Der neue Geschäftsführer der Delmenhorster VHS, Jürgen Beckstette, freut sich auf seine neue Aufgabe. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Es ist nicht sein erster längerfristiger Aufenthalt in Delmenhorst. Jürgen Beckstette, 57 Jahre alt, geboren in Castrop-Rauxel, verheiratet und Vater einer bereits erwachsenen Tochter, hatte bereits einmal in seinem Leben einige Monate lang beruflich in der Stadt zu tun. Anfang der 80er-Jahre leistete er vor Ort seinen Grundwehrdienst ab, ehe er sich als Zeitsoldat verpflichtete, um auf diesem Wege neben dem Dienst in der Bundeswehr Elektrotechnik zu studieren. Seit Beginn dieser Woche ist er nach mehreren Zwischenstationen in gänzlich anderer Funktion wieder in der Stadt – wahrscheinlich für länger. Beckstette hat das Amt des Leiters der Delmenhorster Volkshochschule (VHS) übernommen und beerbt in dieser Funktion Martin Westphal, der den Job Ende Februar recht kurzfristig aufgab, da sich ihm neue berufliche Chancen geboten hätten, wie er als Grund für seinen Weggang angab.

„Wir haben das große Glück, recht kurzfristig und zeitnah einen Nachfolger präsentieren zu können“, freut sich der Aufsichtsratsvorsitzende der Volkshochschule Robert Gabriel. „Wir sind überzeugt, dass Herr Beckstette die nötige Kompetenz und das Fachwissen besitzt, das Haus vertrauensvoll zu führen.“ Hierbei würden ihm allerdings wahrscheinlich Kollegen eines anderen VHS-Aufsichtsrates widersprechen. Bei der Leine-VHS – südlich von Hannover gelegen – war Beckstette nämlich bis Mitte 2018 noch in selber Funktion wie nun in Delmenhorst tätig. Doch der dortige Aufsichtsrat feuerte ihn, weil er der Meinung war, dass Beckstette ohne Beschluss des Aufsichtsrates im Zuge von Umbauarbeiten Aufträge vergeben hatte, die eine erhebliche Kostensteigerung von gut 360 000 Euro bedeuteten. Beckstette widerspricht dieser Darstellung und beharrte bereits damals darauf, dass der Aufsichtsrat informiert gewesen sei.

Neue Chance in Delmenhorst

Die Umstände seines Wegganges bereiten zumindest dem Aufsichtsrat der Delmenhorster VHS keine Sorgen: „Wir haben das natürlich zur Kenntnis genommen, wie wir uns überhaupt über alle Bewerber informiert haben, sind aber schließlich zu einer übereinstimmenden Einschätzung gekommen“, erklärt Gabriel. Und er stellt gleich klar: „Die fachliche Qualifikation stand im Vordergrund.“ Er sehe eher ein Versagen des anderen Aufsichtsrates. Gabriel wie auch Beckstette, der nicht allzu viel sagen dürfe, weil er nach eigener Aussage noch unter Schweigepflicht stehe, stimmen darin überein, die Umstände seiner Entlassung bei der Leine-VHS vor allem auf politische Meinungsverschiedenheiten und Manöver zu schieben: „Wenn von der Politik aus an einem Geschäftsführer gezerrt wird, kann das in der Position sehr schwierig werden“, präzisiert Robert Gabriel den Gedanken. „Ich kann das hier ausschließen, da ich den Aufsichtsrat nicht als politisches Gremium sehe“, fährt er fort und betont: „Es ist wichtig, was die VHS hier nach vorne bringt. Ein Fokus auf die VHS selbst, ohne parteipolitische Strömungen.“

Genau dies habe in Leine wohl nicht bestanden, denn Beckstette schildert, dass es in Laatzen sehr unterschiedliche Ansichten und Erwartungen der drei VHS-Gesellschafter gebe. Teils würden so selbst Politiker ein und derselben Partei aus den drei unterschiedlichen Orten der Leine-VHS – neben Laatzen sind das Hemmingen und Pattensen – nicht in ihren Zielen übereinstimmen. „Ich weiß, wie schnell man in dieser Situation unter die Räder kommen kann“, springt Gabriel Beckstette zur Seite. Abschließend stellt der Aufsichtsratsvorsitzende noch fest: „Meine Einschätzung ist, dass der andere Aufsichtsrat in diesem Fall falsch liegt, sonst würde Herr Beckstette heute nicht hier sitzen.“ Konfrontiert mit diesen Aussagen antwortet der Bürgermeister der Stadt Laatzen, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Leine-VHS ist, dem DELMENHORSTER-KURIER: „Wir haben da offenbar unterschiedliche Auffassungen.“

