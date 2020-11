Die Stadt Delmenhorst hat seit Montag neun Todesopfer in Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Wie das Landesgesundheitsamt mitteilt, verstarb in der vergangenen Woche ein älterer Mann außerhalb der Stadt in einem Krankenhaus. Die Zahl der Verstorbenen mit einem positiven Corona-Test hat sich somit binnen zwei Wochen von vier auf neun erhöht. Delmenhorst wird bald die Marke von 1000 Corona-Infektionen überschreiten. Der Inzidenzwert ist mit 205 weiterhin sehr hoch.