Heike Kessler betreibt mit ihrem Mann eine Blumenhandlung an der Oldenburger Landstraße. Nach zwei Monaten ist die Freude groß, nun wieder Kunden im Geschäft begrüßen zu dürfen. (Ingo Möllers)

Es ist wie ein Geschenk auf den allerletzten Drücker: Einen Tag vor Valentinstag dürfen am Sonnabend, 13. Februar, die Blumengeschäfte in Niedersachsen wieder öffnen. Auch Gartencenter sind von diesem Tag an von den angeordneten Schließungen ausgenommen. Im Bundesland Bremen gilt diese neue Regelung nicht, hier können Floristen ihre Sträuße nach wie vor nur per Liefer- oder Abholservice verkaufen. Ehemänner, denen das nicht reicht, könnte es am Sonnabend auf der Suche nach den schönsten Rosen also nach Delmenhorst verschlagen.

Doch die kurzfristige Entscheidung der Landesregierung versetzt die Blumengeschäfte in großen Stress. „Wir werden so weitermachen wie bisher: Mit einem Abholservice nach Bestellung. Alles andere ist in der Kürze der Zeit einfach nicht zu leisten“, sagt Florist Andreas Reiners, der sein Geschäft an der Düsternortstraße hat. Andere Blumenläden berichten, dass sich die Arbeit praktisch verdoppelt hat. Viele Kunden hätten auf Bestellungen bei einem Lieferdienst gesetzt. Zusätzlich zu diesen Sträußen müsse nun innerhalb eines Tages auch der Laden vorbereitet werden.

Auch für Heike Kessler, die gemeinsam mit ihrem Mann ein Blumengeschäft an der Oldenburger Landstraße betreibt, sind die Vorbereitungen arbeitsintensiv. „Ich habe den Wareneinkauf erhöht, die Lieferung am Sonnabend wird größer ausfallen“, berichtet sie. Erst am Freitagmorgen hat sie die endgültige Fassung der neuen Verordnung lesen können. Nun laufen ihre Mitarbeiterinnen zu Höchstleistungen auf: „Ich habe zum Glück ein gutes Team, deshalb schaffen wir das.“

Bedingung für den Kundeneinlass bei Blumen Kessler ist - wie schon vor der Schließung - das Beachten der Hygieneregeln. Neu ist die Pflicht, medizinische Masken zu tragen und nicht lediglich ein Stofftuch für Mund und Nase zu nutzen. In dem kleinen Laden dürfen sich nur drei Kunden gleichzeitig aufhalten. „Viele Kunden haben das Abholangebot genutzt. Bei Älteren ist es aber nicht immer angekommen, dass es diese Möglichkeit gibt“, sagt Kessler.

Supermärkte stocken Sortiment auf

Jetzt ist die Freude über den Neustart riesig, in den vergangenen Wochen hat sich bei Kessler aber auch Wut angesammelt. „Die großen Supermarktketten haben ihr Blumensortiment schamlos aufgestockt. Da wird man schon traurig, wenn man die Werbekataloge sieht und gleichzeitig keine Kunden in den eigenen Laden lassen darf“, berichtet die Floristin. Sie setzt darauf, dass die Kunden den Qualitätsunterschied merken und jetzt wieder in einem Blumenfachgeschäft einkaufen.

Ralph Arkenau (links) hat rechtzeitig neue Ware für sein Gartencenter bestellt. Sohn Philipp packt im Familienbetrieb mit an. (INGO MÖLLERS)

Zu sehen, wie große Supermärkte im Lockdown die Gunst der Stunde nutzen, hat auch Ralph Arkenau zugesetzt. Am Niedersachsendamm leitet er das Gartencenter seiner Familie in vierter Generation. Das Unternehmen zählt 30 Mitarbeiter, bis auf die Auszubildenden waren zuletzt alle in Kurzarbeit. „Unser Café kann noch nicht wieder öffnen. 80 Prozent der Belegschaft sind jetzt aber nicht mehr in Kurzarbeit“, berichtet Arkenau.

Schon am Dienstag hatte der Inhaber und Geschäftsführer von einem Entwurf der Landesregierung gehört, wonach die Gartencenter am Sonnabend öffnen können. „Ich habe das Risiko gewagt und ohne Gewissheit Ware bestellt. Nur so ist das Geschäft jetzt auch voll. Wenn ich erst Donnerstag oder Freitag bestellt hätte, wäre das nicht möglich gewesen“, verrät Arkenau. Jetzt ist alles für die Rückkehr der Kunden bereit. Draußen hat der Winter die Natur noch fest im Griff, aber der Frühling kommt bestimmt.

Für Arkenau ist die Öffnung nicht nur ein Geschenk zum Valentinstag. Mit dem Ende des Winters sei sein Gartencenter auch systemrelevant. Bei wärmeren Temperaturen müsse gepflanzt und ausgesät werden, damit im Sommer auch etwas wächst. Eine Ansteckungsgefahr sieht Arkenau nicht: „Unsere Decken sind sehr hoch, dadurch sind Aerosole weniger gefährlich als in einem Supermarkt.“ Mit maximal 100 Kunden auf einer Verkaufsfläche von 700 Quadratmetern sei es auch einfach, Abstand zu halten.