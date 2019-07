Das Jugendhaus Horizont. (INGO MÖLLERS)

In dem Online-Angebot des Weser Kurier vom 7. Dezember 2018 unter www.weser-kurier.de ist in dem Beitrag „Kinderschutz missachtet – Leiter von Jugendhaus freigestellt“ in Bezug auf den seinerzeit freigestellten Leiter des Kinder- und Jugendhauses Horizont in Delmenhorst formuliert worden: „Das Diakonische Werk hat am Dienstag den Leiter des Kinder- und Jugendhauses Horizont in Delmenhorst von seiner Arbeit freigestellt. Grund sind Vorwürfe der Missachtung des Kinderschutzes. (…) Der Leiter des Kinder- und Jugendhauses Horizont in Delmenhorst ist am vergangenen Dienstag von seiner Arbeit freigestellt worden, nachdem Vorwürfe der Missachtung des Kinderschutzes bekanntgeworden waren. (…)“Er hat einfach unprofessionell gehandelt angesichts von körperlicher Gewalt, die von jungen Menschen ausging", erklärt Kreispfarrer Bertram Althausen aus dem Vorstand des Diakonischen Werkes. Seine Reaktion sei unangemessen gewesen. "Da gibt es einfach eine rote Linie, die kein Mitarbeiter überschreiten darf. Selbst wenn er in Gewalt von Kindern oder Jugendlichen verwickelt wird, darf er selbst keine Gewalt anwenden", sagt Althausen. So etwas könne das Diakonische Werk nicht dulden und habe entsprechend sofort reagiert. (…) Seit vier Jahren war der Anfang 40-jährige Mann in dem Jugendhaus tätig, zu anderen oder ähnlichen Vorfällen ist es laut Althausen aber vorher nie gekommen. "Das war das erste Mal, dass er aufgefallen ist", berichtet er. "Bei so etwas müssen wir einfach sofort reagieren. So eine Grenzüberschreitung hat klare Konsequenzen, das ist in der Jugendsozialarbeit einfach zwingend erforderlich." Bis zu besagtem Vorfall habe der Horizont-Leiter eigentlich eine sehr gute Arbeit gemacht. (…) Was den nun ehemaligen Leiter des Jugendhauses angeht, ist noch unklar, wie es weitergehen wird. "Wir sind da jetzt noch mitten im Verfahren", erklärt Bertram Althausen. Die Vorwürfe gegen ihn werden im Rahmen einer Anhörung entsprechend geprüft.“.

Soweit hierdurch der Verdacht erweckt wird, der seinerzeit freigestellte Leiter des Kinder- und Jugendhauses Horizont in Delmenhorst habe Gewalt gegenüber Kindern oder Jugendlichen angewendet, wird dieser erweckte Verdacht nicht aufrechterhalten.