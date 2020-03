Die Dürerstraße ist seit Jahren in einem sehr schlechten Zustand. Ab Montag soll sie umfassend saniert werden, was unter anderem auch Auswirkungen auf den Schulbusverkehr hat. (TAMMO ERNST)

Nach über 50 Jahren in Gebrauch befinden sich die Straßen im Ganderkeseer Malerviertel in einem so schlechten Zustand, dass sie nicht mehr repariert werden können, sondern von Grund auf saniert werden müssen. Und diese Arbeiten sollen nun am Montag, 30. März, beginnen. Von den Bauarbeiten betroffen sind nach Mitteilung der Gemeindeverwaltung die Dürer-, Rubens- und Rembrandtstraße, die Straße Am Schießstand sowie ein Teil des Nordwegs. Mit einem Investitionsvolumen von rund 1,55 Millionen Euro werden die Straßen und Gehwege auf einer Gesamtlänge von 840 Metern von Grund auf saniert. Anwohnerbeiträge werden übrigens nicht fällig. Die Straßen seien – mit Ausnahme des Nordweges – Bestandteil des Maßnahmenprogramms für den Straßenbau.

Die Straßen Am Schießstand und die Dürerstraße sollen einen 2,50 Meter breiten Gehweg auf der Ostseite erhalten, durch den die Kinder zukünftig auf dem Schulweg deutlich mehr Platz haben werden. Am Schießstand, Dürerstraße und Nordweg würden dabei auch in Zukunft als Tempo-30-Zone ausgewiesen. Der Anschlusspunkt am Habbrügger Weg bleibt unverändert, sodass die Erneuerung nördlich der Einmündung der Straße beginnt.

Weil sowohl auf der Straße Am Schießstand als auch auf der Dürerstraße Schulbusse unterwegs sind, müssen die entsprechenden Fahrbahnen verbreitert werden, damit sich Busse auch begegnen können. Kinder, die aus Richtung Grüppenbührener Straße kommen, queren täglich die Fahrbahn der Straße Am Schießstand. Deshalb sieht die neue Planung mehrere breite Querungen vor, an denen die Fahrbahn jeweils auf eine Breite von 3,50 Meter eingeengt wird, sodass die Geschwindigkeit der Autos in diesem Bereich stark reduziert wird. „Der gesamte Abschnitt vor der Schule und der Turnhalle erhält durch diese Einengungen somit eine deutliche Beruhigung des Verkehrs“, erläutert Gemeindesprecher Hauke Gruhn. Insgesamt werde dieser Teil der Straße künftig als „Platz vor der Schule“ gut von den Verkehrsteilnehmern wahrzunehmen sein.

Die Rubens- und Rembrandtstraße werden im Zuge der Baumaßnahme umgestaltet und als verkehrsberuhigter Bereich in Anlehnung an die Käthe-Kollwitz-Straße entsprechend beschildert. Den dafür notwendigen Grunderwerb hat die Gemeinde inzwischen getätigt.

Arbeiten dauern bis Herbst

Die Verwaltung geht davon aus, dass der erste Bauabschnitt (Am Schießstand und Dürerstraße) voraussichtlich im Oktober fertig sein wird. Im Anschluss daran folgen die restlichen Straßen. Die Gesamtmaßnahme werde voraussichtlich Ende November beendet sein.

Der Schulbus wird für die Dauer der Baumaßnahme nicht bis zur Schule fahren, sondern stattdessen am Habbrügger Weg halten. „Die Kinder können hier sicher ein- und aussteigen und dann über den Sportplatz sicher zur Schule gelangen“, beschreibt Gruhn den veränderten Schulweg. Das Schulumfeld werde zwar in der Regel auch für Autos erreichbar bleiben. Er empfiehlt Eltern aber, während der Bauphase auf den Habbrügger Weg oder die Jahnstraße ausweichen.

„Das Verkehrskonzept wurde vorab mit dem Transportunternehmen und der Schulleitung abgestimmt“, betont Gruhn. Anliegergrundstücke seien in der Regel immer erreichbar. Kurzzeitige Beeinträchtigungen würden auf ein Minimum begrenzt. Die Müllabfuhr werde in Zusammenarbeit mit der Baufirma organisiert. Für den Fall, dass der Entsorgungsdienst nicht in die Straße fahren könne, erhielten die Anlieger rechtzeitig Informationen, wann sie Tonnen und Säcke herauszustellen haben. Die Baufirma bringe sie dann zu entsprechenden Sammelstellen.

Für Fußgänger bleibt der Abschnitt immer passierbar, Radfahrer müssen gegebenenfalls absteigen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass sich gerade in der Anfangszeit der Bauablauf und die Verkehrsregelungen erst einmal einspielen müssten. Alle Beteiligten seien jedoch bestrebt, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.