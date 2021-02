Katja Radvan möchte die Nachfolgerin von Christian Pundt, amtierender Bürgermeister der Gemeinde Hatten, werden. (FR)

Katja Radvan kandidiert für das Amt der Bürgermeisterin der Gemeinde Hatten. Das teilte die 46-jährige Unternehmerin und Kommunalpolitikerin jetzt mit. „Hier in Hatten habe ich meine Heimat gefunden“, begründet sie ihre Kandidatur. Und weiter: „Nach mehr als 20 Jahren in Hatten merke ich, wie tief ich hier verwurzelt bin. Ich fühlte mich von Anfang an gut aufgenommen und habe mich vielfältig engagiert. Dieses Engagement möchte ich ausbauen und noch mehr Verantwortung für unsere Gemeinde übernehmen. Deshalb trete ich an.“

Radvan möchte die Nachfolge von Amtsinhaber Christian Pundt antreten, der im Herbst 2020 seine Kandidatur als Landrat des Landkreises Oldenburg bekannt gegeben hatte. Und sie möchte nach eigenen Angaben auf dessen hervorragende Arbeit aufbauen.

Die 46-Jährige ist im Rat der Gemeinde Hatten sowie im Kreistag des Landkreises Oldenburg aktiv. Durch die langjährige politische Arbeit sind ihr auch die Aufgaben der Verwaltung vertraut. Gleichzeitig weiß sie, dass ihr im Rathaus ein engagiertes Team zur Seite steht. Als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Landkreis Oldenburg (WLO) hat sie zudem tiefe Einblicke in die heimische Wirtschaft. „Gerade in der aktuellen Corona-Situation sind meine Kompetenz und mein Rat zu Förderprogrammen und Wirtschaftsthemen oft gefragt“, erklärt Radvan.

Als künftige Bürgermeisterin der Gemeinde Hatten will sie ihre Schwerpunkte vor allem in den Bereichen Bildung, Verkehr, Wirtschaft und Wohnen setzen. „Als Mutter von drei Töchtern und als Elternvertreterin weiß ich, wie wichtig gute Bildung für eine sichere Zukunft ist. Wir sind hier in Hatten bereits gut aufgestellt, doch die Ausstattung unserer Schulen kann noch besser werden“, ist sie überzeugt. Außerdem möchte sie mit Eltern, Schülern und Lehrern darüber nachdenken, „wie wir Lernorte weiterentwickeln können“, sagt sie.

Bei den Wohnsituationen in der Gemeinde hat sie klare Vorstellungen: „Ältere Menschen sollen sich weiter hier geborgen fühlen, und jüngere sollen die Chance haben, hier ihr eigenes Zuhause zu finden. Bezahlbarer Mietwohnraum, etwa für junge Berufseinsteiger und Geringverdiener, sollte im Blick behalten werden. Wir haben das Glück, im Garten von Oldenburg und Bremen zu wohnen, und wollen für die Zukunft weitere Entwicklungschancen erkunden.“

Im Laufe ihres politischen Lebens hat Katja Radvan auch schwierige Auseinandersetzungen durchgestanden. „Gerade deshalb“, sagt die 46-Jährige, „ist mir sehr bewusst, wie wichtig ein Umgang auf Augenhöhe, ein fairer politischer Stil und ein gutes Arbeitsklima für die Entwicklung unserer Gemeinde sind". Zugleich wolle sie „Bürgermeisterin aller Menschen“ in Hatten sein. „Deshalb trete ich als unabhängige Kandidatin an, ohne mich von einer Partei nominieren zu lassen“, erklärt sie.

Katja Radvan, in der DDR geboren, kam als 17-Jährige in die Region. In Hatten baute sie sich eine Existenz als Unternehmerin auf. Heute ist sie unter anderem Inhaberin des Restaurants Lopshof in Dötlingen. „Meine inklusiv geführten Unternehmen sind bei meinem hervorragenden Team in guten Händen“, betont sie. Mit 20 Jahren Führungserfahrung setzt Radvan auf Vertrauen, Kooperation und Respekt vor unterschiedlichen Sichtweisen. „Diesen Stil will ich als Bürgermeisterin konsequent fortsetzen in der Gemeinde, in der ich so herzlich aufgenommen wurde. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern möchte ich Hatten weiterentwickeln“, sagt sie.