War es ein versuchter Ehrenmord? Dieser Frage geht die Strafkammer des Landgerichts Oldenburg seit Freitagvormittag nach. Der 31-jährige Angeklagte soll am 25. August 2020 in Wildeshausen versucht haben, seine Ex-Frau mit einer Schreckschusspistole zu töten, weil er die Ehre seine Familie verletzt sah. Denn nur zwei Tage zuvor war die Scheidung von seiner Frau vollzogen worden.

An jenem Dienstag im August soll der damals 30-Jährige gegen 8.30 Uhr seine 26-jährige Ex-Frau auf dem Weg zur Arbeit abgepasst haben und ihr zunächst mit dem Auto und dann zu Fuß gefolgt sein. „Mit einer mitgeführten Schreckschusswaffe wollte er sie töten“, erklärte die Staatsanwältin beim Verlesen der Anklageschrift. Er habe „aus niedrigen Beweggründen“ gehandelt, fügte sie hinzu. Denn der gebürtige Iraker jesidischen Glaubens habe die Ehre der Familie wiederherstellen wollen, die er durch die am 23. August 2020 vollzogen Scheidung verletzt sah.

Als seine frisch geschiedene Frau flüchtete, schoss ihr der Angeklagte in den Nacken, besprühte sie mit Reizgas und feuerte mehrfach Schüsse mit einer Schreckschusspistole auf sie ab, heißt es in der Anklageschrift weiter. „Erst als sie schwer verletzt zu Boden ging, ließ er von ihr ab – in dem Glauben sein Ziel, sie zu töten, erreicht zu haben“, führte die Staatsanwältin aus. Neun Schussverletzungen am Kopf, Nacken und der Hand habe das Opfer davon getragen. Das Trommelfell und die Ohrmuschel seien rupturiert gewesen, das Nasenbein gebrochen. „Allein einer glücklichen Fügung ist es zu verdanken, dass sie überlebt hat“, betonte die Staatsanwältin.

Der Angeklagte, der in Untersuchungshaft sitzt, seitdem er nach seiner Flucht nach Schweden per europäischem Haftbefehl an Deutschland ausgeliefert wurde, legte ein Teilgeständnis ab. Durch seinen Verteidiger ließ er erklären, dass er seine Ex-Frau mit einer gefährlichen Waffe verletzt hat. Er räumte auch ein, eine Schreckschusswaffe und Reizgas genutzt zu haben. Weitere Angaben wollte der 31-Jährige vorerst nicht machen. Sein Verteidiger betonte an dieser Stelle jedoch, dass es „nicht selbstverständlich ist, dass jemand beim Vorwurf des versuchten Mordes ein Teilgeständnis ablegt“. Immerhin räume er damit eine gefährliche Körperverletzung ein, die mit bis zu zehn Jahren geahndet werden kann.

Der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann bewertete das Teilgeständnis durchaus positiv: „Damit ist die Frage, wer geschossen hat, geklärt.“ Doch es gebe noch eine andere wichtige Frage, die im Verlauf des Prozesses zu klären sei, nämlich die nach dem Vorsatz.

Licht ins Dunkel sollte das Opfer bringen. Die 26-jährige Ex-Frau war als Zeugin geladen, eine Aussage machte sie jedoch nicht. Das war für die meisten Prozessbeteiligten überraschend. Denn sowohl die Richter als auch die Anklageseite gingen davon aus, dass sie nicht das Recht zur Aussageverweigerung hat, weil sie und der Angeklagte nur nach jesidischem, aber nicht nach deutschem Recht verheiratet waren. Doch gerade als der Vorsitzende Richter seine Rechtsbelehrung abgeschlossen hatte und mit der Befragung der 26-Jährigen beginnen wollte, meldete sich der Verteidiger zu Wort: „Die beiden sind nach irakischem Recht verheiratet. Es gibt eine entsprechende Urkunde.“ Diese hatte der Verteidiger allerdings nicht dabei.

Fax ans Landgericht

Um die plötzlich aufgetauchte Frage des Aussageverweigerungsrechts, das Ehefrauen – und auch Geschiedene – haben, zu klären, gestattete Richter Bührmann unorthodoxerweise, dass das Anwaltsbüro des Verteidigers die Urkunde ins Landgericht faxt. Das dauerte einige Minuten. Nachdem die Kopie im Gerichtssaal angekommen war und mithilfe einer Dolmetscherin in Augenschein genommen wurde, durfte sich die 26-Jährige schließlich auf ihr Aussageverweigerungsrecht berufen – was sie auch tat. Der Richter betonte allerdings, dass die Urkunde noch einmal eingehender geprüft wird. „Es kann sein, dass wir Sie noch einmal neu laden“, erklärte er der 26-Jährigen, bevor er sie entließ.

Danach holte das Gericht eine zweite Zeugin herein, die zwar als Cousine des Angeklagten mit diesem verwandt ist, aber nicht das Recht zur Verweigerung einer Aussage hat. Der 30-Jährigen war die Befragung sichtlich unangenehm, sie gab oftmals erst auf mehrmaliges Nachhaken konkretere Antworten auf die vom Richter gestellten Fragen. Sie habe im Obergeschoss geschlafen, als sie plötzlich einen Schuss hörte. Dann sei sie nach unten geeilt und habe die Haustür geöffnet. „Dort habe ich gesehen, wie er sie ins Gesicht geschlagen hat“, erzählte sie. Während der Angeklagte stand, habe das Opfer gekauert. „Ich wollte sie ins Haus ziehen, konnte es aber nicht“, berichtete die Zeugin weiter. Auf die Frage zum Motiv der Tat wollte die 30-Jährige zunächst keine Ahnung haben, gab dann aber doch an, dass es später seitens der Familie hieß, dass es wegen der Scheidung gewesen sei.

Der Prozess wird am 5. März vor dem Landgericht Oldenburg fortgesetzt.