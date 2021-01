Das Rotkehlchen landete bei der diesjährigen "Stunde der Wintervögel" auf Rang acht. (Patrick Pleul/dpa)

Im Garten von Hans Fingerhut in Hoyerswege war die Blaumeise die Gewinnerin. Sechs Exemplare hat er am vergangenen Wochenende innerhalb einer Stunde gezählt. Natürlich hat sich auch der örtliche Vorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) wieder an der „Stunde der Wintervögel“ beteiligt – der größten wissenschaftlichen Mitmachaktion ihrer Art in Deutschland, die der Nabu bereits zum elften Mal initiiert hat.

Dass die Blaumeise so gut abgeschnitten hat, ist durchaus bemerkenswert. „Im vergangenen Frühjahr war in weiten Teilen Deutschlands eine vom Bakterium Suttonella ornithocola ausgelöste Epidemie aufgetreten, der Tausende Vögel dieser Art zum Opfer fielen“, erklärt Fingerhut. So waren bei der „Stunde der Gartenvögel“ im vergangenen Mai auch deutlich weniger Blaueisen zu beobachten gewesen. „Deshalb hat es mich sehr gefreut festzustellen, dass sich die Bestände inzwischen offenbar ganz gut erholt haben.“ Eine Nistkästen-Reinigungsaktion Ende vergangener Woche in Hoyerswege habe ein ähnliches Bild ergeben. „Die 13 Kästen waren alle besetzt“, hat Fingerhut festgestellt.

Sowohl im Landkreis Oldenburg als auch im gesamten Land Niedersachsen landete die Blaumeise in diesem Jahr auf Rang drei, wie überhaupt die ersten fünf Plätze unverändert geblieben sind. Am häufigsten sichteten die Teilnehmer der Aktion den Haussperling. Es folgen Kohlmeise, Blaumeise, Amsel und Feldsperling. Auf den Plätzen sechs und sieben haben Ringeltaube und Buchfink die Plätze getauscht, die Elster ist von Rang acht auf Rang zehn zurückgefallen, dazwischen rangieren Rotkehlchen und Grünfink.

„Bis Mitte Dezember hatten wir überhaupt keine Sperlinge. Die kamen erst kurz vor Weihnachten“, hat der Nabu-Vorstzende beobachtet. Zu den besonderen Vögeln im Landkreis zählt er den Mäusebussard, der immer wieder gemeldet werde. Etwas bedauerlich sei es gewesen, dass der Dompfaff, den er 2020 noch auf den Meldezettel schreiben konnte, in diesem Jahr fehlte. „Den habe ich Anfang Dezember zuletzt gesehen“, sagt Fingerhut.

Milder Winter – weniger Vögel

Bei der Aktion geht es den Organisatoren nicht um möglichst exakte Bestandszahlen aller Vögel, sondern vielmehr darum, Häufigkeiten und Trends von Populationen zu ermitteln. So zeigen die gemeldeten Ergebnisse, dass im Vergleich zu den Vorjahren weniger Vögel in Gärten und Parks anzutreffen waren. „Hauptgrund für den scheinbaren Vogelmangel dürfte allerdings der milde Winter sein. Auch wenn vor allem in den Mittelgebirgen inzwischen einiges an Schnee liegt, finden die meisten Vögel in der freien Landschaft noch genügend Nahrung. Der Drang zu den Futterstellen in den Siedlungen hält sich damit in Grenzen“, erläutert Nabu-Bezirksgeschäftsführer Oliver Kraatz.

Auch im Landkreis Oldenburg haben sich in diesem Jahr mehr Menschen an der „Stunde der Wintervögel“ beteiligt als je zuvor. Im Landkreis Oldenburg zählten 569 Vogelfreunde in 399 Gärten insgesamt 15.716 Vögel. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es rund 500 Teilnehmer in 344 Gärten, die knapp 14.100 Vögel gemeldet hatten. „Durch den Lockdown hatten in diesem Jahr mehr Menschen die Gelegenheit, die Natur vor der eigenen Haustür zu entdecken“, analysiert Oliver Kraatz die Zahlen.

Laut Fingerhut hätten es sogar noch mehr Teilnehmer werden können. „Denn anders als in den Vorjahren konnte ich diesmal keine gezielte Werbung in den Schulen machen“, bedauert er. „Und dass die 1000 Flyer, die ich besorgt hatte, in den Müll gewandert sind, hat mir in der Seele weh getan.“

Überhaupt würden die Corona-Beschränkungen dafür sorgen, dass auch die Arbeit der Naturschützer im Augenblick nur auf Sparflamme laufen würden. „Wir müssten die Birken am Schlatt in Hengsterholz dringend zurückschneiden, und auch die Nistkästen im Bürsteler Fahrenkamp müssten mal gereinigt werden. Aber im Augenblick trauen wir uns noch nicht mal in Kleingruppen in den Wald.“