Genug zurückgeblickt, Robert Gabriel möchte lieber nach vorne schauen. Die Perspektive lässt ihn lächeln: „Ich habe selbst ja auch das ein oder andere Thema auf dem Zettel“, sagt er und deutet auf seinen neuen Geschäftsführer. „Als wir unsere Listen verglichen, stellte sich heraus, dass Herr Beckstette 80 Prozent meiner Punkte auch bei sich stehen hatte.“ Aufsichtsrat und Geschäftsführer hätten also eine sehr große thematische Überschneidung, wie zum Beispiel die Ansprache einer jüngeren Klientel mit dem Kursangebot, die Schaffung von Optionen zur sozialen Interaktion und Sinnstiftung für ältere Menschen oder der Blick auf bildungsferne Schichten, um für diese auch Angebote jenseits von Lese- und Schreibkursen zu schaffen. Beckstette sieht abseits aller Modernisierung und Verjüngung die Aufgaben der VHS darin, die gesamte Bevölkerung anzusprechen.

Begonnen hat Beckstettes Karriere in der Erwachsenenbildung im Anschluss an seine Zeit bei der Bundeswehr, die für den einstigen Hauptmann heutzutage keine Rolle mehr in seinem Leben spiele, wie er sagt. 1994 wechselte er zum international bekannten Unternehmen Nokia, um dort unter anderem als Dozent für komplexe Anlagen bei Netzbetreibern tätig zu sein. Dort wurde seine Tätigkeit „immer allgemeiner, vom Kursegeben zur Entwicklung von Kursen“, blickt er zurück. Doch irgendwann hatte er genug von einer Berufswelt, in der „man jeden Tag von Quartalsergebnis zu Quartalsergebnis hetzt“, sagt er. Der 57-Jährige suchte neue berufliche Herausforderungen und fand diese nach einer vierjährigen Beratertätigkeit schließlich bei der Stadt Remscheid im kommunalen Bildungsmanegement. Seitdem ist er der öffentlichen Erwachsenenbildung über mehrere Stationen hinweg treu geblieben.

Kernthemen von Beckstette

Eines seiner Kernthemen ist die politische Bildung. „Es ist eine unserer Aufgaben, gegen die Uninformiertheit vorzugehen, die zum Beispiel den Brexit mitverursacht hat.“ Die Aufgabe, der Bevölkerung Zusammenhänge und politische Prozesse zu erklären, habe heutzutage eine höhere Berechtigung als in den vergangenen Jahrzehnten. Leider sei dieses Aufgabenfeld der VHS bisher eher ein untergeordnetes. „Wir müssen aufklären und zur politischen Meinungsbildung beitragen“, fordert Beckstette und verweist auch auf die Bedeutung vieler lebenspraktischer Themenfelder: „Die Lehrpläne der Schulen haben mit der Bedeutung vieler Kompetenzfelder nicht Schritt gehalten.“ Es reiche nicht, einfach nur mit Word umgehen zu können. Die Herausforderungen im Internet würden von Fragen zu Vertragsrecht bis hin zur Fähigkeit zur Bewertung der Vertrauenswürdigkeit einer Informationsquelle reichen. „Kann ich das nicht, ist das, wie in den 50er-Jahren ein Analphabet gewesen zu sein“, stellt er für sich klar.

So oder so seien digitale Medien ein wichtiger Bestandteil der VHS. „Blended Learning“, also die Vermischung von Präsenz vor Ort und Inhalten an Computer, Tablet oder Handy werden laut Beckstette in Zukunft immer wichtiger. Und sie werden laut ihm auch gut angenommen, sogar von Älteren. In Zukunft sollen unter ihm auch noch mehr digitale Komponenten von Kursen evaluiert und – wenn möglich – mit in die Angebote aufgenommen werden. „Manche Themen bieten sich hierfür einfach an.“ Hierdurch ließen sich auch ganz neue Zielgruppen erschließen, denn durch digitale Komponenten könnte man sogar „während einer Dienstreise, zum Beispiel aus einem Hotelzimmer, Angebote der VHS nutzen“, erklärt Beckstette. Zudem könne die VHS so auch Angebote konzipieren, die lokal nur wenig Menschen ansprechen, überregional über das Internet aber von weit mehr wahrgenommen werden könnten.

Doch ehe Jürgen Beckstette in die Umsetzung geht, möchte er nach eigener Aussage erst einmal „das erste Vierteljahr zuhören und hinschauen.“ Er habe zudem bisher den Eindruck, ein wohlbestelltes Haus übernommen zu haben. „Es ist kein Aktionismus nötig“, ist er überzeugt. Und dann wolle er zusammen mit allen Mitarbeitern in einem Strategieprozess zur Planung der Zukunft gehen.

Eine Sache, die ihn persönlich reizen würde, um zu seinen Wurzeln als Dozent zurückzukehren und zugleich seine privaten Interessen einzubringen, wäre ein eigener Kurs mit dem Thema Musikgeschichte: „Das wäre eine Veranstaltung mit vielen, vielen schönen Hörbeispielen. Sozusagen von Renaissance bis Hip-Hop“, sagt der neue VHS-Chef.